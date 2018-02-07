2018-02-07T19:22:41+03:00
Клуб любознательных

Первые британцы был темнокожим и с голубыми глазами

Британские ученые расшифровали геном своего древнейшего предка — так называемого Чеддарского человека. И воссоздали его облик.
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Так выглядели британские мужчины 10 тысяч лет назад.Так выглядели британские мужчины 10 тысяч лет назад.
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- Мы не ожидали, что наш далекий предок окажется черным, - не скрывает удивления профессор Крис Стрингер (Prof Chris Stringer) из лондонского Музея естественной истории (London's Natural History Museum), руководивший исследованиями, которые закончились сенсационной реконструкцией. - Но таковы результаты генетического анализа.

Как сообщила ВВС, музейные работники и примкнувшие к ним ученые из лондонского Университетского колледжа (University College London) выделили почти неповрежденную ДНК из останков человека, которые были обнаружены еще в 1903 году в пещере Гофа, расположенной в ущелье Чеддар в английском графстве Сомерсет. Саму пещеру в 1890 году нашел капитан Ричард Гоф (Richard Cox Gough), именем которого ее и назвали - Gough's Cave.

Копия скелета Чеддарского человека лежит в пещере Гофа - на том же месте, где нашли настоящий скелет.

Копия скелета Чеддарского человека лежит в пещере Гофа - на том же месте, где нашли настоящий скелет.

Археологи извлекли полный человеческий скелет, который пролежал в пещере почти 10 тысяч лет. Он стал самым древним из когда либо найденных на Британских островах. То есть, явил собой останки доисторического местного жителя — одного из первых, поселившихся тут — Чеддарского человека, как его стали величать.

Настоящий череп Чеддарского человека.

Настоящий череп Чеддарского человека.

Естественно, британским ученым хотелось увидеть, как выглядел их далекий предок. И первую реконструкцию они провели еще 20 лет назад — без каких-либо генетических исследований. То есть, наугад. Предок получился пухлым розовощеким шатеном. Что, как теперь выяснилось, не соответствовало действительности.

Ныне, разобравшись в ДНК Чеддарского человека, ученые определили: кожа у него была темно коричневая, волосы черные и вьющиеся. Словом, негр. Или афроевропеец, как бы его сейчас политкорректно назвали. Глаза - голубые.

Ростом голубоглазый был примерно 166 сантиметров. Скончался в возрасте 20 лет. Скорее всего его убили людоеды из соседнего племени — каннибализм у древних британцев, да и у европейцев вообще был весьма распространен. Но припасенного на обед афроевропейца почему-то не съели. Тело так и осталось лежать в пещере.

Изготовив полимерную копию черепа Чеддарского человека и руководствуясь указаниями британских генетиков, облик их далекого предка художественно воссоздали братья-близнецы из Голландии Альфонс и Андре Кеннис (Alfons and Adrie Kennis) — известные реконструкторы доисторических существ. Получился веселый темнокожий парнишка.

Облик "первого британца" (в центре) воссоздали братья Каннисы, руководствуясь указаниями британских генетиков.

Облик "первого британца" (в центре) воссоздали братья Каннисы, руководствуясь указаниями британских генетиков.

Ученые уверяют, что в те далекие времена - 10 тысяч лет и раньше, не только британцы, но и «материковые» европейцы были цвета шоколада. «Осветились» примерно 6 тысяч лет назад. О чем, кстати, еще несколько лет назад заявляли норвежцы из Университета Осло (University of Oslo). Один из авторов того исследования Йохан Моан (Johan Moan) уверял, что постепенно расстаться с темной кожей переселенцам пришлось из-за изменений в системе питания — в те времена, когда люди от употребления добытого на охоте и рыбалке стали переходить к пище, выращенной на полях. А она не обеспечивала организм необходимым количеством витамина D. Для восполнения недостачи эволюция и осветлила предков, благодаря чему витамин начал вырабатываться под действием ультрафиолета.

Чеддарский человек, воссозданный 20 лет назад. Нет, не таким был первый британец.

Чеддарский человек, воссозданный 20 лет назад. Нет, не таким был первый британец.

Правильный предок, воссозданный благодаря современным технологиям и знаниям, накопленным генетиками.

Правильный предок, воссозданный благодаря современным технологиям и знаниям, накопленным генетиками.

Предки Чеддарского человека, как полагают ученые, пришли в Европу со Среднего Востока, смешались там с выходцами из Африки, покинувшими ее примерно 40 тысяч лет назад. Некоторые дошли до Британских островов — добрались туда посуху. Случилось это где-то 15-11 тысяч лет назад. Как раз в то время острова соединял с материком узкий перешеек.

Судя по всему, прежде чем Чеддарского человека припасли на обед, он успел оставить потомство. Ныне каждый десятый британец — ему родня. Даже некоторые лорды его — негра — потомки.

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