Эффект плацебо превращает женский труд по дому в фитнес

7 Февр. 2018 2018-02-07T18:41:02+03:00

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В медицине широко известен эффект плацебо, когда больной излечивается, глотая таблетку-пустышку, будучи убежден, что она обладает мощным лечебным эффектом. Насколько велика сила самовнушения? Исследование, которое в 1998 году проводили психологи Кирш и Сапирштейн из Университета Коннектикута среди 3000 пациентов лечившихся от депрессии (одним давали патентованные лекарства, другим - пустышки), показало поразительные цифры: 75% полезного действия антидепрессантов составляет эффект плацебо!

Однако Алия Крам, профессор Стэнфордского университета и директор Лаборатории «Сознание и тело», утверждает, что эффект плацебо простирается далеко за рамки банальной лекарственной терапии. Оказывается, что сила убеждения способна изменять метаболизм и физиологические реакции нашего организма. Алия и ее коллеги провели исследования, которые, действительно, поражают воображение. Его результаты были опубликованы в журнале Psychological science.

Пройдемте в номера!

Можно ли силой мысли скинуть лишние килограммы и снизить кровяное давление? Эксперимент, в котором участвовали горничные 7 американских отелей, снимает всякие сомнения по этому поводу. Любой женщине известно, что уборка по дому - это тяжелая работа (еще лучше это известно только ее мужу, который регулярно выслушивает подобные откровения). Но при этом никто не воспринимает эту возню как хорошую физическую нагрузку. А она без сомнения таковой является: физиологи подсчитали, что по интенсивности затраченных усилий, уборку квартиры можно приравнять к аквааэробике, быстрой ходьбе или силовой тренировке. Во всех случаях расход энергии составляет приблизительно 300 ккал/час. Однако благодаря клейму «нудного занятия» никто не считает работу по дому тренировкой. Это стереотипное представление разделяли и горничные, они полагали, что ведут малоподвижный образ жизни. Их физическое состояние являлось зеркальным отражением этой психологической установки. Вес тела, кровяное давление, соотношение объема талии и бедер горничных соответствовали показателям людей, ведущих сидячий образ жизни.

Ученые сформировали две группы горничных - экспериментальную и контрольную. Алия Крам выступила перед теми и другими с зажигательной речью о пользе физических упражнений для здоровья женщины. Однако участницам эксперимента (это 44 горничные из 4 отелей) профессор открыла глаза на то, что они де-факто уже ведут образ жизни, который рекомендован специалистами. В комнатах отдыха персонала этих 4 гостиниц в качестве наглядной агитации развесили постеры, где красочно расписывалось, что меняя постельное бельё, женщины тратят 40 калорий, а уборка пылесосом в течение 15 минут сжигает 50 калорий и т.д.

А вот женщин из контрольной группы (40 горничных из 3 отелей) проинформировали только о пользе физкультуры, но не объяснили, что их рабочий день (в течении которого они убирают примерно 15 номеров в день) сам по себе является отличной тренировкой.

Спустя четыре недели исследователи сравнили, как изменилось состояние здоровья тружениц швабры и веника (см. таблицу).

Подсчитали - умилились...

Результаты превзошли ожидания исследователей. Участницы эксперимента за месяц потеряли в весе в среднем почти килограмм. Артериальное давление снизилось на 10 пунктов. Прогресс, пусть и небольшой, наблюдался по всем показателям. Но прошло-то всего 4 недели! А ведь ничего не изменилось, кроме того, что женщины из экспериментальной группы стали выполнять свою привычную работу осознанно, понимая, что эта физическая нагрузка приносит пользу для здоровья. Кстати, у их коллег из контрольной группы позитивных изменений практически не было зафиксировано.

- Изменяя образ мыслей, наше отношение к жизни, мы в состоянии изменить наши физиологические показатели и существенно улучшить состояние здоровья, - утверждает Крам.

Но это отнюдь не значит, что фигуру своей мечты можно вылепить усилием воли, лежа с пивом на диване. Скорее, речь идет о том, что результат вашей деятельности во многом предопределен вашими ожиданиями.

КСТАТИ

О пользе чтения этикеток

Еще более очевидным доказательством теории профессора Крам стал другой эксперимент, в ходе которого добровольцам предлагали выпить натощак молочный коктейль, содержащий 300 калорий. При этом одной группе волонтеров коктейль подавали в стаканчиках, где было указано, что напиток содержит много жиров, а его энергетическая ценность составляет 620 калорий. При этом людей успокаивали, что они могут позволить себе немного лишнего. Другой команде волонтеров тот же самый коктейль предлагали под видом обезжиренного состава «мощностью» всего 140 калорий. Этих ребят убеждали в том, что они могут наслаждаться вкусным напитком, не испытывая чувства вины. А потом у участников фокус-групп измеряли концентрацию грелина в крови. Грелин называют гормоном голода. Его вырабатывает пустой желудок, чтобы сигнализировать мозгу: пора подкрепиться! Когда вы съели что-то сытное, концентрация грелина в крови резко падает. Если перекус был не слишком питателен, гормон голода продолжает бить в набат.

В ходе эксперимента обе группы добровольцев пили один и тот же напиток. Казалось бы, их организм тоже должен отреагировать на него одинаково. Однако результаты анализов показали, что у тех, кто считал, что пьет «высококалорийный» напиток, уровень грелина снизился в 3 раза по сравнению с теми, кто полагал, что употребляет «обезжиренный» коктейль. Оказывается, наши психологические установки могут оказывать влияние даже на те реакции организма, которые, на первый взгляд, не контролируются сознанием, - на уровень гормонов. Достаточно всего лишь прочитать «правильную» этикетку, чтобы обмануть организм.

СРАВНИМ?

Вес (кг)

Участницы эксперимента: до эксперимента - 65,77, после - 64,86

Контрольная группа: до 66,22 после 66,22

Индекс массы тела (границы нормы 18,5 - 24,9)

Участницы эксперимента: до - 26.05, после - 25.70

Контрольная группа: до - 26.89, после - 26.86

Процент жировых отложений (границы нормы 25 - 31%)

Участницы эксперимента: до - 34.84, после - 34.34

Контрольная группа: до - 35.71, после - 35.89

Соотношение талия-бедра (норма 0,85 и ниже)

Участницы эксперимента: до - 0.834, после - 0.826

Контрольная группа: до - 0.853, после - 0.855

Артериальное давление (норма 120/80)

Участницы эксперимента: до - 129.55/79.55, после - 119.9/74.88

Контрольная группа: до - 128.87/77.80, после - 127.27/75.03