Внук Леонида Парфенова появился на свет в звёздном роддоме

6 Февр. 2018 2018-02-07T01:14:17+03:00

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У телеведущего Леонида Парфенова и его жены ресторатора Елены Чекаловой двое детей: сын и дочь. У дочки пока нет своей семьи, а вот сын Иван женился в 2015-м году на Марии Бройтман. Молодая пара впервые стала родителями - их сын Михаил появился на свет в престижном Перинатальном центре на Севастопольском проспекте. Здесь появились на свет многие наследники звезд.

О радостном событии в социальных сетях рассказала бабушка Елена Чекалова: "В нашей семье прибавление! Внук родился! Здорово, что теперь мужу разрешают в течении родов быть рядом с женой - в наше время это было запрещено. Маша все время могла держаться за Ваньку - и он сам перерезал пуповину. По-моему, это так важно, чтобы муж тоже рожал, а рядом с роженицей был любимый, а не только чужие тетки и дядьки. Особенно вспоминая, как рожала я сама и как на меня орали матом медсестры. Конечно, все можно вынести ради счастья стать мамочкой....но лучше иначе".

Елена Чекалова, Леонид Парфенов и с дочкой, сыном и невесткой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вес Михаила Ивановича Парфенова-Бройтман - 3940 г, рост - 54 см.

"Многие мои подруги этого звания не то чтобы стесняются, но предпочитают, чтобы внуки их называли их «Маша» или «Лена». А вот мы с Лёней - просто бабушка и дедушка", - считает Елена Чекалова.

Невестка 58-летнего телеведущего Мария - архитектор, из известной семьи, ее отец инвестиционный банкир. Иван Парфенов окончил Миланский университет, он экономист по образованию.