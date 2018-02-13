2018-02-13T17:46:53+03:00
В мире

В Вене муж-ливанец украл дочь у русской жены

Мать ребёнка Алена Павленко утверждает, что экс-супруг Мажди увёз их маленькую Еву на Ближний Восток
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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У Евы были большие проблемы со здоровьем, пришлось делать операции сначала в Москве, потом за границейУ Евы были большие проблемы со здоровьем, пришлось делать операции сначала в Москве, потом за границейФото: ВКонтакте
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«Няня из Таджикистана была в сговоре с бывшим мужем. Дочь редко видела отца и очень боялась, он неоднократно избивал меня на глазах у ребенка. Прошу вас помочь мне вернуть дочь из Ливана», — такую сумбурную запись разместила в соцсети москвичка Алёна Павленко.

Но всё по порядку. В конце прошлого года Алёна и её муж, ливанец Эль-Эли Салу Мажди Али, и их трёхлетняя дочка Ева прибыли в Вену. Чуть ранее их ребёнку сделали операцию на лёгких в больнице в немецком Дрездене. После чего муж предложил всей семьёй махнуть на арендованной машине в Австрию, отдохнуть, посмотреть столицу. Снял номер в гостинице «Бьянка». Отель этот расположен, мягко говоря, не в лучшем районе города: как писали австрийские СМИ, там живут беженцы с Ближнего Востока в ожидании ответа на запрос о политубежище. Возможно, были там и знакомые Мажди из Ливана. Алёна, впрочем, ни о чём не подозревала. Утром 27 декабря Мажди с няней сообщили женщине, что хотят погулять с Евой. И… больше москвичка никого из троих не видела. Такую версию событий изложила сама мать в беседе с «КП»:

— Мы с Мажди познакомились в 2007 году, семь лет спустя родилась Ева. У неё были большие проблемы со здоровьем, пришлось делать операции сначала в Москве, потом за границей… И тут благоверный мне предлагает: я как ливанец могу договориться с Францией, чтобы Еву там лечили (в Пятой Республике живёт солидная бейрутская диаспора — Ред.) Но для этого, мол, нам надо пожениться. Вот я ради ребёнка и пошла за него, о чём жалею…

Алена и Маджи познакомились в 2007 году, семь лет спустя родилась Ева Фото: ВКонтакте

Алена и Маджи познакомились в 2007 году, семь лет спустя родилась ЕваФото: ВКонтакте

Мажди после похищения Евы некоторое время водил жену за нос, предлагал вместе пообедать то в одном ресторане, то в другом, обещал всё решить по-хорошему. Но на встречи не приходил — тянул время. А потом, судя по всему, вместе с дочкой (которая постоянно нуждается в опеке врачей) отчалил домой, в Ливан. Как европейские пограничники пропустили его с малолетней девочкой — вопрос отдельный. Возможно, тоже не обошлось без какого-нибудь мошенничества.

Как назло, были новогодние каникулы, госведомства не работали. Вернувшись в Москву, Алёна подала заявление в Следственный Комитет РФ, который возбудил уголовное дело. Подключился и аппарат уполномоченного при Президенте по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Вот и выходи теперь замуж за ближневосточных мужчин… Впрочем, если предполагаемый похититель Евы, господин Мажди, захочет поговорить с «КП», мы готовы предоставить свои страницы и для его точки зрения на ситуацию.

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