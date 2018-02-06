2018-02-06T17:41:02+03:00
Авто

Угон автомобилей: самые популярные методы похитителей

Корреспондент "КП" выделил самые популярные методы угона автомобилей
Сергей ДОМУЩИЙ
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Угон автомобилей бюджетного типа происходит как и раньше - варварски взломав замок «сверткой» или «проворотом».Угон автомобилей бюджетного типа происходит как и раньше - варварски взломав замок «сверткой» или «проворотом».Фото: Тимур ХАНОВ
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По данным МВД РФ, в 2017 году в России было похищено 33 758 автомобилей. Возглавляет «хит-парад» детище отечественного автопрома - за минувший год в нашей стране было похищено 5756 машин марки Lada. Второе место в рейтинге у Toyota - 3797.

Дальше идет корейский бренд Hyundai: 2056 похищенных машин, основную часть которых составляют народные Solaris. Также в верхних строчках списка оказался и сестринский бренд KIA и японский Nissan: 1890 и 1197 автомобилей соответственно.

ПРОВОКАЦИЯ

Автомобилиста выманивают из машины, сымитировав неисправность. К трюку с заткнутой выхлопной трубой добавились вариации. Например, подложенная под колесо пустая пластиковая бутылка, которая издает жуткий звук. Заподозривший опасную неисправность, владелец выходит из машины, оставив ключ в замке.

ВЗЛОМ

Угон автомобилей бюджетного типа происходит как и раньше - варварски взломав замок «сверткой» или «проворотом». Провороты, свёртки или свёртыши - сделанные из прочного метала жала, позволяющие разрушить механизм личинки.

Замок зажигания вскрывается с помощью автоматической отмычки бамп-гана. Ее можно свободно приобрести через интернет - в основе лежит стандартная машинка для вскрытия дверных замков. Преступники изготавливают к ней насадки, позволяющие работать с замком зажигания. Быстро, дешево и не требует образования. Затем злоумышленники отключают сигнализацию и уводят машину.

ОБМАН МОЗГА

Полностью подконтрольный электронике современный автомобиль и взламывать нет нужды. Штатная противоугонная система отключается путем замены модуля. Этот трюк работает не на всех машинах, но для распространённых моделей Mazda, Ford, Mitsubishi, Honda, Toyota, Lexus подходит.

Злодеи приносят с собой комплект: «мозги» (электронный блок управления автомобиля), специальный ридер на замок зажигания и чип ключа зажигания. За несколько минут угонщики вскрывают машину, меняют модули, запускают двигатель и уводят авто.

ДЛИННАЯ РУКА

Это сегодня самый популярный метод. Устройство «длинная рука» состоит из двух радио модулей – принимающего и передающего. Преступник с принимающим модулем встает рядом с автомобилем, а его напарник с передающим - ведет автомобилиста с ключом в кармане.

Таким образом, можно ретранслировать радиозапросы автомобиля в ключ и обратно: считать сигнал и открыть автомобиль вместо его владельца.

«Длинная рука» способна вскрыть большинство штатных «противоугонок» на автомобилях концерна VAG, Toyota, Subaru, Jaguar Land Rover.

НА РАЗБОР

Массовые модели, особенно популярные у таксистов Hyundai Solaris и KIA Rioчаще всего угоняют на запчасти: разница стоимости детали с разборки в несколько раз ниже новой. Престижные представительские модели, спотткары и внедорожники и сегодня могут угнать под заказ и перепродажу.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

Любые электронные, в том числе и спутниковые поисковые системы блокируются с помощью устройств подавления сигнала. С ростом популярности среди угонщиков высокотехнологичных методов, имеет смысл устанавливать старые добрые механические блокираторы. Конечно, их тоже можно вскрыть, но многие угонщики предпочитают не возиться с «механикой, тем более что это привлекает внимание прохожих. Да и возня с замком капота, замком КПП и блокиратором педали по времени может занять больше чем работа со сканером кода.

Использование нештатной электронной противоугонной системы имеет еще один нюанс. Как пояснил КП специалист по диагностике и ремонту Илья Николов, хорошая стоит дорого и не дает 100% защиты от профессионала. Дешевая же защитит максимум от «пионеров». И обе системы по закону подлости гарантированно однажды оставят вас вдали от цивилизации один на один с автомобилем, отказывающимся заводиться.

Наиболее часто проблемы с сигнализациями вызваны гниением проводов и «высыханием» самого блока. Большинство установщиков сигнализаций стремится облегчить свой труд - работать под торпедой неудобно, и они устанавливают блок сигнализации под порог водительской двери, где как раз и скапливается влага. Пару лет и автомобилист становится обладателем внезапной «недвижимости». Через 4-5 лет высыхают конденсаторы и разрушается пайка. Блок сигнализации начинает глючить. Учитывая срок владения автомобилем в 3-5 лет целесообразность дополнительной системы сомнительна, а проблемы весьма вероятны. Стопроцентной защиты ни один вариант противоугонки не дает.

Максимальное спокойствие автомобилисту дает только КАСКО.

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