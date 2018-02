Ученые доказали: “бессмертный” голый землекоп все-таки тоже стареет

6 Февр. 2018 2018-02-06T19:39:52+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зверек Heterocephalus glaber (Голый землекоп) помогает ученым разобраться в проблеме старения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Гарвардского университета США установили, что клетки "бессмертных" грызунов - голых землекопов - подвержены старению на клеточном уровне. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Голый землекоп обладает уникальными для млекопитающих особенностями. Грызун, например, нечувствителен к некоторым формам боли (термическим ожогам и химическим ожогам кислотами), вынослив к высоким концентрациям оксида углерода и может прожить более 30 лет. Изначально считалось, что особи голого землекопа обладают иммунитетом к любому раку, но в 2016 года американские ученые опровергли это. Теперь оказалось, что “бессмертный” грызун еще и подвержен старению.

Чтобы доказать это, ученые собрали образцы обычных и стволовых клеток зародышей и взрослых особей голых землекопов, а затем проследили появление внутри них особых белковых сигналов, которые указывают на старение при облучении радиацией, обработке канцерогенами, либо в результате нормального эмбрионального развития.

“Голый землекоп - млекопитающее, обладающее множеством удивительных свойств, включая закон Гомпертца - природную закономерность, в соответствии с которой вероятность особи умереть экспоненциально растет (чем большее значение принимает, тем быстрее растёт - Ред.) по мере увеличения ее возраста”, - рассказали исследователи.

Оказалось, что клетки “бессмертного” грызуна подвержены клеточному старению. Под клеточным старением ученые понимают необратимую блокировку клеточного цикла после ряда делений, снижение уровня метаболизма и энергообмена. При этом особи по-прежнему отлично сопротивляются действию онкогенов и гамма-лучей.

Исходя из результатов исследования, ученым предстоит найти настоящий секрет долголетия и стойкости голых землекопов к различным вирусам. По их мнению, ключ к разгадке теперь лежит в ДНК грызунов или более эффективной очистке их организма от одряхлевших клеток.

