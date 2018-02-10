Фанни Каплан: террористка, стрелявшая в Ленина, или жертва заговора ЧК

10 Февр. 2018 2018-02-09T18:03:36+03:00

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Фанни Каплан родилась 10 февраля 1890 года. Она вошла в историю своим покушением на Ленина. 30 августа 1918 года после митинга на московском заводе Михельсона на Серпуховской улице эсерка стреляла в вождя. Он чудом остался жив. Пройди одна из пуль на миллиметр в сторону, Ильич погиб бы на месте.

Однако после развала СССР появилось немало версий, что Каплан не виновата. Ильича якобы хотел ликвидировать Яков Свердлов, чтобы самому стать вождем. Стреляли заговорщики, а все повесили на Каплан. А потому уже 3 сентября по приказу Сверлова без всякого суда ее расстреляли во дворе Кремля, а тело сожгли в бочке. Чтоб никаких следов.

"Никакого покушения не было"

Известная детективщица Полина Дашкова и вовсе считает, что в Ленина никто не стрелял. То была лишь инсценировка покушения, чтобы начать в стране красный террор. Чекисты несколько раз пальнули в воздух, Ильич неудачно упал, сломал руку. А дальше замечательно разыгрывал из себя больного.

« Начнем с известного факта - с того, что Фанни Каплан стрелять в Ленина не могла по определению, - заявляет Дашкова. - Это уже никто не оспаривает. Сохранилось ее дело - девочку из хорошей еврейской семьи отправили на каторгу за то, что она... влюбилась. В Виктора Гарского (он же - Яшка Шмидман) - обыкновенного бандита, который грабил мастерские белошвеек. В какой-то момент он стал анархистом, поняв, что это прибыльнее, и решил грохнуть киевского генерал-губернатора. И Фейга-Фанни случайно оказалась вместе с ним в той самой гостинице на Подоле, где он делал бомбу. Бомба взорвалась, он-то убежал, а ее контузило. Ей было 16 лет, совсем ребенок…На каторге Фанни Каплан начала слепнуть и глохнуть. Она ослепла настолько, что ей нужны были книжки со шрифтом Брайля! Ее пытались лечить, даже оперировали, но она все равно слепла. Представить себе, что в то время могли сделать операцию на глазах, чтобы человек прозрел настолько, что мог выстрелить в темноте и попасть, почти невозможно. Освободилась Фанни Каплан через 11 лет, когда в марте 1917 года Керенский стал выпускать всех политических. Вот скажите, может человек, находясь со своих 16 до своих 27 на каторге, научиться стрелять?»

По версии Дашковой, 30 августа Фанни вызвали к заводу Михельсона весточкой на свидание к Гарскому. За которого она уже отсидела на каторге. Возникла суматоха, ей могли сказать, что в покушении участвовал Гарский. И она могла опять взять вину на себя.

Вот такая мелодрама.

Старший следователь-криминалист Следственного комитета РФ Владимир Соловьев. Фото: Александр КОРОЛЬКОВ/Российская газета

"У 16-летней модистки нашли браунинг"

- Дашкова не одинока, - улыбается старший следователь-криминалист Следственного комитета РФ Владимир СОЛОВЬЕВ. – Было немало телепередач, статей о невиновности Каплан. Еще в начале 90-х началась кампания по пересмотру ее дела. Дескать, больная, полуслепая, не имеющая навыков обращения с оружием женщина не имела физической возможности совершить террористический акт. В высокие инстанции пошли обращения о ее реабилитации.

Учитывая большой общественный интерес, Генеральная прокуратура России, где я тогда работал, решила возобновить следствие. Так в мои руки попал подлинник старого дела 1918 года под номером Н-200 по покушению Ф.Е. Каплан на В.И. Ульянова (Ленина). Один том, 124 прошнурованных листа.

- Почему поручили именно вам?

- Я в то время как раз расследовал уголовное дело по факту гибели членов Российского императорского дома Романовых на Урале в том же 18 году. И там и там фигурировал Ленин, поэтому, наверное, дело мне и передали.

- Вы основывались только на этих 124 страницах?

- Нет, конечно. Пришлось пересмотреть немало дел по анархистам, эсерам царских еще времен, изучить историю болезни Ленина, много других документов, мемуаров и т.д. Одни лишь материалы следствия по делу партии правых эсеров в 1922 году насчитывают 113 томов. Тогда вместе с другими видными членами партии эсеров как раз судили руководителя боевой группы эсеров Григория Семенова, который дал задание Каплан совершить теракт на заводе Михельсона. Я активно работал в архивах и изучил все известные документы и воспоминания о покушении на Ленина.

- Что можете сказать про Фанни?

- Фейга Ройдман родилась 10 февраля 1890 года в Волынской губернии. Отец - меламед (учитель) еврейского хедера (школы). У нее было три сестры и четыре брата. Хорошо говорила по-русски. В 14 лет пошла работать белошвейкой в мастерскую.

В 15 лет неожиданно бросила отчий дом, вступила в «Южную группу анархистов-коммунистов», получив партийную кличку Дора. Познакомилась с семнадцатилетним сапожником Виктором Гарским. Не знаю, проявил ли он себя талантливым сапожником, но, добывая деньги для партийной кассы, с юности промышлял вооруженными налетами на кишиневские магазины.

В декабре 1906 года эта «сладкая парочка» готовила покушение на командующего войсками Киевского военного округа, генерал-губернатора В.А. Сухомлинова.

Но покушение сорвалось.

«Инсценировка моментов покушения на убийство т. Ленина. Момент 3. «Каплан» стреляет. 1. т. «Ленин». 2. «Попова М. Г.»*. 3. «Каплан». Шофер Гиль на своем месте. 4, 5, 6, 7 - расстрелянные гильзы». Участники осмотра зафиксировали положение основных д

- Почему?

- Самодельная бомба взорвалась в их гостиничном номере. Похоже, от неосторожного обращения. Вот рапорт киевского губернатора П.Г. Курлова от 23 декабря 1906 года: "Киевский полицмейстер донес мне, что 22 сего декабря, в 7 часов вечера, по Волошской улице на Подоле, в доме № 9, в одном из номеров 1-й купеческой гостиницы произошел сильный взрыв. Из этого номера выскочили мужчина и женщина и бросились на улицу, но здесь женщина была задержана собравшейся публикой и городовым Плосского участка Брагинским, а мужчина скрылся. При обыске у задержанной женщины найден револьвер "браунинг", заряженный 8-ю боевыми патронами, паспорт на имя Фейги Хаимовны Каплан, девицы, 19 лет, модистки, выданный Речицким Городским Старостою Минской губернии 16 сентября 1906 года за № 190, а также чистый бланк паспортной книжки, обложка которого испачкана свежей кровью…"

- Браунинг? Выходит, «совсем ребенок», по выражению детективщицы Дашковой, уже тогда знал толк в оружии…

- Это было любимое оружие террористов – браунинг модели 1900 года, калибра 7,65. Его легко спрятать под одеждой. Из него эсер Богров убил премьер-министра Петра Столыпина. Да и сама Каплан при покушении на Ленина использовала эту модель. Так что обращаться с браунингом Фанни научилась еще в юности. Обратите внимание, что уже в 1906 году в семизарядном браунинге было 8 патронов – 7 в магазине пистолета и один в патроннике. Точно так браунинг Каплан был заряжен и во время покушения на Ленина.

- Защитники «ребенка» говорят, что браунинг ей подбросил любовник в гостинице, да и к бомбе она отношение не имела. Случайно оказалась в номере.

- Когда неожиданно раздается взрыв, тут уж не до подбрасывания револьвера в сумочку. Скорее надо убегать. А что касается непричастности к бомбе… Вот что сказала Каплан на допросе чекисту Петерсу после покушения на Ленина: «В 1906 году я была арестована в Киеве по делу взрыва. Тогда сидела как анархистка. Этот взрыв произошел от бомбы, и я была ранена. Бомбу я имела для террористического акта.»

Слепота - миф

- 30 декабря 1906 года Военно-полевой суд приговорил 16-летнюю террористку к смертной казни через повешение. Но виселицу несовершеннолетней заменили на бессрочную каторгу. На суде она ничего не сказала о других боевиках, не назвала даже подлинное имя. Так Фейга Ройдман стала Фанни Каплан.

Заключение отбывала на знаменитой Акатуйской каторге в Забайкалье, куда ее доставили в ручных и ножных кандалах. Вот описание каторжанки: "Рост около 156 см, телосложение среднее, средней толщины, лицо бледное, глаза продолговатые, карие, с опущенными уголками, волосы темно-русые, над правой бровью рубец от раны".

- А как же ее слепота?

- Зрение она частично потеряла после взрыва. На каторге почти полностью ослепла. На нервной почве. В тюремном лазарете частично зрение восстановили. После февральской революции Фанни получила амнистию. Поправляла здоровье в Евпатории, в пансионате политкаторжан. Октябрьскую революцию встретила в клинике знаменитого харьковского офтальмолога Леонарда Леопольдовича Гиршмана. Он сделал пациентке очень удачную операцию. Вернувшись в Крым, Каплан стала заведовать курсами по подготовке работников в волостные земства. Постоянно работала с документами. Слепому человеку, сами понимаете, такое не под силу. При обыске после покушения на Ленина очков не нашли. Обходилась без них. Да и находилась Каплан всего в каких-то двух-трех шагах от Ильича, стреляла почти в упор. Разговоры о стрельбе в темноте – тоже глупость. Покушение состоялось около 20 часов. Солнце в тот день зашло за горизонт в 20 часов 30 минут. Так что версия о «слепой Фанни» и выстрелах в темноте - тоже из разряда мифов.

Знаменитый глазной хирург Леонард Гиршман осенью 17 года сделал Фанни в Харькове удачную операцию.Фото: ru.wikipedia.org

"Жаждала сенсации и славы"

- Как она решилась стрелять в самого Ленина?

- Не забывайте, «невинный ребенок» был приговорен к виселице за подготовку к теракту. На каторге Фанни познакомилась с легендарной Марией Спиридоновой, которая была в руководстве партии эсеров (социалистов-революционеров). Та быстро обратила юную анархистку в свою веру. Именно эсеры, а вовсе не большевики, были до революции главными террористами в России. Они убили премьера Столыпина, министров внутренних дел Сипягина и Плеве, генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича, 33 губернатора, генерал-губернаторов и вице-губернаторов, 24 начальников тюрем… В июле 18-го вспыхнул эсеровский мятеж во главе с Марией Спиридоновой. Эсер Блюмкин убил германского посла Мирбаха, чтобы сорвать Брестский мир. Эсеры арестовали Дзержинского, захватили почту, телеграф. Большевики с трудом смогли подавить мятеж.

Каплан пошла на теракт сознательно. На допросе заявила чекисту Петерсу: «Октябрьская революция меня застала в харьковской больнице. Этой революцией я была недовольна, встретила ее отрицательно… Стреляла в Ленина я. Решилась на этот шаг еще в феврале. Эта мысль во мне назрела в Симферополе, и с тех пор я начала подготовляться к этому шагу».

- Как шла подготовка?

- Весной 1918 года Каплан приехала в Москву. Участвовала в заседании VIII Совета партии социалистов-революционеров. Там была принята специальная резолюция: «…Принимая во внимание, что своей политикой большевистская власть накликает на Россию опасность полной утраты её самостоятельности и раздела её на сферы влияния более сильных соседей,— VIII Совет партии полагает, что отвратить эту опасность возможно лишь путем немедленной ликвидации большевистской партийной диктатуры…» На Совете Фанни познакомилась с бывшим депутатом Учредительного собрания эсером В.К. Вольским. И попросила дать ей «стоящее дело». На языке левых эсеров «стоящее дело» это теракт! Тот ничего конкретного не пообещал. Однако нашел жилплощадь для бывшей каторжанки.

Не дождавшись задания от старших товарищей, она создала свою боевую группу. В нее вошли старый политкаторжанин Павел Пелевин, присяжный поверенный Владимир Рудзиевский и девица Маруся. Намерения были серьезными, а планы исполнения идиотские. Заговорщики планировали отравить Ленина, привить ему неизлечимую болезнь, убить кирпичом из-за угла…

- Дурдом!

- Летом 18-го руководство эсеров окончательно решило ликвидировать Ленина, Троцкого, Урицкого, Дзержинского и Свердлова. Для терактов требовались фанатики-самоубийцы. Тут-то и вспомнили про Каплан. Она имела мирную, скромную и неприметную внешность, не выделялась из толпы. Но главное - ненавидела Ленина и готова была в любой момент пожертвовать собой.

Руководитель террористической группы эсеров Григорий Семёнов в 1922 году показал на суде: «. Мнительная, болезненно честолюбивая, увядающая Каплан жаждала сенсации и славы. Достичь этого она могла убийством Ленина. Я намеренно послал Каплан на завод Михельсона. Туда было больше всего шансов на приезд Ленина. Помогал террористке эсер В.А. Новиков…"

Веревкой пытались остановить кровь.

Пули и пистолет, из которого Каплан стреляла в Ленина. Из альбома «ВЧК. Главные документы»

- Как произошло покушение?

- Приведу показания главного свидетеля, водителя Ильича Степана Гиля. «По окончании речи Ленина, которая длилась около часа, из помещения, где был митинг, бросилась к автомобилю толпа, человек 50, и окружила его. Вслед за толпой вышел Ильич, окруженный женщинами и мужчинами, и жестикулировал рукой… Когда Ленин был уже на расстоянии трёх шагов от автомобиля, я увидел сбоку, с левой стороны от него, на расстоянии не больше трёх шагов, протянутую из-за нескольких человек женскую руку с браунингом, и были произведены три выстрела, после которых я бросился в ту сторону, но стрелявшая женщина бросила мне под ноги револьвер и скрылась в толпе… Кругом было так много народа, что я не решился выстрелить ей вдогонку, так как чувствовал, что, наверное, убью кого-нибудь из рабочих. Я ринулся за ней и пробежал несколько шагов, но мне тут вдруг ударило в голову: «Ведь Владимир Ильич один… Что с ним?» Я остановился, подбежал к Владимиру Ильичу и, став перед ним на колени, наклонился к нему. Сознания он не потерял и спросил: «Поймали его или нет?»

- Гиль был в одном лице шофером и единственным охранником вождя? В такое суровое время?

- Да. Случайно на месте покушения оказался медик И.В. Полуторный. Он помог Гилю втащить Ленина в машину, и Гиль, отказавшись заехать в ближайшие больницы, помчался в Кремль. У Полуторного в кармане завалялся кусок верёвки: пытаясь остановить кровотечение, он перевязал руку Ленину. В Кремле Ленин самостоятельно поднялся по крутой лестнице до своей квартиры на третьем этаже, самостоятельно разделся и лег в постель…

Официальный бюллетень № 1 от 30 августа 1918 года, 11 часов вечера: «Констатировано 2 слепых огнестрельных ранения: одна пуля, войдя над левой лопаткой, проникла в грудную полость, повредила верхнюю долю легкого, вызвав кровоизлияние в плевру, и застряла в правой стороне шеи выше правой ключицы; другая пуля проникла в левое плечо, раздробила кость и застряла под кожей левой плечевой области, имеются налицо явления внутреннего кровоизлияния. Пульс 104. Больной в полном сознании. К лечению привлечены лучшие специалисты-хирурги».

Одну пулю извлекут лишь в 22 году, вторую – после смерти Ленина. Все разговоры, что это была имитация покушения, в вождя никто не стрелял – ложь.

Помогли поймать дети

- Как поймали Каплан?

- Ее помогли задержать дети. В годы революции они потеряли страх, и выстрелы их не испугали. Пока взрослые разбегались во все стороны, мальчишки помчались за террористкой и кричали, показывая направление, куда она побежала. Каплан задержал помощник военного комиссара 5-й Московской советской пехотной дивизии С.Н. Батулин. Она не сопротивлялась.

- А пролетка с сообщником-боевиком?

- Новиков умчался на приготовленном для Фанни лихаче, оставив напарницу на произвол судьбы.

Каплан доставили на Лубянку. Дзержинского в Москве не было. Он в это время уехал в Петроград расследовать убийство председателя Петроградского ЧК Урицкого, совершенное в тот же день. Следствие по покушению на Ленина возглавили зампредседателя ВЧК Я. Петерс и заведующий отделом ВЧК Н. Скрыпник. На Лубянку срочно прибыли Я.Свердлов, нарком юстиции Д. Курский, секретарь ВЦИК В. Аванесов и другие ответственные товарищи. Каплан призналась, что стреляла в Ленина. Но, как и в 1906 году, никого из сообщников не выдала. Про боевую группу Семенова стало известно много позже. Их судили только в 1922 году.

В 4 часа дня 3 сентября 1918 года по указанию Свердлова комендант Кремля Мальков расстрелял террористку во дворе Кремля.

- Правда, что в расследовании покушения участвовал ваш «клиент» по делу Романовых Яков Юровский, организовавший убийство царской семьи?

- Он обследовал место покушения, где были найдены гильзы от браунинга, сфотографировал его. Тут интересно другое. Схожесть сценариев казни Романовых в Ипатьевском доме и Каплан в Кремле. Похоже, Юровский подсказал это давнему своему знакомому Свердлову.

- В чем схожесть?

- Автомобили тогда не имели глушителей, громкий треск моторов был похож на выстрелы. В момент расстрела Романовых возле Ипатьевского дома стоял автомобиль с работающим двигателем. Мальков тоже приказал выкатить из кремлевского гаража несколько грузовиков и запустить моторы. На их шум пришел пролетарский поэт Демьян Бедный, живший в Кремле. И стал невольным свидетелем казни. Тела Романовых жгли в лесу. Тело Каплан тоже сожгли в бочке Мальков и Демьян Бедный, ведь Свердлов приказал не оставлять следов.

Протокол допроса Каплан. 31.08.1918.

- Почему Свердлов спешил с казнью? Может, действительно устроил заговор по ликвидации Ленина и заметал следы?

- Документов на этот счет нет. Но, на мой взгляд, заговор он устроить не мог. Это было бы для него самоубийством. Свердлов в руководстве страны и партии появился совсем недавно, не имел ни такого авторитета, как Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, ни своей команды. Поддерживал его только Ленин. После смерти Ильича он не удержался бы наверху и дня. Скорее, Сверлов и чекисты боялись, что Каплан начнет говорить. Между большевиками и эсерами до революции были тесные связи, могло что-то всплыть.

По материалам расследования я могу с полной уверенностью сказать, что покушение на Ленина подготовила террористическая группа эсера Григория Семёнова, а роковые выстрелы сделала по его заданию Фанни Каплан. Домыслы об организации покушения Свердловым, Троцким, Дзержинским и другими коммунистическими лидерами не имеют никаких документальных подтверждений.

- То есть вы, как следователь Генпрокуратуры России, расследовавший то дело на предмет реабилитации Каплан, считали ее виновной.

- Да. Потом дело передали для перепроверки в ФСБ, занимающееся терроризмом. В конце концов его прекратили в связи с тем, что вина Фанни в покушении на Ленина нашла свое подтверждение. Поэтому ее не реабилитировали.

В ТЕМУ

Ходили слухи, что ее помиловали

- Говорят, поспешный расстрел террористки и сжигание тела в бочке были лишь имитацией. Ленин якобы помиловал Фанни, заменил расстрел тюрьмой. В 1945-м ее выпустили. Через два года она умерла.

- Слухи такие в СССР действительно ходили. Я сам слышал эту историю от своего деда, находившегося в 30-е годы на Урале. Слухи имели основание. В 1937 году эсер Новиков, сбежавший после покушения с завода Михельсона, сообщил следователям, что видел ранее сообщницу в одной из свердловских пересылок. НКВД дало приказ руководству всех тюрем, лагерей страны искать Каплан. Отсюда и слухи. Однажды за Каплан приняли в Минусинске опальную жену Молотова Полину Жемчужину. Якобы видели ее и в Соловках. Органы слухи не пресекали. Ведь Ленин представал в этих мифах добрым и «самым человечным человеком». Мемуары коменданта Малькова с подробностями казни вышли только в 60-х. Поэтому народ долго верил, что Фанни жива. Конечно, тюремные органы нигде не обнаружили следов знаменитой террористки.

ВЕРСИЯ

Мстила Ильичу за несчастную любовь к его брату

- Доводилось читать у разных авторов, что в евпаторийском пансионате политкаторжан нравы были еще те! Революционеры устраивали разнузданные «афинские вечера и ночи». От старых каторжников беременели молодые социалистки. У Фанни там вспыхнул бурный роман с младшим братом Ленина Дмитрием Ульяновым. Дескать, он был известен как дамский угодник, ходок, и не мог пропустить мимо такую видную барышню. А потом бросил. И та, желая отомстить любовнику-подлецу, стреляла в его брата.

- Я тоже читал. И вынужден был по ходу дела проверять «факты аморалки». Обращался в Российский государственный архив социально-политической истории (бывший Центральный партийный архив), Дом-музей Ленина в Горках, другие учреждения. Изучал ранее засекреченные материалы. Никаких данных о пребывании Дмитрия Ильича в Евпатории, когда Каплан поправляла здоровье в пансионате политкаторжан, нет. По архивным свидетельствам, в это время военврач Ульянов проходил военную службу в Севастополе. Тогда еще продолжалась война с Германией и Австро-Венгрией. Октябрьская революция еще не свершилась, Ленин не был главой государства. В Евпатории Дмитрий появился лишь в мае 1918 года, когда Фанни уже давно жила в Москве.