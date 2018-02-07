2018-02-07T13:31:38+03:00
Звезды

Дочь Спартака Мишулина судится с родным братом

Едва помирившись с Тимуром Еремеевым, женщина готовится к новой битве с ним: теперь она представляет интересы своей матери
Инна ФЕДОТОВА
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Карина говорит, что ее папа Спартак Мишулин был ее лучшим другом и у них не было секретов. Но папа не рассказал Карине, что у нее есть брат. Фото: Личный архив/Евгения ГУСЕВА/«КП» - МоскваКарина говорит, что ее папа Спартак Мишулин был ее лучшим другом и у них не было секретов. Но папа не рассказал Карине, что у нее есть брат. Фото: Личный архив/Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва
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Перед Новым годом зрители посмотрели вроде бы последнюю серию мелодрамы «Внебрачный сын Спартака Мишулина» в программе «Пусть говорят». В финале законная дочь Саида из «Белого солнца пустыни» - 38-летняя Карина Мишулина примирилась с внебрачным сыном отца - 34-летним Тимуром Еремеевым (тест ДНК подтвердил родство парня со звездным родителем).

«Папа не мог изменить маме»

Сначала Мишулина не принимала брата в семью: с сентября по декабрь она доказывала в эфире, что папа был верным мужем ее мамы и изменить не мог ни психологически, ни даже физически (из-за осложнений после болезни). Параллельно Карина Мишулина подала иск в суд по двум статьям Гражданского кодекса: «публичное оскорбление» и «клевета в СМИ». Ответчиками выступали Тимур Еремеев и издательский дом, в журнале которого он впервые подробно рассказал о родстве со Спартаком Мишулиным. Мишулина потребовала с «обидчиков» миллион рублей.

В итоге история закончилась хеппи-эндом: Карина и Тимур примирились в эфире «Пусть говорят» (за каждый выпуск им платили хороший гонорар). Карина познакомила Тимура со своими дочерьми, встречалась с Еремеевым в кафе, посещала его спектакли в театре и делала заявления на публику: «Это был непростой путь для меня. Путь, полный боли, непонимания, обид и слез. Но добро должно побеждать! И начало, я думаю, положено».

Новый иск

Но в то время как телезрители пребывают в уверенности, что в семьях воцарились мир и дружба, Карина Мишулина… в январе опять пришла в суд! Отозвала иск, который подавала от своего имени, но заявила новый - теперь она представляет интересы своей мамы. Ответчики те же - Тимур и представители издательского дома. Вдова Мишулина Валентина Константиновна (а по факту ее дочь Карина) будет доказывать в суде, что Тимур в статье обнародовал факты, которые порочат честь и достоинство Спартака Мишулина. Кроме того, по мнению истицы, некоторые детали взаимоотношений Еремеева и его мамы со Спартаком Мишулиным, о которых парень рассказал журналистам, не соответствуют действительности и порочат репутацию актера. Остаются и финансовые претензии: интервью Тимура, шумиха в прессе спровоцировали у Валентины Константиновны серьезные проблемы со здоровьем.

Вдобавок проведенный в рамках программы «Пусть говорят» ДНК-тест, подтвердивший родство Еремеева и Мишулина, не имеет юридической силы. Впрочем, Тимур Еремеев не раз говорил, что не собирается претендовать на фамилию отца и документально подтверждать родство. Но суд может назначить свою экспертизу и уже ее результаты примет во внимание.

Тимур прошел тест ДНК и доказал, что он сын Спартака Мишулина. Фото: instagram.com

Тимур прошел тест ДНК и доказал, что он сын Спартака Мишулина. Фото: instagram.com

«Не верьте в чужую искренность»

Тимур Еремеев такого коварства от родственников не ожидал. Даже в суд не пришел, его интересы представлял адвокат. Но заочно прокомментировал заявление Карины: «Я разочарован. Должен об этом рассказать, чтобы быть честным. Всегда был слишком открытым и доверчивым и в очередной раз обманулся в людях. Не поставив нас в известность (хотя об этом была договоренность), сторона Карины решила продолжить судебный спор. Мы были готовы к процессу довольно давно, но полагали, что наша готовность не пригодится, так как Карина своим поведением всячески демонстрировала готовность к отзыву иска. Мы неоднократно поддерживали откладывание заседаний по просьбе Карины и ее адвоката, так как они уверяли нас, что это время нужно им, чтобы успокоить маму Карины. Как я понимаю, все эти просьбы, как и разговоры про «мир», были попыткой потянуть время. Карина продолжила обвинять меня во «лжи» и «клевете» уже от лица своей мамы... Слегка уточненный иск остался в суде, где нам и придется расставлять все точки. Не вижу принципиальной разницы, кто выступает истцом - мама Карины, представленная в суде Кариной, или сама Карина. Суть одна. Не верьте в чужую искренность, не подтвержденную поступками…»

«Не смогла уговорить маму»

Карина держит удар и отвечает Тимуру в социальных сетях: «Я, как и обещала, забрала иск. Так как не вижу смысла больше судиться и считаю эту историю законченной. Но я вынуждена была стать маминым представителем в суде, так как она совсем слегла… А адвокат не сможет за нее высказывать позицию человеческую. Да, у меня не получилось ее уговорить забрать иск. Но это ее право. И, возможно, как женщину и жену, я ее могу понять. Ей больно и обидно за свою любовь! И она хочет обелить своего мужа… Конечно, буду ее представителем, так как она моя мама и я ее люблю. И не могу ей в этом отказать. Но буду стараться повлиять на нее, чтобы забрать иск. Дошли слухи, что Тимур обвиняет меня в нечестности… Ну, Бог судья. Странно, что, не позвонив мне и не узнав подробности, он на всю страну опять поливает меня грязью, хотя я больше с ним не сужусь! Ну, это его выбор!»

Вдова актера Валентина Мишулина в суд не ходит из-за плохого самочувствия. Ее интересы представляет дочь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вдова актера Валентина Мишулина в суд не ходит из-за плохого самочувствия. Ее интересы представляет дочь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один родственник

Следующий раунд в этой безумной битве состоится в феврале. За развитием истории наблюдает еще один родственник Мишулиных. Его нашел Тимур Еремеев. Это внук Спартака Мишулина, 46-летний Эдуард Сорокин из Твери. Роман Спартака Мишулина и балерины Александры Сорокиной случился задолго до женитьбы актера - пара познакомилась в Калининском театре, где оба служили. Балерина родила сына Владимира, в свидетельстве о рождении мальчика отцом был записан Спартак Мишулин. Актер официально не женился на Сорокиной, а через три года уехал из Твери, но высылал деньги - помогал растить сына. Александра Сорокина умерла в 1996-м - ей было 73 года. Сын Владимир оказался в плохой компании, попал за решетку и умер в 2001-м от заболевания легких. Его наследник Эдуард - примерный семьянин, воспитывает сына. После того как его нашел Тимур Еремеев, он сделал ДНК-тест, который и подтвердил родство с Мишулиными. Потомки народного артиста прекрасно общаются, претендовать на звездную фамилию не собираются. Вполне может статься, что следующий иск Карина Мишулина и ее мать влепят уже Эдуарду.

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