За сутки до старта Олимпиады в Пхенчхане Спортивный арбитражный суд завершит рассмотрение дел россиян

7 Февр. 2018 2018-02-07T10:40:48+03:00

В CAS убеждены, что смогут изучить все до церемонии открытия Игр 2018 года

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Борьба российских спортсменов за свое честное имя продолжается. И в среду, 7 февраля, в Пхенчхане состоялось первое заседание выездной ad hoc панели Спортивного арбитражного суда. На нем были рассмотрены дела первой группы спортсменов из 32 человек, которые не получили приглашения на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан. Среди самых известных личностей в этой группе - Виктор Ан, Сергей Устюгов, Антон Шипулин. Все те, кто не получил приглашения без объяснения причин.

Позднее же стало известно о получении апелляций еще от 15 спортсменов, которые были оправданы CAS. Однако МОК решил их тоже "забанить", не выписав приглашения без четкого объяснения причин. И тогда наши атлеты пошли в суд, чтобы добиться правды. Интересы наших спортсменов представляли швейцарские судьи. А со стороны МОК были представители комитетов по допуску спортсменов на Игры - все те, кто выписывают приглашения, а в случае отказа не называют четких причин.

Заседание началось в 7:00 по московскому времени (в Пхенчхане на 6 часов больше). И продлилось около пары часов, после чего все арбитры, представители МОК и адвокаты покинули зал заседаний. Чуть позже к журналистам вышел секретарь CAS Матье Риб, который и прояснил всю ситуацию.

Дела первой группы российских спортсменов из 32 человек удалось рассмотреть в первый день слушаний. И чтобы окончательно поставить точку во всех этих затянувшихся разбирательствах, заседание будет продолжено завтра, 8 февраля. Будут рассмотрены дела остальных 15 человек. Итоговое решение планируется озвучить вечером в четверг, либо же утром, 9 февраля, в пятницу как крайний срок, дабы закрыть все вопросы до церемонии Открытия Олимпиады.

При этом, дела еще шести россиян будут рассмотрены CAS уже после окончания Олимпиады. Среди них - конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, представитель сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев. Их апелляция не будет рассмотрена оперативно, а плотнее ей займется федеральный суд Шейцарии.

Напомним, что начиная с 30 января в Пхенчхане начала свою работу выездная панель CAS. Она рассматривает самые актуальные иски спортсменов накануне Олимпиады 2018 в Пхенчхане. И на рассмотрение дел, в теории, отводится ровно один день, после чего решение становится окончательным и обязательным к исполнению.

Заседание CAS начнется завтра, 8 февраля, в 12:00 по корейскому времени. В России это будет 6 часов по московскому времени.

СПРАВКА "КП"

Чьи дела рассматривает CAS

Группа из 32 спортсменов - их просто не пустили на Олимпиаду без четкого объяснения причин.

Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все - шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все - биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все - конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба - лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (оба - фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (все - бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все - хоккей).

Группа из 15 спортсменов - они были оправданы CAS, но МОК отказался их пускать на Олимпиаду.

Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также тренеры Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон)