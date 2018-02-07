Дорогой блинною да ночкой постною...

7 Февр. 2018 2018-02-07T22:45:34+03:00

Постные, без молока и яиц Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

Итак, наступает самая лакомая неделя в году - Масленица. Отмечать ее будем с 12 по 18 февраля. По традиции в эти дни положено угощаться блинами самим и угощать ими близких. Мы подобрали для вас рецепты самых аппетитных блинов

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Постные, без молока и яиц

Первый день Масленой недели называется Встреча. В этот день нужно встречаться с родными и близкими людьми. И, разумеется, угощаться блинами. Однако по еще одной традиции блины в масленый понедельник едят в память об усопших. Поэтому они должны быть постными.

На 4 порции, 135 ккал/100 г

НАДО: 1 стакан муки · 1 стакан минеральной воды · 2,5 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка сахара · 0,5 ч. ложки соли.

ГОТОВИМ:

1. Сначала смешиваем муку, соль и сахар.

2. Затем добавляем воду и перемешиваем до однородной консистенции.

3. В последнюю очередь добавляем растительное масло.

4. Выпекаем, как обычно, на раскаленной сковороде. Наливаем тесто небольшими порциями, тогда блины получатся супертонкими.

Кружевные ванильные

На 6 порций, 180 ккал/100 г

НАДО: 2 стакана муки · 2 стакана воды · 1 стакан молока · 2 яйца · 3 ст. ложки сахара · пакет ванильного сахара · 1 ст. ложка масла.

Кружевные ванильные Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

ГОТОВИМ:

1. Белки отделяем от желтков.

2. В емкость для блинов вливаем кипяток, в него, аккуратно размешивая, добавляем взбитые желтки. Все время перемешиваем, чтобы они не свернулись.

3. После этого добавляем холодное молоко, сахар и ванильный сахар.

4. Отдельно миксером взбиваем белки и добавляем их в молочную смесь.

5. Теперь в жидкую основу маленькими порциями засыпаем муку. Следим, чтобы не было комочков.

6. И в последнюю очередь добавляем растительное масло.

7. Чтобы блины получились тонкими и ажурными, наливаем на сковороду небольшое количество теста. Жарим на раскаленной сковороде.

Гречневые

На 6 порций, 150 ккал/100 г

НАДО: 1,5 стакана гречневой муки · 0,5 стакана пшеничной муки · 1 стакан кефира · 0,5 ч. ложки соды · 2 ст. ложки сахара · 0,5 ч. ложки соли · 2 яйца.

Гречневые Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

ГОТОВИМ:

1. Соединяем гречневую муку с пшеничной и просеиваем через сито. Теперь сюда добавляем остальные сыпучие ингредиенты - соду, сахар и соль.

2. Кефир комнатной температуры перемешиваем со взбитым яйцом. Эту смесь небольшими порциями вливаем в муку. Размешиваем, чтобы не было комочков.

3. Далее, как обычно, жарим на раскаленной сковороде.

Шоколадные

На 4 порции, 180 ккал/100 г

НАДО: 1 стакан муки · 1 стакан теплого молока · 1 стакан воды · 4 яйца · щепотка соли · 1,5 ст. ложки сахара · 3 ст. ложки какао-порошка.

Шоколадные Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

ГОТОВИМ:

1. Муку смешиваем с какао и просеиваем через сито.

2. Яйца взбиваем с сахаром и солью до пены.

3. Воду и теплое молоко перемешиваем с яичной смесью, а затем вливаем в муку.

4. Размешиваем, чтобы не было комочков, и выпекаем с двух сторон на смазанной маслом сковороде.

Для любимой тещи

На 4 порции, 200 ккал/100 г

НАДО: 1 стакан муки · 1 стакан молока · 2 ст. ложки майонеза · 3 ст. ложки растительного масла · 2 яйца · щепотка соли · 2 ст. ложки сахара · сода на кончике ножа.

Для смазывания блинов: сливочное масло · мед.

Для любимой тещи Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

ГОТОВИМ:

1. Яйца взбиваем с сахаром и солью до пены. Добавляем майонез и взбиваем еще раз до однородности.

2. Теплое молоко вливаем в яичную смесь.

3. Соду смешиваем с мукой. В мучную смесь тонкой струйкой вливаем смесь яично-молочную. Льем небольшими порциями, так будет легче избежать комочков.

4. И в самую последнюю очередь, когда тесто будет однородным, добавляем растительное масло.

5. Выпекаем на раскаленной сковороде.

6. Сливочное масло растапливаем и перемешиваем с медом. Смазываем каждый блин и сворачиваем в трубочку.

Заварные

Последний день Масленицы - Прощеное воскресенье. В этот день принято у всех просить прощения за вольные и невольные обиды. И отпускать обиды всем, кто когда-то огорчил вас. Ну а блины в такой день должны быть праздничными. Чтобы запомнились надолго. Ведь на следующий день начинается Великий пост. А там уже не до лакомств.

На 6 порций, 150 ккал/100 г

НАДО: 1,5 стакана муки · 3 яйца · 2 ст. ложки растительного масла · щепотка соли · щепотка соды · 2 ст. ложки сахара · 1 стакан крутого кипятка · 2 стакана молока.

Заварные Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

ГОТОВИМ:

1. Яйца взбиваем с сахаром и солью и соединяем их с молоком.

2. Небольшими порциями в молочную смесь подсыпаем муку и размешиваем, чтобы не было комочков.

3. Доводим воду до кипения и тонкой струйкой вливаем кипяток в тесто. Делаем это, помешивая, чтобы яйца не свернулись.

4. В готовое заварное тесто осталось добавить только масло. Перемешать и выпекать блины, как обычно, на раскаленной сковороде.