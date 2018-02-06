Intel представила “умные” очки Vaunt, которые проецируют изображение на сетчатку

6 Февр. 2018 2018-02-06T09:20:59+03:00

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Компания Intel продемонстрировала прототип “умных” очков под названием Vaunt. Это первое устройство подобного рода, в котором лазер, проецирующий изображение, встроен прямо в оправу и незаметен для окружающих. Первым гажджет протестировал журналист издания The Verge Дайтер Бон. В своей статье он рассказал, как работает Vaunt и почему устройство может совершить революцию в своем сегменте.

Бон подчеркнул, что прототипы Vaunt неотличимы от обычных очков. Их можно носить в течение всего дня, а отвлекать пользователя может лишь маленький красный индикатор, который иногда появляется на правой линзе. Точка не видна для окружающих, поэтому люди вокруг могут даже не знать, что перед ними человек в “умных” очках.

Как и в случае с очками Google Glass пять лет назад, Vaunt начнет раннее тестирование устройства для разработчиков в конце 2018 года. Однако подход Intel от компании-первопроходца в сегменте “умных” очков заметно отличается.

“Цели Intel отличаются от целей Google. Вместо того, чтобы пытаться убедить нас, что носимое устройство может изменить нашу жизнь, Intel пытается изменить саму суть носимых устройств и сделать их удобными для жизни”, - заявил журналист.

Одной из основных целей команды Vaunt является практичность смарт-очков. По этой причине вес прототипов не превышает 50 граммов. Электронику и аккумуляторы разработчики спрятали в двух небольших модулях, чтобы они не давили ни на нос, ни на уши. Кроме того, у очков гибкие дужки, поэтому они удобно сидят и подстраиваются под форму головы.

По своей сути, Vaunt - это система для отображения небольшого дисплея в периферийном видении пользователя. Очки могут отображать простые сообщения, такие как электронные письма или уведомления. Они работают через Bluetooth с Android-телефоном или iPhone. По сути это та же работа, которую делают “умные” часы.

Говоря об аппаратном обеспечении, Бон рассказал, что в Vaunt встроен лазер, который проецирует изображение красного цвета размером 400 x 150 пикселей прямо на сетчатку глаза пользователя. Разработчики уверили журналиста, что мощность лазера крайне мала, поэтому его даже не пришлось сертифицировать.

“Мы используем голографическую градацию, встроенную в объектив, чтобы отразить правильные длины волн обратно в ваш глаз. Это называется проекцией сетчатки, так что изображение на самом деле “окрашено” в задней части сетчатки”, - рассказал Джерри Баутиста, лидер команды разработчиков ноутбуков Intel NDG.

Это значит, что изображение всегда находится в фокусе глаза и работает с любыми линзами - дальнозоркость или близорукость не помешают носить Vaunt. При этом пользователь может заниматься своими делами, просто не глядя на дисплей. Бон рассказал, что отводил взгляд в сторону и проекция изображения исчезала. Это достигается за счет акселерометра и компаса, которые позволяют очкам распознавать движения головы и соответствующим образом на них реагировать. Также в смарт-очки планируется встроить микрофон.

“Чтобы правильно использовать систему, Vaunt нужно подбирать для вашего лица. Это связано с довольно быстрой и простой процедурой: измерение зрачкового расстояния. Это стандартный процесс, о котором знает любой человек, который носит очки. Как только расстояние измерили, инженер-программист запрограммировал данные в прототип очков, и я их надел”, - подчеркнул журналист.

Также из полезных функций журналист отметил, что в очках может увидеть уведомление о входящем звонке или информацию из приложения-навигатора о том, через сколько метров ему нужно повернуть. А представители компании заверили его, что когда модель выйдет на рынок, то сможет работать около 18 часов от одной зарядки. Однако дату поступления Vaunt в продажу разработчики не назвали.

“Vaunt - первые “умные” очки, которые не выглядят нелепо. Они доказали мне, что можно создать AR-устройство, которое действительно хочешь носить каждый день. Теперь я хочу увидеть, что Intel собирается делать с открывшимися возможностями”, - подытожил Бон.