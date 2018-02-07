2018-02-07T16:48:39+03:00
Звезды

Поклонники осудили за лишний вес солистку группы «Непара»

40-летняя Виктория Талышинская не может избавиться от накопленных во время беременности кило
Кира БУЛЫЧЕВА
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Солистка группы «Непара» Виктория Талышинская.Солистка группы «Непара» Виктория Талышинская.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Похудеть после родов родов, не всегда просто. Да, безусловно, есть женщины, которые не отекают, не опухают, не страдают повышенным аппетитом и сразу же из родовой палаты выпархивают всего с парой лишних кило. Но не всем так везет. Особенно в случае, когда роды поздние, и организм медленно восстанавливается.

Солистка группы «Непара», Виктория Талышинская, в октябре 2016-го года впервые стала мамой в свои 39 лет. Несмотря на ранний выход из декрета и начало гастрольной деятельности, лишние кило не спешили уходить. Все чаще артистка публиковала в своем Инстаграме фото исключительно в выгодных ракурсах, прикрывая себя то пальто в районе талии, то прячась за других людей на фото. Но в телевизоре уже так не сделать.

В программе «Наш потребнадзор» поклонники увидели Талышинскую «в натуральную величину». И расстроились - мол, куда же делась та самая девичья хрупкость? Но мы не будем забывать, что, во-первых «ящик» прибавляет семь кило любому человеку, плюс невыгодный ракурс, который укрупнил Викторию. Да еще и недосып, знакомый всем мамам маленьких детей, не мог не сказаться на внешности. Главное, что супругу 40-летней певицы, реставратору Ивану Салахову, все нравилось.

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