2018-02-07T19:52:31+03:00
В мире

Поезда из Хельсинки в Таллин пойдут в туннеле под Финским заливом

Время поездки между двумя столицами сократится вчетверо
Алексей ВАРЕНОВ
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Схема тоннеля, начало строительства которого намечено на 2025 год. ФОТО railbaltica.orgСхема тоннеля, начало строительства которого намечено на 2025 год. ФОТО railbaltica.org
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В среду в Таллине в присутствии эстонского премьера, министров транспорта двух стран и мэров двух столиц был обнародован бюджет строительства железнодорожного туннеля между Финляндией и Эстонией - 16 млрд евро. Ожидается, что строительство начнется в 2025 году.

Хотя большая часть Финлянди лежит на материке, кратчайшие пути из нее в Западную и Центральную Европу сейчас проходят по морю. С запуском в 2026 году другого амбициозного европейского проекта - Rail Baltica - Хельсинки получит прямое высокоскоростное железнодорожное сообщение с балтийскими столицами и Варшавой.

Первые железные дороги в стране были построены еще при царизме, поэтому ширина полотна в Финляндии дор сих пор российская - 1524 миллиметра. Новый туннель длиной почти в 120 км будет иметь уже европейскую колею. Ожидается, что за сутки по нему будут проходить 40 пассажирских поездов, 28 челночных составов для перевозки легкового и грузового транспорта, а также 3 товарняка. Время в пути составит полчаса: вчетверо меньше, чем сейчас, когда залив приходится пересекать на пароме.

По расчетам проектировщиков, за год туннелем смогут воспользоваться до 23 миллионов человек. Можно предположить, что особой популярностью он будет пользоваться у финнов, которые давно любят ездить в Эстонию на лечение, за более дешевыми товарами, особенно - за более доступным спиртным. Насчет обратного трафика не все так радужно - поезда рискуют пойти полупустыми. По официальным данным, за постсоветский период число жителей стран Балтии стремительно сокращается: население Эстонии снизилось на 253 тысячи, Латвии - на 728 тысяч, Литвы - 892 тысячи человек. И эта печальная тенденция вряд ли изменится в будущем.

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