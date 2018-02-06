2018-02-07T01:14:17+03:00
Телевизор

Внук Леонида Парфенова появился на свет в звёздном роддоме

Сын известного телеведущего сам перерезал пуповину
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Леонид Парфенов с супругой Еленой стали дедушкой и бабушкой.Леонид Парфенов с супругой Еленой стали дедушкой и бабушкой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

У телеведущего Леонида Парфенова и его жены ресторатора Елены Чекаловой двое детей: сын и дочь. У дочки пока нет своей семьи, а вот сын Иван женился в 2015-м году на Марии Бройтман. Молодая пара впервые стала родителями - их сын Михаил появился на свет в престижном Перинатальном центре на Севастопольском проспекте. Здесь появились на свет многие наследники звезд.

О радостном событии в социальных сетях рассказала бабушка Елена Чекалова: "В нашей семье прибавление! Внук родился! Здорово, что теперь мужу разрешают в течении родов быть рядом с женой - в наше время это было запрещено. Маша все время могла держаться за Ваньку - и он сам перерезал пуповину. По-моему, это так важно, чтобы муж тоже рожал, а рядом с роженицей был любимый, а не только чужие тетки и дядьки. Особенно вспоминая, как рожала я сама и как на меня орали матом медсестры. Конечно, все можно вынести ради счастья стать мамочкой....но лучше иначе".

Елена Чекалова, Леонид Парфенов и с дочкой, сыном и невесткой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елена Чекалова, Леонид Парфенов и с дочкой, сыном и невесткой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вес Михаила Ивановича Парфенова-Бройтман - 3940 г, рост - 54 см.

"Многие мои подруги этого звания не то чтобы стесняются, но предпочитают, чтобы внуки их называли их «Маша» или «Лена». А вот мы с Лёней - просто бабушка и дедушка", - считает Елена Чекалова.

Невестка 58-летнего телеведущего Мария - архитектор, из известной семьи, ее отец инвестиционный банкир. Иван Парфенов окончил Миланский университет, он экономист по образованию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку «Сериалы», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Какие интересные сериалы можно посмотреть в выходные
Вы не знаете, что бы такого интересненького скачать и посмотреть? Мы сделали это за вас - скачали и посмотрели! И теперь советуем вам сделать то же самое. Заметьте, из всего обилия мы выбираем только самое интересное
Новости 24
Трамп: Американские иммиграционные законы – самые глупые в мире
SpaceX запустила в космос тяжелую ракету Falcon Heavy с красным спорткаром Tesla
На Украине хотят заменить воинский ответ на приветствие старшего по званию «Слава Украине»
Президент Польши подписал «антибандеровский» закон
Посольство России попросило госдеп США помочь с консульским доступом к Левашову
СМИ: Российские бизнесмены уже испытывают сложности из-за «кремлевского доклада» Минфина США
В Минфине США не испытывают беспокойства из-за ситуации на фондовом рынке
Глава Минфина США вновь пообещал скорые санкции против фигурантов «кремлевского доклада»
Почти 30 человек заблокированы в обрушившемся отеле на Тайване
На оборонном предприятии в Баку прогремел мощный взрыв
Чемезов анонсировал смену главы «АвтоВАЗа»
Российское торгпредство в Дамаске подверглось минометному обстрелу
МИД РФ призвал граждан тщательно оценивать целесообразность посещения Мальдивских островов
Роскомнадзор заблокировал около 14 000 «групп смерти»
Путин за шесть лет заработал 38,5 млн рублей
Глава Пентагона в поддержку расширения контактов с российской стороной
Российская армия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы
Город в Техасе атаковали полчища чёрных птиц
Лавров обсудил с главой МИД Дании реализацию проекта «Северный поток-2»
Дело "пьяного мальчика" из Балашихи могут вернуть на доследование
Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ
Суд в Лондоне отказал Ассанжу в отмене ордера на арест
«Росатом»: Две турецкие компании покинули проект АЭС «Аккую»
Ученые впервые обнаружили экзопланеты за пределами Млечного пути