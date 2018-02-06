Илон Маск показал анимационное видео первого запуска космической ракеты Falcon Heavy к Марсу

6 Февр. 2018 2018-02-06T11:20:02+03:00

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал в своем Instagram анимационное видео первого запуска космической ракеты Falcon Heavy.

Falcon Heavy Animation.

Напомним, старт тяжёлой ракеты состоится 6 февраля в 21:30 по Москве с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Метеорологи обещают 80-процентную вероятность благоприятной для старта погоды. В случае переноса старт может состояться на следующий день.

По словам предпринимателя, Falcon Heavy выйдет на орбиту Марса, “если не взорвется на крошечные кусочки”. Судя по видео, внутри космической ракеты будет находиться “космонавт” на родстере Tesla красного цвета. Falcon Heavy планируется отправить на расстояние 400 миллионов километров от Земли со скоростью 11 километров в секунду.

“Если это сработает, Falcon Heavy станет самой мощной ракетой в мире и самой высокой ракетой-носителем для достижения орбиты после лунной ракеты Saturn V”, - заявил Маск.

Ракета Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. Ожидается, что через несколько минут после старта 6 февраля два боковых разгонных блока приземлятся на площадку в 13 километрах от места старта, затем центральный блок вернется на плавучую баржу в Атлантике. Компания традиционно будет вести прямую трансляцию запуска и возвращения разгонных блоков первой ступени.