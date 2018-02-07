2018-02-07T10:33:56+03:00
Дом. Семья

Саша… Вася… Ника… Игорь…Саша…

Перечисление не самых модных нынче имен. Что это? Так выглядит оглавление книги, в которой привычные мотивы телеканала НТВ 90-х годов прошлого века и размышления героя главного романа Даниэля Дефо звучат одинаково пронзительно
Олег ЖДАНОВradiokp@radio_kp
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Эта книга - архипелаг ОдиночестваЭта книга - архипелаг Одиночества
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«ТЫ – МОЯ ПРИЧИНА ЖИТЬ…»

«Эксмо», 2017

На писательских курсах любому молодому автору могут посоветовать сколько сюжетных линий одновременно могут привести его роман к необходимой динамике повествования и к коммерческому успеху. Чтобы ощутить главную интригу этого романа не стоит читать аннотацию внутри книги, а стоит лишь оценить строки, посвященные автору Александрой Марининой, которая никогда не пожертвует талантом молодого сочинителя, ради тотального совпадения с объявленной концепцией серии или законами жанра, как это было бы логично для Улицкой. Итак, автора похвалила Маринина, а восемь глав его романа состоят из разного количества рассказанных историй. В первой главе историй пять, также как в заглавии к этой рецензии. Во второй – уже три. В третьей – четыре, но к уже привычным добавляется новый герой, чьё имя звучит в англо-саксонских традициях. В четвертой главе – историй две, в пятой – пять, в шестой – три, в седьмой – две, а в восьмой одна и эпилог. Так сколько же под обложкой сюжетных линий? Что скрывается за оглавлением, состоящим из имен?

Эта книга - архипелаг Одиночества. Несколько маленьких островков, на каждом из которых свой Робинзон Крузо борется со своим одиночеством за выживание и счастье. Параллельность историй создает объем и статистику успехов и поражений. Читатель видит острова сверху или через монитор книжного шоу «Последний герой». Язык повествования может показаться изысканному читателю банальным и излишне простым. Это – правда. Правда о нас, ибо мы не говорим и не пишем за кулисами внешнего общения так, словно выступаем на филологической конференции. В конечном итоге, все циклы и треволнения человеческой жизни давно известны и бесконечно банальны. Здесь же мы наблюдаем простоту языка, как дополнительную реальность и зеркало без позолоченной рамы. Персонажей книги сложно назвать «героями», но искусственных образов в современном нам мире так много, что «обычные люди» на страницах книг становятся поразительным исключением. Итак, готовы ли вы увидеть под обложкой жизнь без «обработки и эффектов»? Поверьте, это не такой простой вопрос как кажется.

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