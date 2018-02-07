Биткоин: Придуманная спецслужбами ловушка или деньги будущего?

7 Февр. 2018 2018-02-07T13:17:30+03:00

Биткоины часто изображают в виде монеток, но на самом деле это виртуальные деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Недавний опрос ВЦИОМа показал: 70 процентов россиян знают, что такое биткоин. Хотя пару лет назад о нем слышали только самые продвинутые программисты и финансисты. Курсы криптовалют - в топе новостей с середины прошлого года. Кажется, весь мир следит за тем, куда двинутся котировки. Кто-то радуется, что вовремя купил. А кто-то ждет, что этот пузырь скоро лопнет. Что такое биткоин и ему подобные валюты? И стоит ли их покупать?

Биткоин - это первая в мире криптовалюта (сейчас их сотни). По легенде его якобы придумал японский программист Сатоши Накамото. Но никто никогда не видел Сатоши вживую.

По сути дела, биткоин - это компьютерный код. Он распознается в специальной программе. Это примерно такие же деньги, как и рубли, лежащие на вашем счете в банке. Но рубли вы можете снять наличными в банкомате, а биткоин (и другие криптовалюты) существует только в цифровом виде.

А еще криптовалюта отличается от обычных денег (рублей, долларов, евро, тугриков) тем, что не принадлежит ни одному государству. Она передается по специальным каналам связи. Эта система называется «блокчейн».

Биткоины можно не только покупать или продавать, но и зарабатывать. Для этого надо установить на компьютер специальную программу и оборудование. В итоге ваш компьютер будет занят обработкой информации о биткоинах, за что вы, собственно, и начнете получать криптовалюту. Сидеть перед монитором не надо - компьютер работает сам.

Такой заработок называется «майнинг». Правда, доход крайне низок и едва окупает потраченное на работу компьютера электричество.

Дикий Запад цифрового мира

За прошлый год стоимость биткоина выросла в 20 раз - с $800 до $16 000 (сейчас уже ниже - около $10 000), не отставали и другие криптовалюты. С чего вдруг такой резкий рост?

В основном из-за спекуляций. Почуяв быстрые деньги, многие решили попытать счастья. Спекулянтов не смущает, что биткоин до сих пор не получил легального статуса, что нет регулятора, который гарантировал бы защиту инвесторов. Сверхприбыли перекрывают любые сомнения.

- Сейчас это Дикий Запад! Идет первоначальное накопление капитала, - рассказал «КП» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. - Но за криптовалютами будущее. Это обычная эволюция. Сначала были ракушки, потом золото, потом наличные деньги. В будущем ни одна страна не будет обладать эксклюзивным правом на печатание денег. Все валюты будут цифровыми и мировыми. Тот, кто не купит их сейчас, обнищает, так же как аристократы XIX века, которые не верили в буржуазную революцию и не хотели вкладывать средства в заводы и фабрики.

- Это не я!Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Идеи Мавроди - в жизнь

Если послушать энтузиастов новых криптотехнологий, сразу захочется бежать и покупать биткоины. Но не торопитесь. Кое-что в этой эйфории смущает.

«У нас нет единого центра, куда стекаются все ресурсы. Деньги переводятся непосредственно между счетами участников. Этим обеспечивается надежность системы» - так характеризовал в 2011 году свою пирамиду российский махинатор Сергей Мавроди.

Согласитесь, суть и терминология очень похожи. Более того, создатель «МММ» хотел разрушить «несправедливую мировую финансовую систему» и для этого создал собственную виртуальную валюту - МАВРО. Блокчейна у Мавроди, конечно, не было, но все остальные атрибуты нынешнего ажиотажа присутствовали. Например, «евангелисты» криптореволюции тоже хотят подорвать авторитет центральных банков всего мира. Вот только если вспомнить, чем закончились все начинания Мавроди, участвовать в мутных проектах не хочется. В конце 2011 года махинатор тоже убеждал: «Всем все платится». Но уже в 2012 году пирамида рухнула.

- Уже зафиксировано огромное количество мошенничеств и потерянных денег - от 50 до 400 миллионов долларов! В некоторых случаях пострадавшие брали кредиты для игры в криптовалюты, а сейчас лишаются домов и работы, - говорит Наталья Касперская, генеральный директор группы компаний InfoWatch. - Где, в какой банковской или биржевой сфере это возможно без уголовных дел? А здесь все сходит с рук. Деньги собираются, как в «МММ», а потом часто сборщики исчезают, не сделав того, что обещано.

По словам экспертов, все риски нового финансового инструмента надо изучить и создать законы, чтобы пользоваться им было безопасно для кошелька. В Минфине этот процесс уже начали (см. «Законопроект»).

Наталья Касперская предостерегает от мошенников. Фото: wikimedia.org

Брать или подождать

Эксперты по-разному видят перспективы криптовалют. Одни считают, что в ближайшие 5 - 10 лет они полностью заменят обычные деньги - похоронят и доллар, и рубль. Другие относятся скептически. Возможно, биткоин станет одним из финансовых инструментов наравне с золотом, долларом, акциями или фьючерсами. А возможно, этот случай попадет в энциклопедию курьезов наравне с тюльпановой лихорадкой в Голландии. Тогда за некоторые луковицы отдавали целое состояние, но спустя пару лет цены упали в десятки и сотни раз.

- Спрос на криптовалюту сложно спрогнозировать. Ситуация больше напоминает огромное казино с постоянно прибывающими участниками, где люди играют друг с другом, - считает Алексей Астапов, зампред правления УК «Арсагера».

Действительно, система не дает никакой добавленной ценности. Огромные компьютерные мощности пока занимаются только одним - обрабатывают миллионы операций по купле-продаже тех самых биткоинов. Да еще и тратят на это миллионы киловатт-часов. В чем может быть будущая выгода, еще не ясно. Поэтому покупать криптовалюты эксперты не советуют. Во-первых, никто ничего не гарантирует. Вы отдаете деньги в никуда, а взамен получаете цифровую филькину грамоту. Во-вторых, сверхдоходов больше нет - с начала года почти все криптовалюты дешевеют.

- И биткоин, и «МММ» продают одно и то же - мечту. Желание очень быстро разбогатеть, не прикладывая никаких усилий, - заявил корреспонденту «КП» в приватной беседе один из представителей Центробанка. - Но рано или поздно пирамида рушится.

ЗАКУЛИСЬЕ

Кто дергает за ниточки?

Многие эксперты считают, что некий японский тайный программист - просто красивый миф. На самом деле за всем этим стоят спецслужбы. И скорее всего, американские.

- В текстах и коде «Сатоши Накамото» полно американизмов, это типично американский продукт - специалисты легко определяют специфическую для страны манеру программирования, инструменты, способы оформления программы, а также обороты английского языка в описании технологии и комментариях, - считает Наталья Касперская. - Работа очень большая, так что это делал не гений-одиночка, а группа высокопрофессиональных криптографов в течение нескольких лет. Ну и где может работать такая группа? Очевидно, в спецслужбах.

С одной стороны, пугаться этого не нужно. Тот же интернет тоже создали американские спецслужбы. А теперь им пользуется весь мир. С другой - за криптовалюту уже сейчас предлагают заплатить сумасшедшие деньги (сегодня один биткоин стоит около 10 000 долларов). И отдавать их непонятно куда и непонятно кому было бы странно. Вдруг американцы пытаются так собрать деньги со всего мира, чтобы заплатить свой 20-триллионный госдолг?!

ЗАКОНОПРОЕКТ

Покупать можно, а расплачиваться нельзя

Что предлагает Минфин

Министерство финансов подготовило законопроект «О цифровых финансовых активах». Чиновники решили, что лучше не запрещать, а регулировать новые валюты. Если коротко, то в Минфине предлагают сделать следующее:

1. Рубль остается единственным средством платежа в стране. То есть покупать криптовалюты будет можно, но расплачиваться ими за реальные товары нельзя. Если какой-либо магазин захочет это сделать, то нарушит закон.

2. Покупать и продавать криптовалюту можно только через профессиональных участников рынка. Например, через банки, брокерские компании и форекс-дилеров. У них должны быть лицензии Центробанка на этот вид деятельности.

3. Криптовалюты считаются имуществом, а не денежным средством. То есть их приравнивают к ценным бумагам (акциям и облигациям).

4. Чтобы торговать криптовалютой, нужно завести цифровой кошелек. Это можно сделать только у компаний, имеющих лицензию ЦБ. И только при полной идентификации личности.

5. Майнинг (добыча криптовалюты при помощи компьютерных мощностей) признается предпринимательской деятельностью. С полученной прибыли нужно будет платить налоги.

6. С куплей-продажей криптовалюты то же самое. Если получили доход, с него нужно будет заплатить 13% налога.

Другими словами, это сделает биткоин со товарищи одним из финансовых инструментов. А банки, возможно, даже начнут предлагать вклады в криптовалюте. Вот только какой тогда здесь протест против системы? Никакого! Если создатели криптовалют согласятся на такое регулирование, они предадут философию «свободы от банков». Выживет ли после этого биткоин, большой вопрос.