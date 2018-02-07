Юлия Энхель: «Деньги – подарок без души. Дарите любимым то, что расскажет о ваших чувствах»

7 Февр. 2018 2018-02-07T09:16:08+03:00

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День Влюбленных – праздник, на который каждая женщина мечтает получить в подарок что-то особенное. Но как часто мужчины ошибаются с выбором! Накануне 14 февраля Юлия Энхель — бьюти-блогер, эксперт по красоте и здоровью, бизнес-леди – рассказала нам, как правильно выбирать подарки для прекрасных дам, и какие презенты лично она считает неподходящими.

- Юлия, помните самые неуместные подарки, которые вам дарили?

- Обмен подарками в День всех влюбленных — это особенный ритуал. Но часто выходит так, что мы покупаем их в последний момент — магазины переполнены, прилавки полупусты, и приходится выбирать из того, что осталось. А это не самый лучший способ порадовать своих близких. Для меня, пожалуй, самыми неуместными подарками были косметика, одежда и украшения.

- Что в них было не так?

- Считаю эти подарки слишком личными. Косметику я произвожу сама, поэтому пользуюсь только своей продукцией или покупаю состоятельно, ведь только я знаю, что именно подходит моему типу кожу и внешности.

Украшения – металл, несущий очень сильную энергетику. Принимать такие подарки можно только от очень близких людей, в чем отношении к себе ты уверен на 100% - родители, любимый человек.

С одеждой особенно сложно угадать — и с размером, и со стилем, и цветом. Я знаю себя, особенности своей фигуры, то, что мне больше идет лучше кого бы то ни было, поэтому мне комфортнее выбирать наряды самой.

- Что вы с ними делали?

Чаще всего я отдаю такие подарки тем, кого они действительно смогут сделать счастливее — например, в детский дом.

- Было ли такое, что вы сами дарили кому-то неподходящий подарок (можно не только на День влюбленных, но и любой другой праздник), как развивались события: реакция получателя, ваша реакция.

- Я люблю дарить нужные подарки — в основном с восточным акцентом. Дело в том, что некоторое время я жила в Японии и сейчас часто бываю в этой стране, у меня многое с ней связано. Как известно, Япония - производитель всего самого лучшего, натурального и качественного. Японцы очень любят себя, их продукция всегда на высоте. Поэтому чаще всего я дарю своим близким, друзьям и коллегам что-то такое, чего они точно не купят в нашей стране — удивительные японские сладости, чай, оригинальные нэцкэ или что-то, связанное с японскими инновациями в области здоровья и красоты, которые я активно изучаю и пробую сначала на себе. На такие подарки обычно все реагируют положительно, даже с восторгом, а иногда и с удивлением, если получают подобное впервые. Потом звонят и благодарят, просят контакты.

- Как вы решаете вопрос с подарками (спрашиваете самого человека, что подарить любите сюрпризы)?

- Мне повезло, я умею чувствовать человека. И дарю только то, в чем уверена на все 100 процентов, например, продукцию своей компании. Я отвечаю за ее качество и результат, поэтому не волнуюсь, как примут подобный подарок. Разочаровать мне еще никого не удавалось.

- Как относитесь к деньгам в качестве подарка?

- Отрицательно! Деньги — это подарок без души. Считаю, что выбрав такой вид подарка, даритель просто не захотел тратить время и силы на его поиски.

Деньги потратил и забыл, а в подарок мы вкладываем эмоции, своё отношение, представление о человеке, собственные убеждения и взгляды. Подарок может многое сказать о человеке-дарителе. Я, например, теперь я у многих ассоциируюсь с Востоком, уходом, красотой и здоровым образом жизни. Это правильные ассоциации — они результат правильно подобранных подарков.

- Считаете ли уместным передаривать ненужные подарки? Или продавать в группах, например, на Фейсбуке/Авито?

- Продавать – точно нет. У меня кредо: подарить то, что не подошло мне тому, кто в этих вещах действительно нуждается. Чтобы приходило, надо отдавать. И я всегда такими вещами делюсь. Важно быть щедрым. А продавать подаренное... не представляю, как это возможно.

- Какой подарок мог бы вас оскорбить?

- Смотря под каким углом смотреть. Если вы ожидаете от конкретного человека конкретный подарок, а он дарит что-то другое — вас разочарует все, что угодно. Все зависит от вашего отношения и восприятия. Даже самый неуместный презент можно принять с чувством благодарности, а главное, с чувством юмора (даже если с подарком все очень плохо). А если он был подарен от души, но по незнанию и поэтому не подошел, это далеко не повод оскорбляться. Воспитанный человек и внешне не покажет разочарования, а мудрый обязательно найдет ему применение.