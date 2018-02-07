2018-02-07T08:42:47+03:00
Звезды

История одной картины: Советский школьник повесил над кроватью портрет девочки, а через несколько лет женился на ней

По «Утру» Татьяны Яблонской писали сочинения несколько поколений детей. Но мало кто знает, что эта картина стала настоящим талисманом любви для ее героини - дочери художницы Елены
Алена МАРТЫНОВА
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Татьяна Яблонская. «Утро», 1954 г.Татьяна Яблонская. «Утро», 1954 г.
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Картину Татьяны Яблонской «Утро», попавшую в 1954 году в журнал «Огонек», а потом и в учебник «Родная речь», наверняка помнят все советские школьники. По ней писали сочинения несколько поколений детей, ее печатали в виде открыток, вырезали из журналов, вклеивали в альбомы или вешали на стены. Но мало кто знает, что эта картина стала настоящим талисманом любви для ее героини - дочери художницы Елены.

Секрет популярности

Солнечное утро, комнату заливают лучи. Распахнутые двери балкона. Длинноногая девочка в коротких шортах делает зарядку. На столе ждет завтрак, на стуле - аккуратно сложенная школьная форма. Сюжет простой, но картина неожиданно стала одним из символов хрущевской оттепели. Казалось, начинается новая прекрасная эпоха. Переход от сна к бодрствованию, от тьмы к свету, от ужаса и хаоса - к порядку и гармонии. И впереди у всех советских граждан, как и у этой девчонки, длинная счастливая жизнь...

Татьяна Яблонская. «Утро», 1954 г.

Татьяна Яблонская. «Утро», 1954 г.

К моменту создания «Утра» Татьяну Яблонскую хорошо знали в творческих кругах СССР. Ее послевоенная картина «Хлеб», выставленная в Третьяковке и отпечатанная миллионными тиражами на открытках и плакатах, вмиг сделала из молодой художницы лауреата Сталинской премии. Новое полотно Татьяна решила писать со своей старшей дочери Лены.

- Я была очень спортивной девочкой, занималась гимнастикой, мечтала стать балериной, - вспоминает дочь Яблонской Елена Бейсембинова, до которой дозвонилась «Комсомолка». - На картине я разминаюсь перед позой «ласточка». Зарядку делала не каждый день, но, увидев это, мама сразу решила: вот он, новый сюжет. С нас, дочерей, было написано уже немало картин. И хоть позировать мы не слишком любили, в семьях художников это не обсуждалось: надо - значит надо.

Елена увлекалась спортом, занималась гимнастикой. Фото: Пересъемка Алмаза ТОЛЕКЕ

Елена увлекалась спортом, занималась гимнастикой. Фото: Пересъемка Алмаза ТОЛЕКЕ

Ни славы, ни денег

Весь скромный интерьер Яблонская описала, как было. С той лишь разницей, что на холсте комната выглядит просторной, а на деле семья ютилась в двух комнатах обычной киевской коммуналки.

- Жили мы небогато, даже подружек в гости стеснялись приводить, - продолжает Елена Бейсембинова. - Хоть мамины картины и печатали в учебниках вместе с шедеврами Шишкина и Репина, ни денег, ни какой-то всенародной славы это не приносило. И уж конечно, никакие горы писем мне никогда не приходили. Мои одноклассники даже не подозревали, что я дочь той самой Яблонской, потому что я носила фамилию отца - Отрощенко и никому не хвасталась своим родством.

Был любопытный случай, когда я поступала в художественную школу. Передо мной стояла девочка. «Яблонская», - представилась она педагогам. «Да вы что, вы дочь той самой Татьяны Ниловны?!» - удивилась комиссия. «Нет, я однофамилица». Я про себя улыбнулась, но промолчала.

Елена Сергеевна бережно хранит фотографии мужа. Фото: Алмаз ТОЛЕКЕ

Елена Сергеевна бережно хранит фотографии мужа. Фото: Алмаз ТОЛЕКЕ

Красавец великан и серая мышка

И все-таки поклонники у юной Лены были. Так, 14-летний школьник из Алма-Аты Арсен Бейсембинов, увидев в «Огоньке» репродукцию «Утра», с первого взгляда влюбился в стройную девочку. Как и многие мальчишки, он мечтал когда-нибудь встретиться с ней, а еще научиться рисовать. Вторая мечта казалась более реальной, и в конце 50-х Арсен рванул в Москву поступать в художественный институт имени Сурикова. Там медалиста из Казахстана срезали, влепив двойку. Пришлось подавать документы в Строгановку - Московское высшее художественно-промышленное училище. Туда же поступила и Лена Отрощенко: в Киеве, где ей предлагали места по блату, девушка учиться не захотела, решила попробовать свои силы в Москве.

- Арсен поступил первым - умница, отличник, лучший студент на курсе, - улыбается Елена Сергеевна. - А я стала последней, после меня уже никого не принимали. Подружились мы с ним с первых дней: всегда сидели рядом, вместе гуляли. Пара у нас была удивительная: он большой черноволосый казах с экзотической внешностью, а я маленькая серая мышка. Что он во мне нашел, не знаю.

Картина «Утро» стала символом хрущевской оттепели. Фото: Алмаз ТОЛЕКЕ

Картина «Утро» стала символом хрущевской оттепели. Фото: Алмаз ТОЛЕКЕ

Для 18-летней Лены Арсен стал первой и, как потом оказалось, единственной любовью. Летом по окончании курса он уговорил ее поехать в Алма-Ату знакомиться с семьей. Там, войдя в комнату будущего мужа, студентка Лена чуть не упала: над кроватью висела та самая репродукция из «Огонька»!

- Я была потрясена: «Это же мамина работа, мой портрет!» - продолжает Елена Бейсембинова. - Арсен сразу поверил, что я дочь Татьяны Яблонской. У нас в институте каждый второй был из семьи художников.

«Мне всегда нравилась эта работа и этот образ, - признался жених. - Каждый раз, когда я смотрел на нее, жить хотелось!»

Зов крови

После этого события развивались стремительно: в считаные дни молодые поженились, а через год у них родился сын Зангар - первый внук знаменитой художницы.

- Муж с мамой обожали друг друга, они были образцом отношений теща - зять, - говорит Елена Сергеевна. - И дело не в том, что Арсен считал «Утро» нашим семейным талисманом. Они как-то сразу почувствовали друг в друге родственную душу, мама даже предлагала нам жить с ней в Киеве. Но меня всегда тянуло на восток. Наверное, зов крови - мои дедушка и прадедушка были родом из Казахстана.

В Алма-Ате Лена и Арсен устроились в издательство, иллюстрировали детские книги, потом вместе работали мультипликаторами на «Казахфильме». Параллельно писали картины.

- Мы прожили в браке почти сорок лет - с 1961 по 2000-й, - рассказывает художница. - Я была рядом с мужем до последнего дня, когда он боролся с тяжелой болезнью. А через пять лет не стало и мамы. Мой сын Зангар, тоже художник, все время в разъездах: жил в Канаде, Турции, сейчас - в США. Чем только не занимался: живописью, реставрацией, дизайном ювелирных украшений, открытием выставок... Такой вот неуемный кочевник.

Татьяна Яблонская прожила 88 лет. Похоронена в Киеве. Фото: РИА Новости

Татьяна Яблонская прожила 88 лет. Похоронена в Киеве. Фото: РИА Новости

Сегодня Елена Бейсембинова живет одна в стареньком деревянном доме на окраине города - завела фазанов, разводит пионы и даже на пенсии продолжает писать. Тот самый дом, где когда-то на стене она увидела свой портрет, давно продан, а вырезка из «Огонька» потерялась при переезде.

- Жалко, конечно, но зато я сохранила что-то гораздо более дорогое, - улыбается Елена Сергеевна. - Портрет на листе в клетку, который Арсен подарил мне в начале знакомства - нарисованный карандашом мой профиль с надписью «Я тебя люблю, ты этот рисунок не выкидывай». И я берегу его вот уже почти 60 лет.

КСТАТИ

Яблонская считала «Утро» браком

Татьяна Яблонская была очень работоспособной, но при этом строгой к себе и, как вспоминает дочь, «жгла свои забракованные работы целыми рулонами».

Та же участь едва не постигла знаменитое «Утро». Спустя много лет Яблонская утверждала: «В то время много было написано всевозможных детских сюсюкающих картинок. И все казалось хорошо, художественно. Но «Утро» - противная, антиживописная картина. По живописи она абсолютный ноль!»

Немало картин художницы ушло за границу и осело в частных коллекциях. Сейчас цены на них достигают десятков тысяч фунтов. Например, в 2006 году на аукционе «Сотбис» выставляли работы Яблонской 50-х годов. Стартовая цена каждой составляла 25 тысяч фунтов. В результате одна из работ была продана за 79 тысяч.

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