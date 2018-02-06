Снимать наличные с карт можно будет в кассе магазина
Сейчас крупные банки тестируют новый сервис. Он даст возможность покупателям, придя в магазин, снять деньги с карточки прямо на кассе. По информации «Ведомостей», Сбербанк уже провел несколько таких пробных проектов. Аналогичные эксперименты провели ВТБ и «Русский стандарт». Пока банкиры официально эту новость не комментируют. Но эксперты в финансовых кругах, знакомые с ситуацией, подтвердили «КП», что такой проект разрабатывается.
Когда услуга появится, исчезнет необходимость бегать в поисках банкомата. Можно будет прийти в магазин, ввести пин-код на кассе (в торговых точках есть pos-терминалы – устройства для приема пластиковых карт). Как и в случае с оплатой по карте, запрос поступит в банк, а от него подтверждение операции. Дальше кассир магазина выдаст наличные.
Скорее всего, суммы для снятия будут небольшими – до 5 тыс. руб. Чтобы снять деньги, необязательно даже делать покупки. Необычно! Раньше мы в магазине только оставляли деньги.
Рост числа банковских карточек на руках у россиян.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Ожидается, что Сбербанк новый сервис запустит уже во втором квартале этого года. Им смогут воспользоваться только держатели карт этого банка.
- Услуга по снятию наличных в магазинах стала необходима потому, что банкам ставить банкоматы в маленьких населенных пунктах и деревнях невыгодно. А люди, которые там живут, например, бюджетники, зарплату получают на карточки. И им часто бывает нужна наличка. Когда такой сервис появятся, кредитные организации освободят себя от необходимости нести расходы на установку и обслуживание банкоматов, доступность финансовых услуг для людей повысится, а магазины смогут немного заработать, предоставляя эту услугу, – прокомментировал председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.
Количество банковских карт в России постоянно растет. По данным Центрального банка, сейчас на руках у населения больше 267 млн карт. Год назад их было 251 млн.
СПРАВКА "КП"
Как росло число банковских карт в России
Год Число карточек
2017 267
2016 251
2015 240
2014 224
2013 211
2012 185
2011 154
2010 132
2009 120
2008 118
Данные Центробанка