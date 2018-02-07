МЧС в гостях у «Комсомолки»

7 Февр. 2018 2018-02-07T17:57:18+03:00

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Комсомолка и МЧС России давние друзья и партнеры. И в рамках сетевого сотрудничества магистранты факультета руководящих кадров Института управления и комплексной безопасности Академии МЧС посетили "Издательский дом "Комсомольская правда". Ведущие специалисты «КП» показали, как делается газета, работает сайт и радиостанция. Провели мастер-класс и познакомили слушателей академии с историей газеты.

На встрече обсудили роль журналистики в объективном освещении чрезвычайных событий.

Слушатели факультета руководящих кадров поделились опытом практической работы с представителями СМИ в территориальных подразделениях МЧС. А обучающиеся Института управления и комплексной безопасности интересовались перспективой участия ИД "Комсомольская правда" в мероприятиях «Года культуры безопасности», объявленного МЧС России.