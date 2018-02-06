2018-02-06T19:40:28+03:00
Политика

Сможет ли русский генерал-губернатор разрубить узел дагестанских кланов

Наш колумнист - о громких отставках и уголовных делах в республике
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Владимир Васильев в редакции "Комсомольской правды".Владимир Васильев в редакции "Комсомольской правды".Фото: Иван ВИСЛОВ
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В последние десятки лет Дагестан играл в России роль образцово-показательного «острова невезения». У Дагестана было и есть все для полноценного развития - избыток рабочих рук, уникальное географическое положение - море, транзитный коридор на Ближний восток, запасы углеводородов, целебные минеральные воды, мягкий климат, горные пейзажи и плодородная почва. Но, не смотря на все усилия метрополии, в Дагестане «дела не шли». В Дагестане «дела делались». Республика исправно поставляла криминальную молодежь в российские мегаполисы, ваххабитов и террористов на все фронты «необъявленной войны» - от Мосула до Алеппо, и 300-бальников ЕГЭ, толком не знающих русский язык. А еще, внутри республики медленно тлела гражданская война двух уровней. Салафизм воевал с традиционным исламом, а свыше сотни национальностей, населяющих Дагестан, боролись за место под солнцем, образуя клановые союзы или эти союзы ликвидируя. Иногда, после очередного взрыва или расстрела, было просто невозможно понять - с какой стороны прилетело? От «лесных»? Или это вечные разборки между крупнейшими этническими группами, населяющими Дагестан: лакцы-даргинцы-аварцы-ногайцы?

А всего в Дагестане — больше 100 народов и народностей.

Сумасшедший дом, а не республика.

Разумеется, многие русские просто социально-активные граждане поуезжали отсюда после развала Советского Союза, обескровив и без того небогатый интеллектуальный ландшафт. Спецкоры КП часто работали в Дагестане, ко многому привыкли. К «новой» ваххабитской мечети в Хасавьюрте, из репродукторов которой разносится привольно по округе салафитская проповедь. К коровам, гуляющим чуть ли не по центру Махачкалы и жующими мусор. К «самострою». К фальшивым газовым и электросчетчикам продающимся на рынке - их можно скручивать, как пожелаешь. К подпольным кирпичным заводам работающим на краденом газе, к льющемуся рекой коньяку на каждом углу и одновременно - заведениям, где спиртное не подают по религиозным соображениям. К бывшему мэру Махачкалы Амирову, (его еще называли «теневым правителем Дагестана), который после интервью с нами в 2013-м не хотел отдавать «микрофон-петличку», просто не мог справиться с хватательным рефлексом... Амирова, спустя пару недель после этого памятного разговора увезли прямо в Лефортово. Личная армия Амирова - разбежалась, или нашла себе других сюзеренов-покровителей. Работы им хватало. Все денежные потоки и прибыльные бизнесы в республике издавна были поделены между национальными группами - даргинцы, например, контролировали при Амирове электросети. Ни о каких инвестициях со стороны, речи и быть не могло. Бизнесмены, обычно умные люди, любящие свои деньги, свою жизнь и здоровье. Лучший показатель бизнес-климата в Дагестане - отсутствие в нем крупнейших торговых сетей.

С Дагестаном нужно было что-то делать. Местные политологи прекрасно знали, тот самый, единственный выход. И не раз озвучивали его в интервью: «Пришлите нам русского генерал-губернатора!». И объясняли - «он будет править железной рукой, никого из народностей не выделяя, а значит, никому не будет обидно».

Но перед этим Дагестану был дан последний шанс - опытный и образованный управленец Рамазан Абдулатипов. Он пришел в республику летом 2013 года,с десятком умных и правильных политических, социальных и экономических программ. Ушел, «по собственному желанию» в 2017-м. Из сделанного - замена старого гимна Дагестана на новый, что страшно не понравилось местной общественности и она подала на «реформатора» в суд. Вот и все. В этом болоте с бульканьем тонуло все - федеральные деньги, природные и людские ресурсы и все не сбывшиеся надежды и мечты. И тогда, Центр одновременно исполнил мечту умных дагестанцев, знающих историю и разбирающихся в политике и страшно огорчил других дагестанцев - путающих государственных баранов со своими.

В Дагестан действительно пришел, будем называть вещи своими именами, «русский генерал-губернатор». Русский, но с восточными корнями. Чиновник и политик, но с колоссальным опытом работы в силовых структурах. Россия, вместе с Владимиром Васильевым, вернулась к тому от чего ушла - к управлению особо сложными территориями по лекалам исчезнувшей Империи. Судя по масштабному погрому в дагестанском истеблишменте и десанте российских прокуроров - ни с кем в республитке договариваться Васильев не собирался. Ни у кого дружбы и куначества не искал. А предложение нового главы перевести из успешного Татарстана в Дагестан министра экономики Артема Здунова - чистое надругательство над дагестанскими понятиями последних десятилетий. Я приблизительно могу себе представить, какая бы фантастическая клановая война разгорелась бы за эту должность! Сколько бы «уважаемых» людей «сели бы на лицо» другим «уважаемым» людям. Сколько бы сгорело машин и ларьков, написано доносов. А сколько лет можно было бы обсуждать, кто кому «кинул салам», и кто под кем теперь ходит... Я очень надеюсь, что в эти дни, «хромая судьба» уникальной республики закончилась. Я верю, что у Дагестана все-таки будет другая жизнь, а дикое пост-советское безвременье скоро забудут, как сон. Если у Васильева все получится, думаю, что похожие хирургические управленческие вмешательства ждут и некоторые другие российские регионы.

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