2018-02-07T17:57:18+03:00
Спасатель

МЧС в гостях у «Комсомолки»

Ведущие специалисты издания показали, как делается газета
Игорь ПЕТРОВ
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Сотрудники чрезвычайного ведомства побывали на экскурсии в редакции "КП".Сотрудники чрезвычайного ведомства побывали на экскурсии в редакции "КП".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Комсомолка и МЧС России давние друзья и партнеры. И в рамках сетевого сотрудничества магистранты факультета руководящих кадров Института управления и комплексной безопасности Академии МЧС посетили "Издательский дом "Комсомольская правда". Ведущие специалисты «КП» показали, как делается газета, работает сайт и радиостанция. Провели мастер-класс и познакомили слушателей академии с историей газеты.

На встрече обсудили роль журналистики в объективном освещении чрезвычайных событий.

Слушатели факультета руководящих кадров поделились опытом практической работы с представителями СМИ в территориальных подразделениях МЧС. А обучающиеся Института управления и комплексной безопасности интересовались перспективой участия ИД "Комсомольская правда" в мероприятиях «Года культуры безопасности», объявленного МЧС России.

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