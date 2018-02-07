Вера Алентова: На съемках «Москва слезам не верит» Меньшов кричал так, что меня от него прятали

7 Февр. 2018 2018-02-07T03:14:10+03:00

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Юлия Бекичева написала книгу «Неповторимая Вера Алентова» о непростой судьбе известной актрисы. С разрешения издательства «Алгоритм» публикуем фрагменты из нее.

«Украла два рубля и купила мороженое»

«...Мы росли, как трава во дворе. Моя мама была актрисой (Барнаульского театра. - Ред.), но все свободное время подрабатывала в пошивочном цехе. Мой отец умер рано, когда мне было четыре года, и мама растила меня одна. Жили мы довольно скромно, если не сказать - нище, - вспоминает Вера Алентова. - Черный хлеб с подсолнечным маслом был моим любимым лакомством. Дважды я стащила у мамы деньги. Купила мороженое и, давясь, съела его в парке. На следующий день я снова взяла рубль и снова купила мороженое. В то время два рубля - сумма значительная. Мама заметила пропажу и устроила мне взбучку. После она горько плакала и долго переживала случившееся. Она все понимала...

Как чувствует себя маленький ребенок, когда остается в одиночестве? Мышей боялась. Мама учила меня: «Ты топни ножкой, мышка и убежит», но зверьки угрозы во мне не видели. Когда заболела малярией, должна была самостоятельно принимать горькое лекарство. Я следила за стрелочками, бегущими по циферблату, и исправно это лекарство принимала».

«Страшное детство у Веры, - заметил в одном из интервью Владимир Валентинович Меньшов. - Когда она мне все это рассказывала, я обещал: «Ничего. У нас все будет. Я тебя и в Париж отвезу, и виллу тебе куплю». Легкомысленно, безответственно я это обещал. Но я счастлив, что выполнил многое из обещанного и зрелые годы Вера встречает в достатке».

Когда будущей актрисе исполнилось 15 лет, ее мама вышла замуж за коллегу, артиста Барнаульского драматического театра. «Отчим был хорошим человеком. Именно он рассмотрел во мне актерские задатки. Мама же хотела, чтобы я стала врачом. Я серьезно интересовалась медициной, готовилась к практическим занятиям. На одном из таких занятий я стала свидетелем небольшой операции и упала в обморок. Этот случай дал мне понять, что в медицине я, скорее всего, не преуспею. Мама сказала: «Если ты считаешь себя талантливой, поезжай в Москву, попытайся поступить».

Юлия Бекичева написала книгу «Неповторимая Вера Алентова» о непростой судьбе известной актрисы.

«Зачем жениться?»

В 1961 году, представ перед приемной комиссией, Вера Алентова была зачислена в Школу-студию МХАТ. В ту прекрасную пору Вера Валентиновна встретила своего будущего мужа Владимира Меньшова.

«Я еще не была влюблена в Володю. Мы только начинали грызть гранит науки, репетировать, дружить, - рассказывает Вера Валентиновна, - но уже тогда я отметила, что в этом мальчике присутствуют и искренность, и стержень».

«Попал я в Школу-студию мальчиком... недовоспитанным, - вспоминал Меньшов. - Владимир Меньшов образца 1961 года и Владимир Меньшов сегодня - два абсолютно разных человека... Поступив, я жил в одной комнате с Андреем Мягковым. Мы с Андреем не ссорились, не ругались, просто были разной группы крови. Не выдержав изящных насмешек своих соседей, через год я вынужден был переселиться, поскольку ответить им не мог».

Как это важно, когда в мире, в котором, кажется, никто не верит в тебя, твой талант, находится человек, который поймет, поддержит, приободрит. В случае с Владимиром Валентиновичем этим человеком стала его однокурсница Вера Алентова.

Было время, когда супруги хотели расстаться. Но потом снова стали жить вместе.Фото: PHOTOXPRESS

«Вокруг намекали, как я нехорош собой: и ноги кривые, и фигура не та. И вдруг она выбрала меня - другом, приятелем. Вера была ослепительно красива, мы много разговаривали с ней. Она проявляла интерес. Это навело меня на мысль: не перейти ли на новый уровень отношений? Не попытаться ли поцеловать ее? Роман наш разворачивался зимой. В общежитии полным ходом шел ремонт, долго гулять в парке было холодно, но комнаты первых двух этажей были открыты. Можно было подняться наверх, пить чай, вести многочасовые беседы. Думаю, не случись этого ремонта, наши отношения развивались бы совсем иначе».

В конце второго курса молодые люди, к удивлению своих однокашников, объявили о намерении расписаться. Инициатором этого решения в большей степени являлся жених. Невеста же отнеслась к предложению руки и сердца без особого энтузиазма: «Володя был очень славный и в хорошем смысле наивный человек. Он не понимал, как такое может быть: тебе предлагают выйти замуж, поставить штамп в паспорте, ты любишь этого человека, он любит тебя. Как это «нет»? Так как я росла без отца, мне было непонятно, зачем вообще нужен мужчина. Мама говорила, что нужно всегда рассчитывать только на себя: получить образование и найти работу, которая позволила бы уверенно чувствовать себя и вырастить своих детей. И только когда комендант студенческого общежития сказала мне, что, если мы с Володей распишемся, нам дадут комнату, я согласилась».

По ночам разгружал хлеб

«Незадолго до рождения Юли Вера сказала мне, что на те деньги, которые мы получаем, втроем нам не прожить, - вспоминал Владимир Меньшов. - Я устроился работать в булочную. Работать нужно было по ночам. Платили 70 рублей в месяц. Эти деньги очень нас поддержали».

Маленький ребенок, бессонные ночи, репетиции в театре, первые съемки в кино, интриги коллег. Ей казалось, что так тяжело не живет никто из тех, кто окружал их с мужем. Усталость и обиды накапливались постепенно, они уже начинали подтачивать семью. К тому времени все, кто жил в общежитии Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, получили персональное жилье. Все, кроме Веры Валентиновны.

«Все просили, а я просить не умела. Не умею и сегодня. Правда, как-то рабочему сцены из нашего театра выделили квартиру, и его комнату в коммуналке пообещали мне. Появился проблеск надежды, но тут же померк, когда ко мне прибежала жена того самого рабочего. «Верочка, - сказала она мне. - К нам приходили люди со смотровым ордером. Комнату отдают им». Тут уж я побежала в управление культуры. Там работала весьма милая дама. Я была настолько расстроена, что не удержалась и расплакалась. «Во-первых, успокойтесь, - сказала мне она. - Во-вторых, вам положена двухкомнатная квартира. Пишите заявление».

Потянулось время ожидания. Ну а до тех пор было театральное общежитие возле метро «Щербаковская». Народный артист РФ, радио- и телеведущий Юрий Николаев, занимавший комнату по соседству с Алентовой и Меньшовым, хорошо помнит ту теплую атмосферу:

«Все праздники, дни рождения и Новый год отмечали вместе. У Володи был тогда сложный период: он окончил аспирантуру ВГИКа, мастерскую Михаила Ромма и никак не мог устроиться по специальности. Ночью разгружал хлеб в булочной, а днем не переставая стучал на машинке - писал сценарии, потом рассылал их по киностудиям. После выхода «Розыгрыша» Меньшов получил и премии, и славу. Жизнь наладилась. А меня в то время впервые позвали вести концерт. Захожу к Володе в комнату:

- Проблема. Меня пригласили в зал «Россия», а ботинок нет.

- Вот тебе башмаки. И галстук бери. Удачи!

Разве можно забыть такие моменты?»

Расставание

А потом Вера Валентиновна получила квартиру. И действительно жизнь в семье Меньшовых стала постепенно налаживаться. Появилась работа, завелись деньги, но в этот-то период и пролились через край накопленные обиды. Это был надрыв, «реакция на перенесенные трудности». «Официально мы не разводились. Мы просто решили пожить отдельно», - вспоминает режиссер.

«Я прописала Володю в полученной квартире, хотя многие «доброжелатели» крутили пальцами у виска. Для меня же Володя оставался родным человеком. Дела у него как раз пошли в гору, начались зарубежные командировки. Почему я должна была вставлять ему палки в колеса? О том, чтобы запретить мужу видеться с дочерью, не было даже мысли. Володя постоянно нас навещал, привозил горы гостинцев, проводил время с Юленькой. Он продолжал считать нас своей семьей...»

Три с лишним года на то, чтобы оглянуться по сторонам и сделать выводы. «Только когда я увидела, что дочь очень похожа на Володю, только когда начали поступать предложения руки и сердца от молодых и не очень людей, я поняла: ничего сравнимого с тем, что было у нас с мужем, за эти три года со мной так и не произошло. И любовь наша - чистая, глубокая, сильная - не умерла, она просто устала.

...Володя снимался в Орле, а мы с Юленькой собирались на гастроли. Муж дал мне телеграмму: «Будете проезжать мимо Орла, дай мне знать, я обязательно вас встречу». Конечно, я и не подумала дать телеграмму. Я считала, что в нашем положении лишние встречи ни к чему. Когда же мы сделали остановку в Орле, Юля, глядя в окно, сказала: «А здесь мой папочка». Ком встал в горле. Наверное, тогда я впервые поняла, что нас трое. Я не подумала о том, что дочь скучает по отцу. В детстве я была лишена этого чувства, я не знала, что такое папа. Первого сентября мы отвели дочь в школу и объявили, что отныне будем жить вместе».

Юлия Меньшова пошла по стопам родителей - стала актрисой, режиссером, а заодно телепродюсером и телеведущей.Фото: Мила СТРИЖ

«Это про нашу с Верой жизнь»

«Друзья и коллеги всячески отговаривали меня от работы над картиной, - вспоминает Владимир Меньшов. - Мне говорили: не надо, Володя, не снимай ты это. Очередная бытовая мелодрама, каких много. Даже жена, Вера, прочитав сценарий, сказала: «Ну и мура!»... Единственное, что привлекло меня в сценарии, - замечательный ход, когда главная героиня Катерина заводит будильник, засыпает в слезах, а просыпается, уже будучи успешной женщиной, будит взрослую дочь. Я даже сначала подумал, что пропустил несколько страниц, но потом меня осенило: это же так похоже на нашу с Верой жизнь. Позже, снимая фильм, я вложил в него весь свой опыт, приобретенный за годы жизни в Москве».

Эта работа стала для Алентовой тяжелым испытанием. «Я срывался на ней по каждому поводу, - вспоминает Владимир Валентинович. - Не хотел, чтобы думали, что Вера получила главную роль по блату. Тем более что это было не так, и Вера победила в честном конкурсе. Мне казалось, что она все делает плохо. Выяснения отношений продолжались и в машине - по дороге домой, и в квартире».

«На площадке даже образовалась группа поддержки, - говорит Вера Алентова. - Обычно Володя очень любит своих актеров. Я в эту категорию не попадала. Когда Володя начинал кричать, меня уводили со съемочной площадки и говорили: «Посиди тут, пока он кричит». Прятали. Будь это не мой муж, я бы никому не позволила так с собой обращаться. Просто в тот период он волновался за меня, за происходящее на съемочной площадке, я, в свою очередь, волновалась за Володю».

В 1981 году Вера Алентова была признана лучшей актрисой года в СССР. В том же году картина «Москва слезам не верит» была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Самые известные роли

- «Москва слезам не верит» (1979) - Екатерина Александровна Тихомирова (Катерина)

- «Завтра была война» (1987) - Валендра (Валентина Андроновна), завуч школы

- «Жених из Майами» (1994) - Люся

- «Ширли-мырли» (1995) - американка Кэрол Абзац / цыганка Земфира Алмазова / русская Люсьена Кроликова / негритянка Уитни Кроликоу

- «Зависть богов» (2000) - Соня

- «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004 - 2007) - Зинаида Семеновна Большова, мать Веры

КЛУБНИЧКА

В «Зависти богов» снял жену в постельной сцене

«Мы хотели рассказать историю любви двух немолодых людей, в которых вспыхнула страсть, - вспоминал Владимир Меньшов о съемках фильма «Зависть богов». - Без пикантных сцен в этой истории было не обойтись. Вера все понимала, и ее это, конечно, смущало». «Еще когда мы были студентами, нас учили, что любую страсть можно сыграть, не раздеваясь, - рассказывает Вера Алентова. - Но нравы меняются. Публика пресыщена. Стеснительность, неловкость... Поначалу было чрезвычайно тяжело перестроиться. Тем более что мне не двадцать, не тридцать и даже не сорок. Но Меньшов сказал: «Не переживай. Все, что нехорошо, я уберу, а все, что здорово, сумею выгодно показать». Поскольку я Володе доверяю, я успокоилась. Что касается Толи Лобоцкого - это очень деликатный и интеллигентный человек. Ему ведь тоже пришлось раздеваться на съемках. Перед нами стояла чрезвычайно трудная задача - показать все и не остаться оплеванными».

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Батон диете не помеха

«Сколько я маму помню, - рассказывает Юлия Меньшова, - столько она периодически сидит на диетах. Как-то мы поехали с ней в дом отдыха, и мама решила взять надо мной шефство: «Следуй за мной, я тебя всему научу». Приходим мы на завтрак, выпиваем кофе. Дальше обед: «Попробуй воздержаться, ничего не ешь. Разве только яблочко. Как я, так и ты. Вместе сидеть на диете легче. Мы в одной связке». И, конечно, когда мне хотелось съесть что-то лишнее, я оглядывалась на маму и думала: ну нет, как я могу, когда рядом со мной такой пример. Раз в неделю мы ездили с мамой на рынок за фруктами. И вот в очередной раз я оглядываюсь - мамы нет. Ринулась к Главпочтамту, еще куда-то. И вдруг, о ужас! Я вижу маму, стоящую между двумя колоннами, которая, держа перед собой французский батон, торопливо его поедает.

- Мама! - изумленно восклицаю я. - Что это значит? Мы же с тобой в одной связке! Яблочко на обед!

Глядя на меня виноватыми глазами, мама сказала:

- Ты понимаешь, хлеб - это единственное, против чего я не могу устоять. Услышала этот аромат, ну и... чтобы тебя не смущать».