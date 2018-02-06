Максим Шевченко: Почему в Дагестане ликуют по поводу арестов чиновников? Потому что устали от грабежа

6 Февр. 2018 2018-02-06T22:28:09+03:00

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- Максим, здравствуйте! Я почему решил к вам обратиться? Потому что я помню, что мы даже с вами были однажды на одной кавказской свадьбе… Ну, и просто я наблюдаю, вы очень хорошо знаете ситуацию в этом регионе, обычаи, привычки жителей Северного Кавказа… Поэтому сегодня у всех главный вопрос – что происходит, что творится в Дагестане? У нас такие сведения, что народ встречает просто с ликованием вот эти «аресты» и «посадки»…

- Конечно, с ликованием. Потому что народ настолько устал от грабежа, которым его подвергали правящие элиты за прошедшие там 20 лет…

Это был самый беспредельный регион Российской Федерации, где - ни закона, ни права, ни порядка, никто не мог достучаться ни до какого закона. (Да и все это пока остается... Ну, сейчас уже меньше, конечно, с приходом Васильева...)

И всегда народ верил российскому государству и всегда российское государство его обманывало, назначая все нового и нового человека, который воспроизводил всю ту же систему.

И вот Васильев всерьез решился на коренные изменения этих «обычаев».

Люди в Дагестане давно хотят жить не по каким-то выдуманным законам клановости, которые на самом деле абсолютно никого не устраивают, поверьте, - кроме тех, кто присосался к этой кормушке, а это несколько десятков, может быть, сотен человек.

Люди в Дагестане все равно хотят жить по российской Конституции и по законам России, ощущать себя полноценными гражданами, а не какими-то странными туземцами, с которыми можно обращаться как угодно. Убивать, похищать, грабить, обманывать. И все это сходило всегда с рук. Поэтому люди, конечно, очень приветствуют то, что делает Васильев, очень приветствуют «зачистку», иначе нельзя назвать - криминальной элиты Дагестана… Я думаю, что это, конечно, резко подняло рейтинг доверия к власти, к Васильеву лично, да и к Путину, который Васильева туда послал.

- Министру экономики из Татарстана Артему Здунову предложили возглавить и правительство республики. Выходит, не зря Рустам Минниханов ездил в Дагестан…

- Я думаю, это связано с тем (подчеркну - это лично мое мнение), когда в условиях санкций со стороны Запада инвестиции России - под угрозой, под угрозой деньги, которые связаны были с США, с Евросоюзом, с Израилем, со всеми… Россия вынуждена искать серьезных партнеров финансовых. Конечно же, это исламский мир - исламские банки, фонды и так далее, которые щедро и обильно инвестируют в Великобританию, Францию, Швейцарию, США, Германию, но только не в Россию.

Исламские банки очень деликатно относятся к тому, куда они инвестируют и к тому, кто будет их партнером. Дагестан – это окно России в исламский мир. Не столько Татарстан, сколько именно Дагестан. Дагестан дает наибольшее количество паломников на хадж каждый год. Дагестан - это самая большая – 4 миллиона человек - наша мусульманская республика, ну, 7% там, наверное, не мусульман, остальные мусульмане.

Поэтому наведение порядка, в том числе, в финансовой сфере этого потенциально самого богатого и процветающего региона Кавказа, имеющий выход к Каспию, имеющего запасы нефти и газа на шельфе, имеющего транзит через Азербайджан и Иран - на Ближний Восток...

А Татарстан еще со времен Шаймиева - это, скажем так, наш лидер в идеологии исламской финансовой системы. Татарстан, помимо того, что это один из самых вообще экономически успешных регионов России, он еще имеет хороший рейтинг для всемирных исламских финансовых организаций.

И для России очень важно сегодня открыть окно в исламский мир не на словах, а на деле и, как говорится, перевести инвестиции из исламского мира – огромные, поверьте, превосходящие те, что может дать Запад. И без политических каких-то обязательств со стороны Москвы. Запад же требует постоянно в обмен на деньги какие-то «демократические реформы», которые так меняют экономику, что мы скоро станем приложением к западной экономике. Мусульмане гораздо рациональней к этому относятся. Им главное, чтобы не было коррупции и откровенного криминала.

- А сможет ли Васильев разорвать этот клановый узел в Дагестане?

- Надеюсь, что сможет. Ведь те чиновники, фамилии которых мы сегодня читаем в криминальной хронике - трусливые люди. Вы просто не понимаете, это люди, которые привыкли быть безнаказанными, которые имеют покровителей в Москве.

Дагестан не существует отдельно от коррупции в Москве. Каждый из дагестанских коррупционеров имеет покровителя в лице какого-то высокого начальника в столице. Если вы думаете, что это как-то отдельно существует, вы заблуждаетесь. Дагестан это окно, через которое черный нал уходил в Эмираты и в Израиль.

Высасывались огромные суммы наличных денег. Поэтому, я думаю, что, конечно, эти люди боятся сейчас очень сильно. И чем больше будет их страх, тем лучше будет в Дагестане жизнь народа и тем крепче будут позиции российского государства в этой республике.

- Мы видели уже кадры, да и вы тоже, наверное, что там с мешками на голове их в самолет ведут?

- Я не знаю про мешки… Мне кажется, это такой театр и показуха…

- Ну, чтоб страшнее было.

- Но это показатель того, что все серьезно…

- Может ли в других республиках Северного Кавказа, и не только, повториться вот эта схема? Генерал-губернатор, зачистки…

- Дагестан особый регион. Я не думаю, что другие регионы Кавказа нуждаются в таком «преобразовании».

Криминальный Дагестан - это невозможность нормальных отношений с Азербайджаном, с Ираном. Нормальный Дагестан это нормальный транзитный коридор, самый короткий, выходящий в Персидский залив. Самый безопасный, тут нет терроризма, нет войны, в Дагестане терроризм побежден практически.

Все остальные коридоры – Ближний Восток, Турция – это зоны войны. Если мы сейчас сумеем создать стабильность в этом транспортном коридоре – Европа, Персидский залив, через территорию Дагестана, я думаю, это изменит вообще экономику России и экономику Европы. Что невозможно было делать в современном Дагестане, просто невозможно.

- Как долго продлится зачистка?

- Я ж не мент, что вы меня об этом спрашиваете? Какие у них там нормы и какие у них там задачи… И не фээсбэшник.

Я считаю, что ни один глава района не может сидеть спокойно, потому что они тянули бабки со своих территорий, разоряли их, как могли. Не все, конечно, там есть и порядочные люди, которые пытались работать...

- Будем надеяться, что ветер перемен спасет эту многострадальную республику.

- Очень в это верю.

КСТАТИ

«Теперь самое время разобраться и с тем, кто и почему убивает в Дагестане журналистов»

- Максим, мы вас обычно представляем и как члена Совета при Президенте по правам человека.

- Да, пожалуйста... Я бы еще к этому делу, которое расследуется в Дагестане, подключил бы и дело убитых журналистов… И «Комсомолка», и другие издания могли бы теперь требовать честного расследования убийства Хаджимурада Камалова, Ахмеднаби Ахмеднабиева и других...

Специально просто прошу «Комсомолку» поддержать эту тему, что надо обратиться к следственным органам вернуться к расследованию убийств дагестанских журналистов, это наши коллеги, погибшие на рабочем посту, и через вас я обращаюсь к Союзу журналистов России, ко всем, поддержать эту тему.

Сейчас самое лучшее время, поверьте. Все боятся и все дрожат, они, те, кто заказывал… У журналистов России должна быть корпоративная этика и ни одна пуля, выпущенная в нашего коллегу, не должна остаться безнаказанной. Так что давайте хором все потребуем сейчас на фоне этих арестов расследования убийств журналистов!

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