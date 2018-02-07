2018-02-07T01:32:07+03:00
В мире

Разница между Китаем и Россией не в головах, а в… канализации. Часть 15

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая [видео]
Владимир ВОРСОБИНВиктор ГУСЕЙНОВ
Поделиться:
По сумрачным улицам российского Забайкальска (его население 13 тыс. человек) ходят коровы...По сумрачным улицам российского Забайкальска (его население 13 тыс. человек) ходят коровы...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять. См. Предыдущие части

ВЫХОД, КОТОРОГО НЕТ

Дверь на выход из Китая.

Мы стоим у таможни и смотрим в лицо уже российского Забайкальска

В лицо русской судьбы.

- Мать честная! - хором сказали мы, глядя на разбомбленный жизнью город.

А за спиной мигал огнями китайский спарринг-партнер Забайкальска Маньчжурия, о котором писать не хотелось категорически!

- Во-первых, мне некогда, - хмурится Гусейнов, давно рвущийся домой, к невесте. - Я занят тоской по Родине. И потом - это уже наш 15-й репортаж из экспедиции, Володь! Я бы после 10-го принудительно проверял здоровье авторов…

- Ты это видишь? (Обвожу рукой то, что в Китае, уже у нас за спиной.) А это? (Тыкаю пальцем в российскую даль.)

- Не надоело расчесывать?! Мы всю дорогу об этом говорим.

- Нет, ты видишь?

- Что-нибудь изменится, если мы об этом напишем? Или на том берегу разрыдается московский чиновник и, ломая руки от стыда, засыплет Забайкалье бюджетными деньгами?

- Нет.

- Тогда зачем?!

РУССКИЕ ВЕРБЛЮДЫ

Мы бежали из новенькой стеклянно-бетонной Маньч-журии, переполненной русскими дальнобойщиками. Сюда приходят из России и уходят в Россию сотни фур в день. Эти пропитанные соляркой ребята, по сути, и построили сверкающий приграничный китайский город на русские деньги. При вопросе: что они отсюда везут в Россию? - дальнобойщики отвечали коротко - все.

(Описывать, как обустроена Маньчжурия, бессмысленно. Эх, собрать бы здесь наших федеральных чиновников и, кто не покраснеет от стыда, выгнать к чертовой матери!)

Автобус до границы. 92 юаня (800 рублей) до Родины. Китаец забрал у нас билеты и ушел. А когда пришел обратно, упорно не хотел нас вспоминать. Оказалось, это другой китаец.

- Вы перепутали Мишу с Димой? - смеялись попутчики.

- Так они же одинаковые, - пожал плечами Гусейнов.

Автобус замолк на мгновение и громыхнул грубым женским смехом. Хохотал даже китаец-водитель, на ломанном русском объясняя, что для него мы - тоже все на одно лицо.

Это было царство «кэмелов» (такой верблюд на пачке сигарет). Тетушек, чья работа - доставка китайского товара через границу. По сути - узаконенная контрабанда. Пользуясь таможенным правилом «50 кг на человека для личных нужд - безпошлинно», через границу переправляют все, что мы покупаем на рынках.

Забайкальские «кэмелы» получают от этого многомиллиардного бизнеса крохи - 2 тысячи рублей за один «проход» (полдня в очередях). В месяц выходит 40 - 50 тысяч, и этим живет пол-Забакайлья. Бросившие нищую школу учителя, воспитали детсадов, даже бывшие муниципальные чиновники…

Вокруг коробки, сумки, тюки и перемотанное скотчем непонятно что. В этом хаосе мы были единственными туристами.

- Скажи, что я с тобой! - приказала крупногабаритная тетушка и положила на Витю две автомобильные покрышки. - Неси! В Китае две тысячи стоят, а в России - пять.

...а через границу блестит огнями китайский город Маньчжурия (население - 170 тыс. человек). Даже быки здесь бронзовые. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

...а через границу блестит огнями китайский город Маньчжурия (население - 170 тыс. человек). Даже быки здесь бронзовые.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ШТРАФ ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО

Родина встретила нас чистым полем и гаражами, которые служили одновременно рынком и складом. Мы не могли оторваться от вида родного Забайкальска.

- Зато здесь есть душа, - все повторял Гусейнов, разгуливая по городу, как по музею.

- Да, место душевное, - соглашаюсь. Но объяснить это трудно. Помог местный «кэмел», рассказавший фирменный забайкальский анекдот.

- Если китайцы решат захватить эту территорию, а мы успеем убежать, - усмехнулся он, - они придут сюда и подумают, что их кто-то опередил.

Забайкальск - город-мученик. И душа его мученическая.

На некоторых улицах здесь до сих пор нет канализации - и помои стекают на дороги. Единственное место работы - ж/д станция.

В центре города стоит сгоревшая школа, починить которую у России денег нет.

Городом управляет несчастный народно избранный мэр Олег Ермолин.

- Мы из реки Аргуни пьем мочу, которую сливает Маньчжурия, - говорит он нам. - 300 миллионов стоит поставить новый водовод, а у меня годовой бюджет 60 миллионов.

Ермолин повторяет слово в слово то, что говорил нам экс-мэр Благовещенска - города, через который мы переправлялись в Китай: Москва высасывает деньги из регионов, превращая их в дотационные, а взамен возвращает копейки.

Но возвращает издевательски.

- Как-то я купил дизель-генератор авансом, - рассказывает мэр Забайкальска. - Деньги городу задержали, и мне пришлось купить его в долг, чтобы не заморозить город. Пришла проверка. «Молодец, - говорят проверяющие. - Ты купил дизель, спас город. Но купил в долг, так? Значит, тебя нужно оштрафовать на 20 тысяч». Я им говорю: «А если бы я не купил генератор, город бы замерз, вы бы меня оштрафовали?» Они: «Да, а потом бы еще и уголовку завели».

- Получается, мне, мэру, проще сидеть, ничего не делать и говорить, что денег нет, - смеется Ермолин. - А у меня уже шесть таких штрафов накопилось по 20 тысяч. При зарплате в 50 я треть отдаю проверяющим за то, что хоть что-то делаю.

СТАНОВИТСЯ СТЫДНО ЗА СТРАНУ...

- Как же помочь? - говорю (впервые я испытывал столь масштабную жалость к целому городу). - Это же несправедливо! Людей-то жаль.

- А чем поможешь? - вздыхает. - В Маньчжурии 65% доходов территории остается на развитие и лишь 35% уходит в центр - в Пекин. А у нас почти сто процентов денежных средств уходят в Москву. В итоге мы не живем. Выживаем. А в некоторых районах еще хуже - нечем за электричество платить. Их просто скоро отключат. Дело дошло до того, что города поставлены перед выбором - либо энергетикам за свет и тепло платить, либо зарплату людям.

Мы разным странам сейчас помогаем, - продолжает хмуриться мэр. - А помогли бы нашим пенсионерам. Они получают пенсию, отдают половину за «коммуналку», а потом идут в магазин - отдавать долги. В каждом нашем магазине есть специальная тетрадочка, где записано, сколько пенсионер должен... И когда смотришь, как у него нет денег купить дешевую колбасу, думаешь: почему Москва гонит гуманитарную помощь куда-нибудь за границу? Нам бы предложили, мы бы не отказались… Вот сейчас мы перед Новым годом детей в Китай на горки вывозим (мэр краснеет и говорит с тихим отчаянием). Мне очень стыдно становится там, в Китае, за свою страну. У нас нет денег даже на детский ледовый городок...

Продолжение в следующем номере «КП»

Хождение по Поднебесной: Маньчжурия.Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и КитаяВиктор ГУСЕЙНОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Владимир ВОРСОБИН

 
Читайте также
Новости 24
Трамп: Американские иммиграционные законы – самые глупые в мире
SpaceX запустила в космос тяжелую ракету Falcon Heavy с красным спорткаром Tesla
На Украине хотят заменить воинский ответ на приветствие старшего по званию «Слава Украине»
Президент Польши подписал «антибандеровский» закон
Посольство России попросило госдеп США помочь с консульским доступом к Левашову
СМИ: Российские бизнесмены уже испытывают сложности из-за «кремлевского доклада» Минфина США
В Минфине США не испытывают беспокойства из-за ситуации на фондовом рынке
Глава Минфина США вновь пообещал скорые санкции против фигурантов «кремлевского доклада»
Почти 30 человек заблокированы в обрушившемся отеле на Тайване
На оборонном предприятии в Баку прогремел мощный взрыв
Чемезов анонсировал смену главы «АвтоВАЗа»
Российское торгпредство в Дамаске подверглось минометному обстрелу
МИД РФ призвал граждан тщательно оценивать целесообразность посещения Мальдивских островов
Роскомнадзор заблокировал около 14 000 «групп смерти»
Путин за шесть лет заработал 38,5 млн рублей
Глава Пентагона в поддержку расширения контактов с российской стороной
Российская армия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы
Город в Техасе атаковали полчища чёрных птиц
Лавров обсудил с главой МИД Дании реализацию проекта «Северный поток-2»
Дело "пьяного мальчика" из Балашихи могут вернуть на доследование
Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ
Суд в Лондоне отказал Ассанжу в отмене ордера на арест
«Росатом»: Две турецкие компании покинули проект АЭС «Аккую»
Ученые впервые обнаружили экзопланеты за пределами Млечного пути