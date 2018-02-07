2018-02-07T19:52:31+03:00
В мире

Лавров рассказал о планах США разделить Сирию

Глава российского МИДа пообещал в этом разобраться
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: Евгения ГУСЕВА
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел мастер-класс для финалистов конкурса "Лидеры России". В своем выступлении он уделил особое внимание конфликту в Сирии. По его словам, Москва продолжает принимать участие в дальнейшей стабилизации обстановки и решает множество других задач.

- Не в каждой зоне сейчас наблюдается полное затишье, поскольку остаются очаги группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - Ред.), - сказал Лавров. - То, что ситуация улучшилась после создания зон деэскалации, признается всеми. Сейчас также решаем вопросы направления гуманитарной помощи и завязывания политического процесса под эгидой ООН.

При этом глава российского дипведомства добавил, что у Вашингтона по Сирии существует отдельный план. Это особенно очевидно на фоне заявления США о своем нежелании покидать сирийский север даже после разгрома «Исламского государства» (запрещено в РФ - Ред.).

- Теперь они (американцы - Ред.) уже говорят, что это присутствие сохранится до тех пор, покак они убедятся, что в Сирии начат устойчивый процесс политического урегулирования, итогом которого будет смена режима.

В Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны. Планы фактического раздела Сирии существуют, мы об этом знаем. Будем у американских коллег спрашивать, как они себе все это представляют, - отметил Лавров.

- Разделение Сирии - не столько цель Соединенных Штатов, сколько побочное следствие их задач по выделению своего контролируемого курдского анклава, - рассказал «КП» политолог-американист Геворг Мирзаян. - Этот анклав по задумке американцев должен сдерживать Иран и оказывать давление на Ирак и Турцию, а также на непосредственно сам Дамаск. Проблема в том, что не всегда желания совпадают с возможностями. Попытка создания такого анклава уже спровоцировала конфликт между Вашингтоном и Анкарой. Следствием этого конфликта стала операция турецкой армии в городе Африн.

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