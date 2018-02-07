Первые британцы был темнокожим и с голубыми глазами

7 Февр. 2018 2018-02-07T19:22:41+03:00

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- Мы не ожидали, что наш далекий предок окажется черным, - не скрывает удивления профессор Крис Стрингер (Prof Chris Stringer) из лондонского Музея естественной истории (London's Natural History Museum), руководивший исследованиями, которые закончились сенсационной реконструкцией. - Но таковы результаты генетического анализа.

Как сообщила ВВС, музейные работники и примкнувшие к ним ученые из лондонского Университетского колледжа (University College London) выделили почти неповрежденную ДНК из останков человека, которые были обнаружены еще в 1903 году в пещере Гофа, расположенной в ущелье Чеддар в английском графстве Сомерсет. Саму пещеру в 1890 году нашел капитан Ричард Гоф (Richard Cox Gough), именем которого ее и назвали - Gough's Cave.

Копия скелета Чеддарского человека лежит в пещере Гофа - на том же месте, где нашли настоящий скелет.

Археологи извлекли полный человеческий скелет, который пролежал в пещере почти 10 тысяч лет. Он стал самым древним из когда либо найденных на Британских островах. То есть, явил собой останки доисторического местного жителя — одного из первых, поселившихся тут — Чеддарского человека, как его стали величать.

Настоящий череп Чеддарского человека.

Естественно, британским ученым хотелось увидеть, как выглядел их далекий предок. И первую реконструкцию они провели еще 20 лет назад — без каких-либо генетических исследований. То есть, наугад. Предок получился пухлым розовощеким шатеном. Что, как теперь выяснилось, не соответствовало действительности.

Ныне, разобравшись в ДНК Чеддарского человека, ученые определили: кожа у него была темно коричневая, волосы черные и вьющиеся. Словом, негр. Или афроевропеец, как бы его сейчас политкорректно назвали. Глаза - голубые.

Ростом голубоглазый был примерно 166 сантиметров. Скончался в возрасте 20 лет. Скорее всего его убили людоеды из соседнего племени — каннибализм у древних британцев, да и у европейцев вообще был весьма распространен. Но припасенного на обед афроевропейца почему-то не съели. Тело так и осталось лежать в пещере.

Изготовив полимерную копию черепа Чеддарского человека и руководствуясь указаниями британских генетиков, облик их далекого предка художественно воссоздали братья-близнецы из Голландии Альфонс и Андре Кеннис (Alfons and Adrie Kennis) — известные реконструкторы доисторических существ. Получился веселый темнокожий парнишка.

Облик "первого британца" (в центре) воссоздали братья Каннисы, руководствуясь указаниями британских генетиков.

Ученые уверяют, что в те далекие времена - 10 тысяч лет и раньше, не только британцы, но и «материковые» европейцы были цвета шоколада. «Осветились» примерно 6 тысяч лет назад. О чем, кстати, еще несколько лет назад заявляли норвежцы из Университета Осло (University of Oslo). Один из авторов того исследования Йохан Моан (Johan Moan) уверял, что постепенно расстаться с темной кожей переселенцам пришлось из-за изменений в системе питания — в те времена, когда люди от употребления добытого на охоте и рыбалке стали переходить к пище, выращенной на полях. А она не обеспечивала организм необходимым количеством витамина D. Для восполнения недостачи эволюция и осветлила предков, благодаря чему витамин начал вырабатываться под действием ультрафиолета.

Чеддарский человек, воссозданный 20 лет назад. Нет, не таким был первый британец.

Правильный предок, воссозданный благодаря современным технологиям и знаниям, накопленным генетиками.

Предки Чеддарского человека, как полагают ученые, пришли в Европу со Среднего Востока, смешались там с выходцами из Африки, покинувшими ее примерно 40 тысяч лет назад. Некоторые дошли до Британских островов — добрались туда посуху. Случилось это где-то 15-11 тысяч лет назад. Как раз в то время острова соединял с материком узкий перешеек.

Судя по всему, прежде чем Чеддарского человека припасли на обед, он успел оставить потомство. Ныне каждый десятый британец — ему родня. Даже некоторые лорды его — негра — потомки.