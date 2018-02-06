Программа "Передача данных" на радио "Комсомольская правда" получила премию "За верность науке"

6 Февр. 2018 2018-02-06T15:42:29+03:00

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"Передача данных", выходящая на радио "Комсомольская правда", стала лучшей радиопередачей о науке, а ее автор и ведущая Мария Баченина - лауреатом IV Всероссийской премии "За верность науке".

- Премия проводится в четвертый раз, - рассказала министр образования и науки Ольга Васильева. - Эта премия посвящена тем людям, которые пишут про науку. Это прежде всего популяризация науки, научного знания. Экспертные советы работали очень серьезно, подход очень серьезный. У нас больше 300 заявок - это радует.

Всего награды присуждались в 12 номинациях. Приз за лучшую телепрограмму получило НТВ с передачей "Чудо техники". Премия в номинации "лучший научно популярный журнал" досталась новосибирскому изданию "НАУКА из первых рук". Лучшим научно-популярным проектом признали портал "Антропогенез" и его цикл форумов "Ученые против мифов", а научный редактор портала Станислав Дробышевский стал "Популяризатором науки — 2017".

Антипремия года досталась фармацевтической компании "Материа Медика Холдинг", которая зарегистрировала и запатентовала множество гомеопатических средств. Напомним, учёные уже давно доказали, что гомеопатия бесполезна (подробнее об этом — в материале "КП").