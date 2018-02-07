За изумрудом ценой 950 миллионов долларов охотились аферисты всего мира

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:06:41+03:00

Найденный на Урале изумруд весом 1,6 кг, конечно, велик, но до «Баии» ему далеко! Фото: ОП «Малышева»

Кому принадлежит драгоценный камень весом 340 кг, не ясно до сих пор

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На днях в России нашли самый крупный изумруд за десять лет. Камень весом 1,6 кг заметили рабочие Малышевского рудника Свердловской области. Бригада получила 250 тысяч рублей премии, а сам изумруд оценивается минимум в четыре миллиона.

Но куда уральскому камешку до тяжеловеса «Баия», который нашли в Бразилии! История этого драгоценного булыжника весом 340 кг - настоящий детектив.

Изумрудных шахт в Бразилии множество, есть государственные, а есть мелкие и не вполне легальные частные. Вот в такой в 2001 году и откопали гиганта. Старатели втихую продали его местным дельцам за смешные 5000 долларов. А самое интересное началось, когда до камня добрались американцы.

Неудачная инвестиция

37-летний Энтони Томас руководил строительным бизнесом. Но ему хотелось настоящего богатства. Вот и вложил все свободные деньги в компанию Digital Reflection. Фирма планировала, что через год-другой их новые дисплеи покорят мир.

Однажды директор позвонил Томасу:

- Тони, буду откровенен. Дела идут не очень хорошо, мы выбились из сметы. Но все еще можно спасти! Нужно только немного нам помочь. Деньгами.

Томас уже вложил в дело больше 200 тысяч долларов и боялся потерять деньги. Так что решил раскошелиться еще раз. Но где взять средства? Он вспомнил разговор с одним из своих подрядчиков Кеном Конетто. Тот рассказывал, что в Южной Америке изумруды стоят копейки, а в Штатах на них можно обогатиться.

Томас опустошил банковский счет и отправился вместе с компаньоном в Сан-Паулу. Знакомые Конетто обещали свести с нужными людьми. Так мужчины оказались под навесом у дома на окраине бразильского мегаполиса.

- Мужики, такого вы никогда не видели, клянусь! - говорил приезжим хозяин дома. Он развернул грязную тряпку, и глазам американцев открылся самый большой изумруд на земле.

- 60 тысяч долларов, и он ваш, - хищно улыбнулся продавец.

После сделки камень отправили в Штаты по почте, указав на коробке, что стоимость груза - 100 долларов.

Шериф из Лос-Анджелеса (в центре) решил оставить камень у себя, пока не объявится его настоящий владелец. Но обращаются только скупщики, воры и прочие подозрительные личности. Фото: Los Angeles Sheriffs Department

Путешествие по черному рынку

Платить налоги Томас и Конетто не хотели, а потому не отнесли добычу в серьезную контору. Да и что бы они сказали? Что привезли груз контрабандой?

Решили искать экспертов и покупателей на черном рынке. Один из подпольных ювелиров оценил камень в 925 млн. долларов. Но таких денег напарникам и близко не предлагали. Томасу и Конетто вечно казалось, что их пытаются надуть.

Изумруд перевозили с места на место, показывали потенциальным покупателям. Так продолжалось несколько лет. Камень чуть не сгинул, оказавшись в 2005-м в Новом Орлеане во время урагана «Катрина». Ветер разрушил дамбы, город затопило. Под воду ушло и хранилище, где держали «Баия». Скорее всего, это и спасло его от мародеров, орудовавших в городе.

Томас и Конетто поняли, что сами не справятся с продажей изумруда, и скрепя сердце решили нанять профессионала. Его звали Ларри Биглер, хозяева драгоценности отыскали этого ушлого парня через знакомых в криминальном мире.

Для начала Биглер устроил интернет-аукцион, куда пришла единственная ставка - «жалкие» 19 миллионов. Хозяева камня лишь посмеялись.

А ловкач Биглер быстро смекнул, как извлечь выгоду и для себя. Он вышел на мормона из штата Айдахо Кита Моррисона. Тому нужно было превратить 1,5 млн. долларов в бриллианты. Биглер за немаленькую комиссию подыскал продавца, а гигантский изумруд предложил в качестве залога. Мол, не выгорит сделка, заберешь камень себе. Мормон отдал задаток, но бриллианты так и не получил - продавец просто кинул и его, и Биглера.

Когда Томас и Конетто узнали, что у изумруда теперь еще один хозяин, они были в гневе.

- Иди к черту ! Мы с тобой больше не работаем!

- Спокойно, парни. У меня есть верный клиент. Предлагает столько, что и вам хватит, и Моррисону, - уверял Биглер.

Козырем в рукаве дельца оказался Бернард Мейдофф - создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды. Мужчины уже готовы были ударить по рукам, но за пару дней до сделки бизнесмена арестовала полиция, его осудили и приговорили к 150 годам тюрьмы.

Сантехник на все руки

В 2008-м Биглер пропал. Его нанимателям пришла записка: мол, дельца похитила бразильская мафия и, если они хотят увидеть его живым, нужно заплатить. Томас и Конетто к посланию отнеслись скептически: уж не сам ли Биглер хочет выманить у них денег? Решили навести справки - и сильно пожалели, что не сделали этого раньше. Делец, который любил рассказывать об успешных сделках, оказался... сантехником! Причем плохим. «Через два дня после визита мистера Биглера кран снова начал капать», «Он просто взял предоплату и не приехал» - такие отзывы оставляли клиенты о работе мастера.

- Нас надул сантехник! Это ведь ты его нашел, - кипятился Конетто.

- Не пори чушь, это твой кузен нам его сосватал, - огрызался Томас.

Так и не вспомнив, кто решил довериться Биглеру, парочка рванула к хранилищу и забрала изумруд. Через пару дней туда же заглянул и Биглер, которого, похоже, никто не похищал (сам он позже с пеной у рта доказывал в суде, что чудом уговорил бандитов отпустить его).

Увидев пустой контейнер, Биглер психанул и вызвал полицию. Через несколько дней к дому Конетто подтянулся спецназ в масках и с автоматами, в небе кружил вертолет. Конетто вышел к полицейским в трениках и открыл гараж, где лежал изумруд.

Началось долгое расследование, а потом и суд. Права на изумруд заявили все, кто хоть как-нибудь оказался причастен к этой истории - от старателя до правительства Бразилии. Разбирательство, между прочим, длится до сих пор!

Суд так и не решил, кому принадлежит камень. Сейчас самый большой в мире изумруд лежит в хранилище для улик отдела полиции Лос-Анджелеса.

А что стало с героями этой истории? Фирма, в которую вложился Энтони Томас, прогорела, и он объявил себя банкротом, чтобы не платить по счетам. Кен Конетто ютится в трейлере с пожилой матерью. Ларри Биглер снова пропал, на этот раз, похоже, с концами.

КОМПЕТЕНТНО

Никто не может точно сказать, сколько он стоит

Влюбиться в изумруд «Баия» с первого взгляда сложно. Откровенно говоря, он довольно уродлив. Это конгломерат нескольких десятков изумрудов, скорее всего, довольно низкого качества. И никто до сих пор не знает, сколько на самом деле стоит «Баия».

- Такие крупные камни не бывают цельными. Это скорее совокупность изумрудов в породе. И стоимость такого объекта будет определяться не общим весом, а параметрами входящих сюда изумрудов, - пояснил «КП» главный эксперт геммологического центра МГУ Александр Столяревич. - Цена зависит, как и у любых других драгоценным камней, от ряда признаков, таких как прозрачность и наличие вкраплений. Цифру в 950 миллионов долларов применительно к изумруду «Баия», скорее всего, взяли с потолка. Мне сложно судить по фото, но наверняка настоящая цена этой находки в разы меньше.

Если цены на бриллианты контролируют несколько крупных компаний, каждую неделю их аккуратно корректируют, то изумрудами промышляют в основном одиночки. Сколько предложат, такая и цена.

- Для изумрудов разброс цен заметно больше, чем для тех же бриллиантов, - объясняет наш эксперт. - К тому же специалист может скрыть от клиента часть информации для своей выгоды. В России есть классификация изумрудов, которая позволяет быстро определить, стоящий камень или нет. Аналогичной международной классификации не существует. И нередко на выставках приходится видеть камни вообще без каких-либо характеристик.