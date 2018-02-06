Корея придаст ускорение российским инвестициям

6 Февр. 2018 2018-02-06T19:48:28+03:00

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Уже ставший традиционным Российский инвестиционный форум в этом году пройдет в Сочи 15—16 февраля на самом высоком уровне - при участии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В преддверии сочинского мероприятия в столице состоялась торжественная церемония передачи ключей от 110 автомобилей Genesis G80 организаторам форума. В акции, символизирующей крепкие партнерские отношения, приняли участие с российской стороны директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглeв и управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, с корейской - генеральный директор «Хендэ Мотор СНГ» г-н О Иккюн. Предполагается, что в целях делового и личного удобства участники мероприятия будут передвигаться по местным заснеженным и горным дорогам на комфортных и безопасных новеньких полноприводных седанах комплектации бизнес-класса, будто специально для этого созданных.

- Российский инвестиционный форум - это уникальная площадка для презентации инвестиционного потенциала российских регионов, - заявил Алексей Калицев. - Концерн Hyundai Motor - крупнейший корейский инвестор в России, поэтому для нас важно быть частью одного из значимых событий в экономической жизни страны. Наше сотрудничество длится с 2016 года. Это говорит о том, что организаторы и участники форума высоко оценивают данный премиальный бренд и качество автомобилей. В свою очередь, мы рады отметить, что с каждым годом масштаб мероприятия растет.

В ответном слове Александр Стуглев заверил, что рассматривает это сотрудничество как весьма перспективное и стратегически значимое.

- Транспортные услуги для высокопоставленных гостей и участников должны отвечать необходимым требованиям качества, удобства и безопасности, - сказал Александр Стуглев, - и в лице корейского Концерна мы имеем надежного партнера, полностью отвечающего этим требованиям. Мы получили множество позитивных отзывов об автомобилях новой марки и рады нашему долгосрочному сотрудничеству.