Зарплата в конверте? Готовьтесь к нанопенсии

7 Февр. 2018 2018-02-07T13:17:46+03:00

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Многим работодателям выгодна серая зарплата. Ведь таким образом они экономят на страховых взносах и налоговых отчислениях. Работникам она вроде как тоже выгодна. Тем более когда предлагают выбор - побольше серыми или поменьше белыми. Или вообще никакого выбора не предлагают - либо так, либо никак.

Обычно схема работает так: работодатель заключает с вами договор и прописывает в нем крошечный оклад. С этого маленького заработка как раз платятся налоги и пенсионные отчисления. Остальную сумму босс выдает работнику на руки. По документам все официально, в компании работают низкооплачиваемые специалисты. А это не противозаконно.

Главный риск для работника понятен. Нет никакой гарантии, что работодатель и дальше будет выплачивать всю обговоренную серую часть. А уж когда серых тружеников кидают при увольнении, не выплачивая им вообще ничего, включая долги по зарплате - это вообще типовая ситуация. Но это еще не все возможные неприятности...

Маленькая выплата по старости

По закону работодатель перечисляет в Пенсионный фонд определенный процент от официальной зарплаты своих работников. Эти взносы учитываются на специальном пенсионном счету гражданина - в так называемых пенсионных баллах. И именно от количества этих самых баллов во многом и будут зависеть размер будущей пенсии и даже сам факт, не откажут ли вам в ее начислении.

Требования к пенсионерам, которые на протяжении многих десятков лет ограничивались лишь возрастом и трудовым стажем, изменились с 2015 года. Теперь пенсия по старости, которая раньше именовалась трудовой, называется «страховая», и для ее назначения нужно накопить определенное количество пенсионных баллов, стоимость которых меняется каждый год.

Для того чтобы получить страховую пенсию по старости в 2018 году, надо иметь не менее 9 лет страхового стажа и 13,8 пенсионного балла. И эти требования постепенно ужесточаются. К 2025 году потребуется уже 15 лет стажа и 30 баллов.

Если по цифрам вы недотягиваете - есть риск остаться без пенсии. Точнее сказать, по достижении определенного возраста (сейчас это 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин - на 5 лет позже, чем в обычном случае) вам начислят так называемую социальную пенсию. Но она маленькая, в среднем - около 9 тысяч рублей. Для сравнения: средняя страховая пенсия нынче - около 14 тысяч рублей. А для обычного пенсионера разница в 5 тысяч рублей - это очень даже деньги.

В середине января нашумело заявление главы Минтруда Максима Топилина, который сказал, что число тех, кому отказывают в начислении страховой пенсии, растет. На 2016 год было отклонено 1,2% от всех заявок (23 тысячи человек), в 2017 году их, по оценкам, стало еще больше. В основном это те, кто какую-то часть своей трудовой карьеры проработал неофициально.

Мини-отпускные

Хотите в отпуск? Учтите, что отпускные вам начислят, исходя исключительно из официальной зарплаты. То есть если в договоре у вас прописано 10 тысяч рублей в месяц, а на руки вы получаете 40 тысяч, то отпускные рассчитают именно из 10 тысяч.

Есть и другой вариант - их вообще не дадут. Если работодатель обходит законы с «конвертиком», то и с Трудовым кодексом вряд ли дружит. Не исключено, что по документам отпуск вы вообще уже отгуляли, хотя об этом и не подозреваете.

«Больной» больничный

Тут те же проблемы, что и с отпуском. Болеть при получении серой зарплаты нельзя. Ведь тогда плакали ваши серые денежки. А пособие по нетрудоспособности, как и отпускные, бухгалтерия рассчитывает из белой зарплаты. Поэтому если в договоре у вас прописано 10 тысяч рублей в месяц, то лечиться, скорее всего, придется травками с огорода.

Вместо вывода

Какие-то проблемы - например, с отпускными или больничными - можно решить, с самого начала договорившись с работодателем, как будете разбираться с такими ситуациями. Но насколько эти договоренности потом будут соблюдаться, зависит исключительно от того, будет ли держать свое честное слово работодатель и насколько он в вас как работнике заинтересован.

Можно пойти, если возникли проблемы и договориться миром не удается, «плохим» путем - написать на работодателя заявления в налоговую и прокуратуру. О том, что он уклоняется от уплаты налогов. Отдельно - жалобу в трудовую инспекцию о нарушении ваших прав.

КСТАТИ

Можно пожаловаться

На сайте онлайнинспекция.рф есть специальная форма, позволяющая сформулировать проблему, с которой столкнулся работник. Это может быть и невыплата зарплаты, и нарушения трудового законодательства, и незаконное увольнение, и отказ в заключении договора, и неоплата отпуска по беременности и родам. Чиновники Федеральной службы по труду и занятости обещают реагировать на жалобы в течение 30 дней.

Кстати, важно, что Роструд обещает не раскрывать данные человека, который подал жалобу. Известно ведь: очень часто сотрудники боятся жаловаться на свое начальство, опасаясь, что потом шеф отыграется на подчиненном и работать будет еще сложнее.

- Телефон для обращений в Роструд: 8-800-707-88-41

- Сайт: онлайнинспекция.рф

- Электронное обращение в ФНС: www.nalog.ru

А ЕЩЕ...

Кредит с наценкой

С мизерной официальной зарплатой вам не светит ни ипотека, ни автокредит. Точнее сказать, он вам не светит на обычных условиях. В банках прекрасно знают, что такое серая зарплата. А также и то, что положение ваше, скорее всего, нестабильное. С серыми работниками меньше церемонятся, поскольку у них, по сути, и прав никаких - можно вышвырнуть в любой момент без выходного пособия. Да и платят зарплату в конверте зачастую не от хорошей жизни, а из-за того, что у самого предприятия нестабильное положение и каждая копейка на счету. Так что ваша ситуация в глазах банка - дополнительные риски. А за это вам придется расплачиваться.

Обратите внимание, у большинства банков проценты по кредитам зависят от формы подтверждения платежеспособности: 2-НДФЛ (справка о доходах и уплаченном подоходном налоге, которую выдает бухгалтерия работодателя, означает белый доход), справка по форме банка/запрос работодателю (это уже может предполагать серую зарплату) или вообще другие документы. Наиболее лояльные условия будут для тех, кто принесет 2-НДФЛ с хорошей зарплатой. Остальным придется переплачивать. Впрочем, более высокими процентами по кредиту дело может и не ограничиться. С вас могут затребовать дополнительные документы, а также потратиться еще и на кучу страховок.

ВАЖНО!

Как самому не подпасть под УК

Помните, что вы сами, как и любой получатель какого-то дохода, - налогоплательщик. Так что за «конвертик» чисто теоретически могут привлечь и вас - за уклонение от уплаты налогов. Причем еще и обвинить, что вы в сговоре с работодателем.

В статье 122 Налогового кодекса РФ говорится, что штраф за неуплату налогов составляет 20 или 40% от неуплаченной суммы. Первый случай - если вы не платили налоги по незнанию. Второй - если сознательно.

Кроме того, согласно статье 198 Уголовного кодекса РФ вам придется заплатить еще сверху от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо отдать всю зарплату или другой доход за один или два года. В противном случае вас могут наказать принудительными работами или посадить в тюрьму.