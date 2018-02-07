2018-02-07T18:16:48+03:00
Экономика

В Россию из Лондона хотят вернуться 16 опальных бизнесменов

Их список президенту представил омбудсмен Борис Титов
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
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Борис Титов передал в Кремль список российских бизнесменов, желающих вернуться на родину из заграницы.Борис Титов передал в Кремль список российских бизнесменов, желающих вернуться на родину из заграницы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Россию из эмиграции могут вернуться 16 предпринимателей. Все они в прошлом уехали в Лондон, чтобы избежать тюрьмы. Но при этом считают себя невиновными. Типичная история: рейдерский захват бизнеса силовыми структурами. По крайней мере, так объясняют проблемы с законом и возбужденные уголовные дела сами беглецы. Сейчас эти люди хотят вернуться на родину, но боятся, что при пересечении границы их арестуют.

Посредником между опальными предпринимателями и правоохранителями стал бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, после того, как получил несколько писем от эмигрантов с просьбой помочь.

- Мы работаем с каждым из этих обращений, поехали в Лондон, чтоб с частью этих людей встретиться, - объясняет Титов. - Список мы отправили президенту еще в прошлом месяце. Теперь он находится у чиновников, которые будут уже конкретно заниматься этими вопросами.

По словам бизнес-омбудсмена, защищать он собирается только тех предпринимателей, дела против которых действительно возбудили незаконно и только с одной целью - отобрать бизнес. Более того, даже если предприниматель что-то нарушил, его нет смысла сажать за решетку. Для экономики страны гораздо выгоднее, если он возместит ущерб в двойном или тройном размере и продолжит заниматься бизнесом, платить налоги и создавать рабочие места.

Собственно, на это и рассчитывают власти. Если «лондонцы» вернутся в Россию и получают гарантии неприкосновенности, они смогут вложить в экономику страны спрятанные за рубежом деньги. В условиях санкций это неплохой способ привлечь инвестиции.

Известных имен в списке не так много. На слуху разве что несколько. Например, дело Алексея Бажанова было громким. Его обвиняют в хищении миллиарда рублей из компани «Росагролизинг». Георгий Трефилов является основателем холдинга «Марта». Его обвиняют в мошенничестве на 1,3 млрд. рублей, но сам он считает, что против него был организован рейдерский захват бизнеса. Василий Дякун обвиняется в растрате средств клиентов своего банка. Ущерб тянет на 360 млн. рублей.

СПРАВКА «КП»

Кто вошел в список Титова

- Алексей Бажанов, бывший замминистра сельского хозяйства России

- Георгий Трефилов, основатель холдинга «Марта»

- Евгений Рыжов, нижегородский адвокат

- Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев, основатели компании «Квартстрой»

- Виктор Ламаш, бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН

- Константин Дюльгеров, предприниматель из Ханты-Мансийска

- Василий Дякун, бывший совладелец «Единого строительного банка»

- Сергей Капчук, бывший зампредставителя губернатора Свердловской области при президенте

- Алексей Шматко, пензенский предприниматель.

- Леонид Кураев, калужский бизнесмен.

- Евгений Петров, бывший совладелец 12 компаний по торговле металлом и строительству дорог.

- Азамат Кильдигушев, бизнесмен из Уфы.

- Андрей Каковкин, ростовский бизнесмен.

- Владимир Зюзин, мурманский бизнесмен.

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