Первый холодильник работал на дровах, а в пылесос запрягали лошадей

7 Февр. 2018 2018-02-07T03:46:08+03:00

Как были изобретены и на что были похожи привычные нам бытовые приборы

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Ежегодно 8 февраля наши ученые отмечают День российской науки. Лауреаты Нобелевской премии, фундаментальные исследования академиков - все это одна из составляющих гордости страны. Но нам, обывателям, куда интереснее достижения ученых всего мира в прикладной области. Ведь именно «бытовуха» делает нашу жизнь «лучше и веселей». Вот несколько примеров.

Рефрижератор

В 1858 году француз Фердинанд Карре придумал что-то отдаленно напоминающее холодильник. Агрегат был огромным, дорогим и опасным. Поэтому об изобретении забыли на несколько десятилетий.

Вспомнили в России в начале XX века: наши аппараты работали на дровах, угле, керосине или спирте. В Москве, например, в 1913 году выпустили первый бытовой холодильник под названием «Эскимо». В СССР серийный выпуск холодильников ХТЗ-120 начался в 1939 году на Харьковском тракторном заводе. По габаритам и мощности трактору почти не уступал.

Джакузи

Сын авиастроителя и производителя гидравлических насосов Кандио Якуцци страдал ревматоидным артритом. Именно для того, чтобы делать ребенку массаж, в 1948 году предприниматель изобрел специальную ванну.

К 1955 году Кандио получил около 250 патентов на разновидности гидромассажеров. «Ванна для богатых» должна была называться Якуцци, но американцы иначе прочитали фамилию итальянца Jacuzzi.

Швейная машина

Айзек (Исаак) Зингер заработал первые деньги как театральный артист. В 12 лет сбежал из дома, а в 1839 году получил первый патент на машину для бурения породы.

Продал его за $2000. Бешеных денег хватило на то, чтобы вернуться на подмостки. Потратил. Вернулся к изобретательству. К 1850 году, когда появилась его первая швейная машина, несколько моделей уже запатентовали. Айзека это не остановило. На борьбу с конструктивными недостатками он потратил всего 10 дней - расположил челнок горизонтально, приделал столик для ткани и ножку - держатель иглы, снабдил машину ножной педалью для привода. Сегодня эти три детали защищены огромным пакетом патентов и несколькими тысячами охранных документов. Первый экземпляр «Зингера» продали всего за сто долларов. К 1858 году машинка обходилась покупателю в ничтожные $10.

В России завод с логотипом «Зингеръ» (Поставщик Двора Его Императорского Величества) начал выпускать машинки в 1902 году в Подольске.

В 2011-м в Новосибирске установили памятник швейной машинке «Зингер», а Невский проспект в Санкт-Петербурге украшает Дом книги - бывший дом компании «Зингер».

Термос

Первый изобретатель - Джеймс Дьюар не стал регистрировать изобретение. Не верил, что эта ерунда будет продаваться.

Но в 1903 году торговец стеклянными изделиями из Берлина Рейнгольд Бюргер, добавив к склянке металлический каркас и стаканчик, оформил все честь по чести и начал грести деньги. Дьюар не смог доказать свое авторство.

Айфон

Сегодня повседневный гаджет известен всем.

Очень давно никто не задумывается о том, что даже его первая модель мощнее всей компьютерной техники СССР и США, с помощью которой запускались спутники с космическими кораблями и просчитывались полеты на Луну.

Он же фен

В 1901 году британец Хьюберт Сесил Бут представил публике «Пыхтящего Вилли» - прототип пылесоса. Огромный фургон появился на презентации, запряженный парой лошадей. Из повозки торчали цилиндры, рукоятки, шланги, махина венчалась маховым колесом. Работал первый пылесос на бензине.

В 1908-м механизм настолько усовершенствовали, что он стал весить всего 20 кг. Бонус: им можно было не только убирать пыль, но и сушить волосы. Так что и фен сюда же запишите.

- Вы все еще подметаете веником? Тогда мы идем к вам!

ВАЖНЕЕ ИНТЕРНЕТА

Стиральная машина

Имя изобретателя неизвестно. Историки лишь сообщают, что в 1908 году в США свет увидел громоздкий агрегат с несколькими рычагами и двумя вариантами двигателя - бензиновым и электрическим. Полностью автоматическая машина появилась в 1949 году - ее программировали с помощью перфокарт.

Реклама стиральной машины 1910 года: «Экономит время, силы и нервы!» Фото: wikimedia.org

Про революционность прибора хочется рассказать подробнее. По данным Университета Пенсильвании, в 1900 году обычная американская семья тратила на работу по дому 58 часов в неделю. В 1975-м - всего 18. В конце XIX века в США работали 20,6 процента женщин, а к 1980-му - около 50 процентов. То есть замужние женщины, получив возможность меньше работать дома, начали зарабатывать деньги для семьи.

«Стиральные машины изменили мир больше, чем интернет, - утверждает экономист Ха Джун Чхан из Кембриджа. - Выход женщин на рынок труда и обретение ими нового, более независимого статуса сразу повлиял на экономику и структуру общества, ведь численность рабочей силы, по сути, удвоилась! Разве можно сравнить это с интернетом, который сегодня используется многими в основном для развлечения?»

Вспомните президента Беларуси Александра Лукашенко: в прошлом году он сообщил, что СССР развалился в первую очередь из-за отсутствия в магазинах стирального порошка.

В 1956 году в советских магазинах выбросили первые отечественные стиральные машины ЭАЯ и «Рига-54». А чуть позже появилась знаменитая «Вятка». С таймером! На нее записывались в очередь длиной в несколько лет.

ЧТО ЕЩЕ?

Пружинка «Слинки» должна была помогать морякам

Пружинка «Слинки» появилась в разгар войны - в 1943 году. Изобретатель американских ВМФ Ричард Джеймс работал над устройством, которое могло бы помочь стабилизировать корабельные приборы во время штормов. Военным изобретение не пригодилось. Но инженер обогатился, наладив выпуск игрушки, которая наверняка переживет спиннеры.

Кстати, спиннер в 70-х годах придумала американская мать-одиночка, не знавшая, чем еще развлечь своего сына, пока она хлопочет по дому.

Фото: wikimedia.org

МЕЖДУ ПРОЧИМ

С чего началась газировка

В стародавние времена газированная вода стоила дорого, так как добывалась исключительно из природных источников. Но в 1767 году химикам удалось ее искусственно газировать. Сделали это производители пива во время эксперимента с газом, выделяющимся при брожении в чанах.

Первое промышленное производство газированной воды наладил в 1783 году Якоб Швепп. Для химической реакции он использовал обычную соду. Так появилась газировка «Швеппс», и именно с тех пор американцы называют лимонад и прочие шипучие безалкогольные напитки содовой.

Фото: wikimedia.org

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