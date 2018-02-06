Татьяна Гостенина: Обязательная классификация гостиниц обеспечит соответствие цены и "звездности"

6 Февр. 2018 2018-02-06T17:59:22+03:00

Звездность гостиниц не будет сказываться на отношении персонала к посетителям, разница лишь в уровне предоставляемых услуг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С 2019 года в России вступил в силу подписанный президентом Владимиром Путиным закон о введении обязательной классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс, и с этого момента всем поэтапно начнут присваивать "звезды".

Сначала изменения коснутся отелей с фондом свыше 50 номеров, потом - от 15, а с 2021 года нововведения затронут все остальные пансионаты и другие средства размещения. При этом, отсутствие соответствующего свидетельства или присвоение гостинице другой категории будет грозить административным наказанием.

Вице-президент рестораторов и отельеров России Татьяна Гостенина напомнила, что сейчас у нас в стране действует добровольная классификация отелей. Исключения делались лишь в период Олимпиады в 2014 году для сочинских гостиниц и для регионов, принимающих чемпионат мира по футболу FIFA. В будущем же все подобные средства размещения, за исключения хостелов, будут подлежать обязательной классификации.

Пока не совсем понятно, как такие изменения скажутся на стоимости гостиничных номеров, однако это, одназначно, позволит сделать официальные опубликованные цены на услуги соответствующими статусности.

"То есть, если это 4-5, значит, это топ-уровень. Три звезды – бюджетная гостиница. Два и ниже – это эконом-класс", - пояснила в эфире Радио "Комсомольская правда" Гостенина.

При этом по словам эксперта, международные законы запрещают менять прайс-лист чаще одного раза в год, однако стоимость номеров в высокие и низкие сезоны может различаться, и это нормально.

Между тем, вводимая в России обязательная классификация, будет основана на французской системе. Конечно, ее адаптируют к нашим условиям, но в целом программы будут идентичны.

"И я была везде – и за рубежом, и у нас в регионах. И вот вы просили сравнить три звезды здесь и там, и я вам должна сказать, что отличие будет небольшое.А что касается четыре и пять звезд, вот, скажем, в той же Франции наличие бассейна в этих гостиницах носит рекомендательный характер, а у нас носит обязательный характер. Или, скажем, они не очень заботятся о том, чтобы были вешалки для верхней одежды в вестибюле, а у нас они обязательны, потому что у нас климат другой, у нас погода другая", - подчеркнула отельер.

Она отметила, что тоже самое касается различий в звездности гостиниц. В разных по статусности местах услуги могут быть минимизированы или максимизированы, но "улыбаться-то все будут одинаково".