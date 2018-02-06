2018-02-07T00:48:59+03:00
Общество

Журналист обвиняет жену Караулова в найме киллеров-бандеровцев для своего мужа

Семья популярного телеведущего стала мишенью для информационных атак
Александр ВОСТРОВ
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Телеведущий Андрей Караулов в студии "Комсомольской правды".Телеведущий Андрей Караулов в студии "Комсомольской правды".Фото: Иван ВИСЛОВ
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Для популярного телеведущего, известного передачей "Момент Истины" Андрея Караулова наступили нелегкие времена. Его семью атаковал очень странный журналист.

- Он уже полгода нас преследует, а вчера в пол девятого рвался ко мне на дачу с криком "Караулова хотят убить". Звонил мне сам, у него какая-то странная тяга ко мне, - рассказал "Комсомолке" Андрей Караулов.

- Андрей Викторович, смотрите, что пишут коллеги с ссылкой на автора портала "Центр управления расследованиями" Сергея Канева. Публикует ваше письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву, в котором вы жалуетесь на супругу Юлию. Мол ваша супруга, с которой у вас 30 лет разницы, поехала в Киев, чтобы найти для вас убийц из числа бандеровцев. Там же говорится, что вы обвиняете ее в том, что она переписала на свою мать вашу квартиру в Крыму, а на отца автомобиль Lexus. А еще, что похитила ваши элитные швейцарские часы Patek Philippe, стоимостью 60 тысяч евро, и картины художника Никаса Сафронова с дарственной надписью, а еще старый английский сервиз.

- Автор этого пасквиля воспользовался тем, что мы с супругой действительно были некоторое время в ссоре, но это была обычный семейный конфликт. Уже помирились. А он сочинил интервью, фотографии жены опубликовал, на которые она не давала разрешения. Она на него в суд подаст, как вернется домой. Она действительно сейчас на Украине, больным родителям помогает.

- И Колокольцеву вы ничего не писали?

- Я был даже вынужден опубликовать образцы своего почерка. Мою подпись подделать нельзя, она слишком витиеватая. А он приписывает мне авторство различных писем, теперь печатает их на компьютере.

- Реакция Юлии на эту ситуацию?

- Этот человек ей звонит, пишет. Пока она в реанимации, рассказывает, что я какую-то женщину пытал и убил, а потом закопал на даче. Она мне звонит, пересказывает весь этот ужас. Он же утверждает, что Юлия обратилась какому-то риэлтеру Игорю Бирюкову с просьбой найти людей, которые помогут меня убить. Поговорите с Юлей сами. Позвоните ей.

Мы позвонили Юлии.

- Этот Сергей Канев меня преследует. Мы были Андреем Викторовичем в театре, а он нас там… фотографировал. Потом стал писать в соцсети, я сначала отшучивалась. Везде лезет не в свое дело, публикует мои фотографии. Рассказывает страшные вещи. У нас действительно был с Андреем конфликт, но мы точно не жаловались друг на друга Колокольцеву. Если он и дальше будет безумствовать, обязательно обращусь в полицию.

Андрей Караулов о Каневе: "Это первый сумасшедший за мою жизнь".

Андрей Караулов о Каневе: "Это первый сумасшедший за мою жизнь".

"Комсомолка" попыталась выяснить, что известно в МВД России по поводу "писем". Источник "КП" сообщил, что сами письма в МВД России не поступали, а в отношении публикаций в интернете проводится проверка.

Выходит, что в интернете гуляют фейковое письмо Андрея Караулова к Колокольцеву. Но кому оно было нужно?

- Первые выпады начались после телепередачи о Ходорковском, - рассказал "КП" Андрей Караулов. - Когда я высмеял Навального, пришлось пережить 9 хакерских атак. Пасквили на меня стали тиражировать в электронных СМИ в ходе работы над фильмами "Неизвестный Путин" и "Покушение на Путина". Только последний набрал в интернете почти три миллиона просмотров. Готовлю еще фильм о том, как президент спас от уничтожения 187 российских заводов, из 262, которые олигархи под нож пустили. Чувствую, что после "киллера-бандеровца" этот сумасшедший еще какую-нибудь историю придумает.

- Почему в суд на него не подать за клевету?

- Так он опять справки о состоянии здоровья принесет...

СЛОВО РЕПОРТЕРУ

Сергей Канев: Жена Караулова обещала сказать - откуда у него миллионы

Естественно, мы не могли не задать вопросы и самому журналисту Сергею Канаву, который утверждает, что жена Андрея Караулова ищет для него киллера-бандеровца.

Сергей Канев в эфире телеканала "Дождь".

Сергей Канев в эфире телеканала "Дождь".

- Скажите, Сергей, откуда у вас письма Караулова министру Колокольцеву?

- Давно работаю в криминальной журналистике, и у меня хорошие источники в спецслужбах, МЧС, МВД. Капитаны которые когда-то там бегали, сейчас уже генералы. Я этими источниками иногда пользуюсь.

- А вот Андрей Караулов и его супруга Юлия говорят, что вы все выдумали, что они в нормальных отношениях.

- Я ей материал свой отправил, а она потом снесла свою страничку в интернете. Но я заскриншотил нашу переписку, у меня есть доказательства.

- А вот в МВД говорят, что такое письмо от Караулова к ним не поступало.

- Конечно я своего источника не сдам в канцелярии МВД.

- Обычно если письмо приходит в МВД, то на нем должен быть входящий регистрационный номер.

- Какие сомнения, я не пойму? Если Караулов считает, что эти письма в фальшивка, пусть подает на меня в суд.

Сообщение в личном блоге Канева в одной из соцсетей.

Сообщение в личном блоге Канева в одной из соцсетей.

- Он с вами не судился?

- Нет. Я ему звонил, а он на меня просто ругается. Мы с ним в театре встретились летом. Случайно сел в театре, а рядом сидит Караулов с женой. Я ему говорю у вас какие ко мне претензии. У меня даже запись разговора с ним есть.

- Вы случайно там оказались, рядом живете?

- Почему? Нет, не рядом.

- А что было в театре?

- Калягин, "Ревизор".

- Вот вы пишите, что они в ссоре, жена ищет убийцу...

- Она говорит, что скажет откуда у Караулова миллионы. Она умоляла меня не публиковать это.

- Но Юлия говорит, что вы все выдумываете.

- Все перепроверяю. Я старый журналист.

Момент истины: как Ходорковский заказал семью Карауловых.Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) А также присылать сообщения на WhatsApp и Viber: номер +7-967-200-97-02 Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/

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