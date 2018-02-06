В городах России вкладчики организовали акции протеста против действий АСВ

6 Февр. 2018 2018-02-06T19:12:34+03:00

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Обращение к президенту насчитывает уже несколько тысяч подписей, но акции протеста против действий АСВ, которые сегодня проходят во всех крупных городах, продолжаются. В обращении вкладчики просят главу государства обратить внимание на действия Агентства по страхованию вкладов и разобраться в ситуации.

Напомним, ранее выяснилось, что Агентство по страхованию вкладов массово подает в суд на граждан, снявших свои деньги со счета незадолго до банкротства банка.

В начале этой недели к кампании присоединился Союз вкладчиков России. Ядро этой организации составляют «превышенцы» банка «Югра». А чуть позже к акциям подключились вкладчики других банков, у которых также была отозвана лицензия.

«Кампания приобретает всероссийский размах буквально на глазах. Начавшись как частная инициатива нескольких доведённых до отчаяния людей, она становится всё более организованной. И мы с каждым днём всё больше утверждаемся во мнении, что нам удастся сообщить президенту о нашей беде», - рассказал глава Союза вкладчиков Николай Николаев.

Он полагает, что уже к концу недели активисты смогут собрать десятки тысяч подписей.