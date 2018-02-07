Дорогой блинною да ночкой постною...
Постные, без молока и яиц
Первый день Масленой недели называется Встреча. В этот день нужно встречаться с родными и близкими людьми. И, разумеется, угощаться блинами. Однако по еще одной традиции блины в масленый понедельник едят в память об усопших. Поэтому они должны быть постными.
На 4 порции, 135 ккал/100 г
НАДО: 1 стакан муки · 1 стакан минеральной воды · 2,5 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка сахара · 0,5 ч. ложки соли.
ГОТОВИМ:
1. Сначала смешиваем муку, соль и сахар.
2. Затем добавляем воду и перемешиваем до однородной консистенции.
3. В последнюю очередь добавляем растительное масло.
4. Выпекаем, как обычно, на раскаленной сковороде. Наливаем тесто небольшими порциями, тогда блины получатся супертонкими.
Кружевные ванильные
На 6 порций, 180 ккал/100 г
НАДО: 2 стакана муки · 2 стакана воды · 1 стакан молока · 2 яйца · 3 ст. ложки сахара · пакет ванильного сахара · 1 ст. ложка масла.
Кружевные ванильные Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru
ГОТОВИМ:
1. Белки отделяем от желтков.
2. В емкость для блинов вливаем кипяток, в него, аккуратно размешивая, добавляем взбитые желтки. Все время перемешиваем, чтобы они не свернулись.
3. После этого добавляем холодное молоко, сахар и ванильный сахар.
4. Отдельно миксером взбиваем белки и добавляем их в молочную смесь.
5. Теперь в жидкую основу маленькими порциями засыпаем муку. Следим, чтобы не было комочков.
6. И в последнюю очередь добавляем растительное масло.
7. Чтобы блины получились тонкими и ажурными, наливаем на сковороду небольшое количество теста. Жарим на раскаленной сковороде.
Гречневые
На 6 порций, 150 ккал/100 г
НАДО: 1,5 стакана гречневой муки · 0,5 стакана пшеничной муки · 1 стакан кефира · 0,5 ч. ложки соды · 2 ст. ложки сахара · 0,5 ч. ложки соли · 2 яйца.
Гречневые Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru
ГОТОВИМ:
1. Соединяем гречневую муку с пшеничной и просеиваем через сито. Теперь сюда добавляем остальные сыпучие ингредиенты - соду, сахар и соль.
2. Кефир комнатной температуры перемешиваем со взбитым яйцом. Эту смесь небольшими порциями вливаем в муку. Размешиваем, чтобы не было комочков.
3. Далее, как обычно, жарим на раскаленной сковороде.
Шоколадные
На 4 порции, 180 ккал/100 г
НАДО: 1 стакан муки · 1 стакан теплого молока · 1 стакан воды · 4 яйца · щепотка соли · 1,5 ст. ложки сахара · 3 ст. ложки какао-порошка.
Шоколадные Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru
ГОТОВИМ:
1. Муку смешиваем с какао и просеиваем через сито.
2. Яйца взбиваем с сахаром и солью до пены.
3. Воду и теплое молоко перемешиваем с яичной смесью, а затем вливаем в муку.
4. Размешиваем, чтобы не было комочков, и выпекаем с двух сторон на смазанной маслом сковороде.
Для любимой тещи
На 4 порции, 200 ккал/100 г
НАДО: 1 стакан муки · 1 стакан молока · 2 ст. ложки майонеза · 3 ст. ложки растительного масла · 2 яйца · щепотка соли · 2 ст. ложки сахара · сода на кончике ножа.
Для смазывания блинов: сливочное масло · мед.
Для любимой тещи Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем с сахаром и солью до пены. Добавляем майонез и взбиваем еще раз до однородности.
2. Теплое молоко вливаем в яичную смесь.
3. Соду смешиваем с мукой. В мучную смесь тонкой струйкой вливаем смесь яично-молочную. Льем небольшими порциями, так будет легче избежать комочков.
4. И в самую последнюю очередь, когда тесто будет однородным, добавляем растительное масло.
5. Выпекаем на раскаленной сковороде.
6. Сливочное масло растапливаем и перемешиваем с медом. Смазываем каждый блин и сворачиваем в трубочку.
Заварные
Последний день Масленицы - Прощеное воскресенье. В этот день принято у всех просить прощения за вольные и невольные обиды. И отпускать обиды всем, кто когда-то огорчил вас. Ну а блины в такой день должны быть праздничными. Чтобы запомнились надолго. Ведь на следующий день начинается Великий пост. А там уже не до лакомств.
На 6 порций, 150 ккал/100 г
НАДО: 1,5 стакана муки · 3 яйца · 2 ст. ложки растительного масла · щепотка соли · щепотка соды · 2 ст. ложки сахара · 1 стакан крутого кипятка · 2 стакана молока.
Заварные Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем с сахаром и солью и соединяем их с молоком.
2. Небольшими порциями в молочную смесь подсыпаем муку и размешиваем, чтобы не было комочков.
3. Доводим воду до кипения и тонкой струйкой вливаем кипяток в тесто. Делаем это, помешивая, чтобы яйца не свернулись.
4. В готовое заварное тесто осталось добавить только масло. Перемешать и выпекать блины, как обычно, на раскаленной сковороде.