Тайна трехпалых мумий. Часть 2

7 Февр. 2018 2018-02-07T02:06:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Продолжение. Начало в номере за 6 февраля.

Профессор Константин Коротков побывал в Перу, где вместе с иностранными коллегами обследовал обнаруженную там загадочную трехпалую мумию, которой ученые дали имя Мария. Привез в Россию образцы ее тканей, подключил к их анализу несколько солидных научных учреждений Санкт-Петербурга.

Анализы показали: пол мумии женский, возраст около 1800 лет, ткани вроде бы человеческие, но внешний вид... Местами эта Мария прямо, что называется, не от мира сего.

Существа с когтями

Мумия и целиком впечатляет. Но от ее нечеловеческих пальцев просто оторопь берет. Фантастика какая-то. А ведь в свое время тянула их к кому-то. Когда живая была.

- Пальцами ног Мария еще и цокала, - уверяет Константин Коротков. - На них сохранились ногтевые пластинки, которые расположены не горизонтально, как у нас, а вертикально, напоминая когти животного. При ходьбе они наверняка издавали звуки.

- Спору нет, - говорю я, - самое странное в мумии - это ее пальцы. Благодаря им она и вызывает пристальный интерес. Поскольку пальцы явно отличаются от человеческих и по длине, и по форме, и особенно количеством - их по три на кистях и ступнях, а не по пять, как у большинства млекопитающих. А что если это самое отличие кто-то аккуратно приделал? То есть приставил Марии чьи-то чужие пальцы. Или вообще не пальцы, а некие муляжи, специально изготовленные из биологических тканей.

- Такое предположение, естественно, родилось первым, - не скрывает профессор. - Поэтому я взял образцы тканей из тела мумии и из ее пальцев. В России мы провели сравнительный анализ. И по возрасту, и по химическому составу ткани оказались идентичными. Стало быть, пальцы Марии - ее родные.

Исключает подделку и анатомическое строение конечностей. На рентгеновских снимках видно, что фаланги пальцев служат продолжением костей, которые находятся внутри кистей и стоп.

И Вавита (слева), и Мария имели по три пальца. Явно они были существами одного вида. Фото: youtube.com

- Кстати, - продолжает Константин Коротков, - бывает, что у людей срастаются пальцы. Из пяти получаются словно бы три. Но анатомически ладони при этом не меняются - остаются пятипалыми. У Марии же и ладони трехпалые.

- А прежде попадались мумии вроде Марии? - интересуюсь я. - Чтобы вот так же - с тремя пальцами?

- Попадались отдельно трехпалые руки и ноги, - отвечает профессор, - а недавно нашлась еще одна целая мумия. Ее принес тот же черный археолог. Уверяет, что она находилась в одной пещере с Марией.

- А известно, что это за пещера? Где она?

- Точное местоположение не выдают - мол, рядом с плато Наска. Рассказывают лишь, что пещера двойная. Вход в ту часть, в которой лежали мумии, находился в глубине первой и был прикрыт каменной плитой.

Жертвы ритуальных убийств

Новая мумия тоже женская, тоже человекоподобная, тоже сидит свернутой в позе эмбриона, но размером она гораздо меньше Марии. Ученые определили, что это девочка, скончавшаяся в возрасте примерно 9 - 10 месяцев. Ей дали имя Вавита.

Вавиту убили. Проткнули насквозь чем-то острым - то ли копьем, то ли ножом.

Кстати, и на теле Марии имеется увечье - еще более странное. У нее вырезаны репродуктивные органы.

Узнав от профессора столь кошмарные подробности, излагаю ему гипотезу, которая быстро пришла мне на ум. Вавита - это дочь Марии. И та и другая не совсем люди, а некие существа, вызывавшие страх у людей. Или они похожи на этих существ - как раз теми самыми тремя пальцами. Вот их и убили. Со страху. А репродуктивные органы изъяли в ритуальных целях. Чтобы пресечь появление трехпалых. Индейцы вполне были способны на такое зверство. Сердца, к примеру, они легко вырезали.

Фото: youtube.com

- Пока любая гипотеза имеет право на существование, - не удивляется моим фантазиям Константин Коротков. - Можно даже предполагать, что Мария и Вавита - инопланетянки.

- Какие инопланетянки? - возражаю я. - Вы же говорили, что ДНК у мумий человеческая.

- Ну и что? - парирует профессор. - Мы же не знаем, какими генетическими особенностями обладают инопланетяне. Некоторые мои коллеги придерживаются мнения, что жизнь во Вселенной обязана развиваться по одним и тем же законам. Поэтому инопланетяне, если они когда-нибудь найдутся, должны быть похожими на нас. Значит, и ДНК у них может быть сходна с человеческой.

По словам Константина Короткова, сделать более-менее обоснованные предположения о том, с кем мы имеем дело, можно будет после того, как специалисты расшифруют геномы мумий - определят точные последовательности нуклеотидов во фрагментах молекул их ДНК. Это так называемое секвенирование - трудоемкий и длительный процесс. Им сейчас занят отдел геномного анализа Санкт-Петербургского государственного университета. Далее подключатся математики, которые сравнят полученные последовательности с теми, которые имеются в генетических банках данных. Сейчас ученым известны три вида людей, отличающихся генетически: мы - гомо сапиенс, неандертальцы и денисовцы. Есть надежда, что секвенирование позволит понять, к какому из них ближе Мария и Вавита. Или они окажутся иными.

Окончание следует.

И в заключительной части речь пойдет о мумиях трехпалых существ, но куда более сверхъестественных с виду, чем Мария с Вавитой. Их тоже извлекли из перуанской пещеры. Вот уж кто вылитые инопланетяне. Очень похожи на тех, с которыми встретились герои фильма «Королевство хрустального черепа». Только маленькие - ростом примерно 70 сантиметров. Гуманоиды, как показал предварительный анализ.