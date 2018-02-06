2018-02-07T01:17:07+03:00
Экономика

Снимать наличные с карт можно будет в кассе магазина

Банки планируют запустить такой проект уже совсем скоро
Софья РУЧКОdd_money
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В кассе магазина можно будет снять наличные с карты.В кассе магазина можно будет снять наличные с карты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сейчас крупные банки тестируют новый сервис. Он даст возможность покупателям, придя в магазин, снять деньги с карточки прямо на кассе. По информации «Ведомостей», Сбербанк уже провел несколько таких пробных проектов. Аналогичные эксперименты провели ВТБ и «Русский стандарт». Пока банкиры официально эту новость не комментируют. Но эксперты в финансовых кругах, знакомые с ситуацией, подтвердили «КП», что такой проект разрабатывается.

Когда услуга появится, исчезнет необходимость бегать в поисках банкомата. Можно будет прийти в магазин, ввести пин-код на кассе (в торговых точках есть pos-терминалы – устройства для приема пластиковых карт). Как и в случае с оплатой по карте, запрос поступит в банк, а от него подтверждение операции. Дальше кассир магазина выдаст наличные.

Скорее всего, суммы для снятия будут небольшими – до 5 тыс. руб. Чтобы снять деньги, необязательно даже делать покупки. Необычно! Раньше мы в магазине только оставляли деньги.

Рост числа банковских карточек на руках у россиян. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Рост числа банковских карточек на руках у россиян.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Ожидается, что Сбербанк новый сервис запустит уже во втором квартале этого года. Им смогут воспользоваться только держатели карт этого банка.

- Услуга по снятию наличных в магазинах стала необходима потому, что банкам ставить банкоматы в маленьких населенных пунктах и деревнях невыгодно. А люди, которые там живут, например, бюджетники, зарплату получают на карточки. И им часто бывает нужна наличка. Когда такой сервис появятся, кредитные организации освободят себя от необходимости нести расходы на установку и обслуживание банкоматов, доступность финансовых услуг для людей повысится, а магазины смогут немного заработать, предоставляя эту услугу, – прокомментировал председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

Количество банковских карт в России постоянно растет. По данным Центрального банка, сейчас на руках у населения больше 267 млн карт. Год назад их было 251 млн.

СПРАВКА "КП"

Как росло число банковских карт в России

Год Число карточек

2017 267

2016 251

2015 240

2014 224

2013 211

2012 185

2011 154

2010 132

2009 120

2008 118

Данные Центробанка

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