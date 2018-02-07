Отпуск-2018: В Анталью хочется, а Хургады все нет

7 Февр. 2018 2018-02-07T04:06:25+03:00

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Зима в разгаре - самое время думать про лето! Отпуск, море, пляж... и новые траты. На какие курорты и города стоит обратить внимание? На чем можно сэкономить? Что изменится по сравнению с прошлым годом? Разбираемся вместе с экспертами.

Пляжи те же

В турфирмы будущие отпускники уже потянулись: кто-то просто интересуется, а кто-то оплачивает поездки.

- На первом месте по популярности сейчас Краснодарский край и Крым, - рассказали «КП» в пресс-службе туроператора «Библио Глобус». - Из зарубежных пляжных курортов самый большой спрос на отдых в Турции, а также на Кипре, в Греции, Испании, Черногории, Болгарии.

- В России чаще всего выбирают Сочи и Анапу, а также крымские курорты, - добавляет Ольга Иванова, PR-директор управляющей компании объединенной сети турагентств ТБГ и «Горячие туры». - В целом же более 80% всех продаж приходится на четыре направления: Турция, Россия, Греция и Тунис.

Турция ждет 5 млн. россиян

В минувшем году в Анталье, Мармарисе и на других турецких курортах отдохнули 4,7 миллиона россиян. Примерно столько же, сколько в Крыму. Впрочем, турки сравнивают не с Крымом, а со своими же цифрами 2014 года. Тот год был рекордным для российского туризма - потом случился кризис, обвалился рубль, а затем и чартеры в Турцию запретили. Так вот, в 2017 году популярность Турции у россиян оказалась даже выше, чем в докризисном 2014-м! Об этом с радостью сообщил президент Средиземноморской ассоциации отельеров Турции Эркан Ягчи.

Почему? Во-первых, соскучились наши туристы по турецким «ол инклюзивам» - и как только чартеры снова разрешили, народ рванул. Во-вторых, до сих пор закрыт Египет (запрет на полеты в Каир снят, но пока даже продажи билетов не открыты. Аэропортам Хургады и Шарм-эль-Шейха еще предстоит пройти проверку на безопасность. - Ред.). В-третьих, стабилен курс рубля. А главное - турецкие оте­ли ради возвращения российских гостей предложили очень хорошие цены. И правительство Турции за каждый чартер доплачивало туроператорам по 6 тысяч долларов (в этом году субсидии хотят увеличить до 9 тысяч в низкий сезон, а в высокий оставить те же 6 тысяч). В итоге путевки стоили вполне гуманных денег, в том числе и по сравнению с нашим Черным морем. Это сработало, и еще как!

В 2018 году турки ждут в гости рекордное количество россиян - 5 миллионов. И, похоже, дождутся.

- Спрос на отдых в Турции вырос на 25 процентов по сравнению с прошлым годом, - комментирует генеральный директор «Библио Глобуса» Ирина Костенко.

Цены, что удивительно, пока на уровне прошлого года. У ANEX Tour, например, тур на май на неделю в 5-звездочный отель и даже с «ультра все включено» можно купить за 17 тысяч рублей на человека (это с перелетом из Москвы). Тот же вариант в июне стоит 23 тысячи рублей, в августе, в пик пляжного сезона, 25 - 27 тысяч. Конечно, есть и множество более дорогих отелей.

Курортный сбор: от Крыма до Алтая

Новинка сезона - эксперимент по введению курортного сбора в России. Пока Краснодарский край и Крым будут собирать по 10 рублей в сутки. В Крыму еще идет обсуждение - возможно, введение курортного сбора отложат. Пока же в эксперимент включили Алушту, Евпаторию, Саки, Судак, Феодосию, Ялту и Черноморский район, деньги планируется собирать с 1 мая до 30 сентября. В Краснодарском крае сбор придется платить круглый год на всех популярных курортах: в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском районе. На Алтае решили ввести курортный сбор только в Белокурихе - по 30 рублей с каждого взрослого туриста. А Ставропольский край будет брать по максимуму: по 50 рублей в день с отдыхающих в Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске. Считаем: приехали вы в санаторий на полноценный 21-дневный курс. Вдобавок к стоимости путевки заплатите 1050 рублей. Кстати, в Крыму и на Алтае от уплаты сбора освободили тех, кто приезжает в санатории по полисам обязательного медицинского страхования.

- С курортным сбором ситуация противоречивая, - считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - Да, эти средства позволят привести в порядок парки, сделать ремонт и так далее. Но надбавка в 50 рублей является ключевой для многих туристов - они выберут частный сектор, который находится в тени и не платит налоги.

ЭКОНОМКЛАСС

5 стран, где дешевле всего провести каникулы

Место под солнцем на время отпуска мы выбираем в первую очередь исходя из своего бюджета. Специалисты туристического поисковика Skyscanner взялись подсчитать расходы самостоятельных путешественников - россиян на вояж в разные страны: перелет, проживание в отеле или частном секторе, питание в местных кафе, общественный транспорт на месте и недорогие развлечения. Все это на двоих на 14 дней.

Пять самых бюджетных маршрутов, правда, три из них без моря, для пляжного отдыха остаются Абхазия и Индия:

Беларусь - 76 500 руб.

Молдавия - 76 800 руб.

Абхазия - 84 300 руб.

Индия - 85 000 руб.

Армения - 85 500 руб.

Дальше в списке Skyscanner для экономных путешественников - пять стран, где на две недели отдыха вдвоем хватит 91 - 99 тысяч рублей (без шика, естественно). Это Азербайджан, Турция, Непал, Албания и Венгрия. В общем-то все очевидно: кто хочет позагорать и потратить минимум денег, поедет в Турцию и Абхазию. Но все же эксперты советуют сравнивать соотношение цен на авиабилеты с расходами на месте и учитывать длительность поездки.

- В Европу выгоднее лететь на уик-энд или на неделю, потому что авиабилеты сравнительно дешевые, а вот расходы на отель и питание ощутимые. Для путешествия на две недели и больше стоит обратить внимание на более далекие и даже экзотические направления. Например, лететь из России во Вьетнам довольно дорого, за билеты на двоих придется отдать около 60 тысяч рублей. Но если учесть местные цены, то двухнедельный отпуск во Вьетнаме обойдется дешевле, чем, например, в Болгарии, - рекомендует Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России.

А что в России? Неделя в Сочи обойдется в среднем в 44 тысячи рублей на человека - это опять же с перелетом, проживанием, едой, нехитрыми развлечениями. Санкт-Петербург для туристов нынче дороже Москвы: за неделю в Северной столице вынь да положь 48 тысяч с носа, а в Москве хватит 45 тысяч. А самые дешевые для путешественников города России в этом году - Астрахань, Белгород, Уфа и Волгоград.

Понятно, что все это средние цифры - в данном случае в подсчетах эксперты поисковика momondo учитывали цены на номера в гостиницах 3 - 4 звезды, а можно ведь и попроще найти. То же самое и с едой: в ресторан в центре всей семьей сходить или йогуртом из супермаркета на завтрак обойтись.

Календарь праздниковФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЛАЙФХАК

Растянуть выходные

Официально у большинства из нас четыре недели отпуска в году. Но есть еще длинные праздничные выходные. Если грамотно спланировать свой график, то на путешествия (любые, хотя бы на дачу) реально выкроить чуть ли не вдвое больше времени, чем у коллег. Вот советы от специалистов поисковика momondo:

Официально у большинства из нас четыре недели отпуска в году. Но есть еще длинные праздничные выходные. Если грамотно спланировать свой график, то на путешествия (любые, хотя бы на дачу) реально выкроить чуть ли не вдвое больше времени, чем у коллег. Вот советы от специалистов поисковика momondo:

! В марте по случаю Международного женского дня в 2018 году четыре выходных дня подряд: с четверга, 8 Марта, до воскресенья, 11 марта. Берем три дня отпуска (понедельник, вторник и среду, 5 и 6 марта). Вуаля! У вас целых девять дней свободы - с субботы, 3 марта, до воскресенья, 11 марта.

! Майские праздники в этом году вроде бы не очень удобные, посреди недели: нерабочими будут вторник и среда, 1 и 2 мая, а также среда, 9 Мая. Но и тут 6 дней, на которые вы напишете заявление в отделе кадров, превращаются в 13 дней отдыха: с 1 по 13 мая (отпуск берем на 3, 4 мая, 7, 8 мая и 10, 11 мая).

! Июнь, на День России три выходных подряд: с воскресенья, 10 июня, до вторника, 12 июня.

Еще три дня берем в счет отпуска (среда - пятница, 13 - 15 июня) -

получаем каникулы длиной 9 дней (с 9 по 17 июня).

Если воспользоваться всеми советами, потратите 13 дней официального отпуска, а отдыхать будете 31 день, целый месяц. В общем, время на путешествия есть, были бы деньги!