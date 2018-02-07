«Modern Talking» 35 лет спустя: счастливы порознь

7 Февр. 2018 2018-02-07T13:30:49+03:00

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«You're My Heart, You're My Soul» - помните, как зажигательно исполняли этот хит ослепительный блондин Дитер и бархатный красавчик с длинными волосами Томас? Песня была дебютом группы «Modern Talking», быстро ставшей мегапопулярной. Потом фанатский многомиллионный хор подпевал им «Cheri, Cheri Lady», «Brother Louie», «Atlantis Is Calling» и другие песни. А начиналось все 35 лет назад, в феврале 1983-го. Подающий надежды молодой композитор и продюсер Дитер Болен зашел в звукозапись узнать, нет ли подходящего исполнителя для его песен. И познакомился с начинающим вокалистом Томасом Андерсом.

Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul.

НЕ ПОДЕЛИЛИ АВТОРСКИЕ ПРАВА

Дуэт распадался дважды, и оба раза – на пике славы. Первый период – самый яркий – продлился больше трех лет. «Modern Talking» собирал полные залы и стадионы, много гастролировал, выпустил шесть альбомов, ставших золотыми и платиновыми. А в 1987-м музыканты со скандалом расстались. Якобы не смогли договориться насчет авторских прав на песни.

После распада Томас Андерс начал сольную карьеру, а Дитер Болен организовал группу «Blue system», тоже завоевавшую немалую популярность. И хотя у обоих все складывалось вполне удачно, музыканты вели себя как надоевшие друг другу старые супруги. Обменивались колкостями через СМИ, обвиняя друг друга в развале «МТ». Болен уверял, что Андерс умеет работать только из-под палки, а его сольное творчество называл халтурой. Андерс в ответ костерил «Blue system», а Болена обзывал скандальным и неуравновешенным психом.

Modern Talking - Cheri Cheri Lady.

Пауза затянулась на 11 лет. Дитер и Томас понемногу стали общаться, созваниваться и – началась вторая эра «МТ». Друзья публично поклялись забыть старые обиды и начать все заново. Примирение показывали по телевизору, во время передачи музыканты разбили символическую стену, долгие годы разъединявшую их.

РАЗЛУЧНИЦА НОРА

На вопрос «Как вам далось примирение?» - Дитер ответил: «Легко. Как только Томас развелся с этой чертовой куклой Норой и выкинул, наконец, свой идиотский медальон. Этот ошейник просто доводил меня до исступления!».

Болен так едко прошелся по поводу золотой цепочки с надписью «Нора», которую подарила Томасу его первая жена и которую тот много лет носил на шее. Тогда-то даже те, кто совсем был не в курсе подводных камней, поняли: немалую роль в развале группы сыграла женщина. Та самая Нора.

Поклонники дуэта навсегда окрестили Нору «злобной мегерой» и обвинили в развале группыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Элеонора Баллинг - первая большая любовь Томаса Андерса. Длинноволосая красавица блондинка из обеспеченной семьи, на 10 сантиметров выше Томаса. Хваткая, своенравная, властная, в их паре она сразу стала главной. Андерс не возражал. Нора сопровождала мужа на концертах, гастролях, репетициях. Мечтала стать третьей в «МТ», а еще – продюсером и директором группы. Пыталась перетянуть на себя организацию интервью, фотосессий, записей…

Дитера Болена она страшно бесила. Тот позже возмущался, что Нора могла увезти Томаса в путешествие в разгар работы, запретить участвовать в каком-то концерте. А еще благодаря Норе за Томасом долгое время тянулся шлейф сомнений в его сексуальной ориентации. Жена запрещала ему стричь волосы, сама гримировала, подводила глаза и красила губы, называла его «моя куколка».

Вскоре после распада группы Элеонора Баллинг порвала с мужем-неудачником, завела бойфренда и переехала жить в Лос-Анджелес. Но счастья и там не нашла и снова вернулась в Германию. Ведет уединенный образ жизни, не бедствует, лишь изредка посещает турниры по гольфу для ветеранов, в которых участвует ее сестра. Интервью она не дает, поскольку обещала бывшему мужу не обсуждать «МТ» с прессой. Зато поклонники дуэта навсегда окрестили ее «злобной мегерой» и обвинили в развале группы.

Modern Talking - Brother Louie.

ОБЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИЛОСЬ В СУДЕ

Но вернемся к 1998-му году, второму рождению «МТ». Фанаты ликовали, дуэт снова собирал полные залы и стадионы, выпускал новые альбомы, перепевал старые хиты... Не прошло и пяти лет, как между ними опять проскочила черная кошка, на этот раз разрушив группу окончательно. Последний раз участники «МТ» вместе вышли на сцену 7 июня 2003 года и с тех пор стали врагами. Во время гастрольного тура по Германии Дитер объявил со сцены о том, что группа прекращает свое существование. Это было неожиданностью даже для Томаса. Формальным поводом стало то, что Андерс ездил в сольный тур в США под брендом группы, при этом без ведома напарника.

В 1998-м году произошло второе рождение «МТ»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В своем последнем разговоре по телефону они обозвали друг друга «засранцами». Потом общение возобновилось в суде. Дитер издал автобиографию, где очень нелестно отзывался про бывшего партнера, даже обвинил в финансовых махинациях во времена славы «МТ». Томас подал в суд. Отсудил существенную компенсацию за недоказанные оскорбления и добился удаления наиболее спорных мест из книги. Их зарисовывали черным маркером во всех книгах, а редкие экземпляры «без купюр» стали предметом охоты для поклонников. В 2011-м автобиографию выпустил уже Томас. И снова – иск. На этот раз в суд обратилась Нора, обвинив экс-супруга в клевете. Певец выплатил 100 тысяч евро.

В одном из недавних интервью Томас Андерс так ответил по поводу возможности возрождения «МТ»: «Об этом не может быть и речи. Честно вам скажу: я очень счастлив, что мне больше не нужно видеть Дитера. Надеюсь, он тоже от этого счастлив».

Modern Talking - Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love).

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ «МОДНОГО РАЗГОВОРА»

Томас Андерс женился во второй раз на переводчице Клаудии Хесс, Свадьбу сыграли в 2000-м, а в 2002-м у них родился сын Александр. Он не скрывает, что счастлив, часто радует поклонников семейными фото. Дает сольные концерты, много гастролирует, часто бывает в России. Также зарабатывает выступлениями на частных вечеринках (пел даже на дне рождения Януковича во времена его президентства на Украине). Выпустил коллекцию часов.

Томас Андерс женился во второй раз на переводчице Клаудии ХессФото: GLOBAL LOOK PRESS

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У Дитера Болена тоже все хорошо в личной жизни. Его нынешняя подруга - боливийка Карина Вальц - моложе на 31 год, у пары двое детей: дочь Амели (7 лет) и сын Максимилиан (4 года). Дитер очень старается выглядеть моложе своих лет: сбросил 10 кг, увлекся теннисом и физпроцедурами, не ест мясо.

У Дитера Болена тоже все хорошо в личной жизни. Его нынешняя подруга - боливийка Карина Вальц - моложе на 31 годФото: GLOBAL LOOK PRESS

Выглядит и впрямь отлично и ведет себя прилично. Во всяком случае об изменах, которые разрушили его первый брак с Эрикой (у них трое детей) речь не идет. После Эрики у него был короткий официальный брак, от еще одних отношений есть сын. Всего у Болена шестеро наследников. Считается одним из самых успешных продюсеров в Германии, сотрудничал с такими звездами, как С.С.Саtch, Крис Норман, сейчас же активно продвигает молодых исполнителей, пишет для них песни. Автор музыки для многих немецких фильмов, передач, шоу, телесериалов. В последние годы заседает в жюри популярного в Германии певческого талант-шоу. Снял автобиографический мультфильм.

Дитер cчитается одним из самых успешных продюсеров в ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Modern Talking The Space Mix The Ultimate Video Mix .

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дитер Болен

7 февраля ему стукнуло 64 года. Рост - 183 см. Переученный левша. Гимназию окончил с отличием. В детстве, чтобы купить свою первую гитару, собирал у соседа-фермера картошку. А первыми «взрослыми» покупками стали пианино и машина. Его бабушка по матери русская, из Калининграда. По образованию Дитер - экономист. Импульсивный и независимый. Любит тусовки и терпеть не может одиночества. Страшный балабол. В юности баловался легкими наркотиками. Владеет шляпой Майкла Джексона с его автографом.

Томас Андерс

1 марта отпразднует 55-летие. Рост - 175 см. Настоящее имя - Бернд Вайдунг. С семи лет пел в церковном хоре, в 16 выпустил три пластинки. Играет на фортепиано и на гитаре. Два высших образования (германистика и музыковедение). В ноябре 1984-го чудом выжил в автокатастрофе. По натуре очень чувствительный, застенчивый, подвержен нервным срывам. Любит Майкла Болтона, Билли Джоэла, Сандру, Лизу Стенсфилд и Кайли Миноуг. Из писателей – Булгакова, даже квартиру на Патриарших прудах в Москве несколько лет назад подыскивал. Нежен с животными (одно время у него жили 8 собак и 3 кошки). Не курит, не пьет.