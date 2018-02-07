2018-02-07T19:23:20+03:00
Здоровье

Дневник трижды мамы: ”Иван включил режим "единственный ребёнок в семье"”

Продолжаем публиковать записки Анастасии Аксяновой. Часть тридцать четвертая, в которой дети начали делить бабушку
Анастасия АКСЯНОВА
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Кто любит вареники - сразу видно.Кто любит вареники - сразу видно.
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См. предыдущие части.

***

Купила в фикс-прайсе зелёного, уродливого крокодила. У него из гузки торчит верёвочка. Ежели за неё потянуть, крокодил бежит и позвякивает. Мне как-то неловко даже предположить, чем именно он позвякивает. Крокодила я про себя называю соответствующим нецензурным словом. Привела двоих из садика домой, показываю. Рита в ужасе зашкерилась в угол, тыкая пальцем в самоходную, пластиковую рептилию: "Папа! Папа!" Радуюсь. Устами младенца не всегда глаголет истина, но все равно это ужасно смешно.

***

Кашляющий Иващенко включил режим "Единственный ребёнок в семье". Волочится за мной по квартире, вцепившись в ногу.

Самый больной в мире человек! Иван.

Самый больной в мире человек! Иван.

Постоянно ноет, что-то требует, предъявляет длинный список претензий, большую часть которых я не в состоянии расшифровать.

***

Жду на днях детей в раздевалке садиковской. Слышу голос воспитательницы: “Рита, бери Федю за руку, идите на выход - мама пришла”. И точно: через тридцать секунд Ритунишка притащила осоловевшего ото сна и полдника Помидорку. Вот, мол, мальчика заказывали? Так я вам его не отдам - у вас с собой документов нету. И попыталась обратно в группу увести.

Сама надела Федин комбинезон, крайне собой довольна.

Сама надела Федин комбинезон, крайне собой довольна.

***

Новый образ от девицы Маргарин. Жёлтые трусы, зелёные лосины – их не видно, но они есть, брюки в цветочек. Комбинезон джинсовый - мотайте на ус, так теперь носят. Сверху флисовый комбинезон. Рита Ивановна рыдает, потому что он не застёгивается поверх всего прочего буйства стиля и харизмы в четыре слоя. Всё это надето на босу попу.

Мотайте на ус, так теперь носят.

Мотайте на ус, так теперь носят.

Хорошо, что за меня стирает машинка. Да здравствует технический прогресс, на службе у всех матерей планеты.

***

Бабушка наша едва не пала жертвой домашнего насилия. Привела я двоих бандюков из садика. Точнее будет сказать - приволокла. Федя на посторонних женщин оглядывался всю дорогу, часто спотыкался. А Маргарита Ивановна в принципе домой идти была не расположена: по привычке радовалась моему приходу в садик, но выражала ровно столько же энтузиазма при виде воспитательницы. По пути к дому периодически висла безвольно и кричала, как пьяная: громко, невнятно, но явно с запросом "хлеба и зрелищ". Бабушке обрадовалась - можно эксплуатировать. Тем более, что один из конкурентов - Ванятко - валяется безвольной тряпочкой с температурой.

Найди мальчика на фото. Температурящий Иван уселся у батареи.

Найди мальчика на фото. Температурящий Иван уселся у батареи.

Ритунишко на бабушку вскарабкалась, угнездилась как в любимом кресле. Вот в этом месте пожилая женщина и пострадала. От рук возмущённого Теодора. Тот был чрезвычайно недоволен, что посадочных мест оказалось недостаточно, а он хоть и без билета, но у него абонемент и вообще - чо ЭТА без очереди влезла? Когда стало понятно, что стоять, отвесив губу до пола, неэффективно, Фёдор залез на диван рядом с бабушкой, и как даст ей пощечину. А потом ещё пасть порвать попытался. И моргалы выколоть.

Бабушка наша не робкого десятка, служила когда-то в военном госпитале, где за суровый характер получила наименование "Багира Михайловна". Она на такое Федино поведение только дважды моргнула. Да и зачем лишний раз дёргаться, когда есть Марго? Двинувшая Федю в ответ кулачком в грудь. Феде осталось только разразиться гневной тирадой. Мама говорит, что это явно была специальная, детская, матершина - её ни с чем не перепутаешь, не смотря на хаотичное использование звуков и слогов.

Я в это время в магазине покупала рулон одноразовых тряпок. Воспитательную работу, не отходя от кассы, провести не могла. А когда домой вернулась, Помидорка уже весело гонялся за самоходным крокодилом, пытаясь на ходу скинуть подгузник с сопревшей в садике попы.

Кстати, новость. Маргарита Ивановна сама в садике кровать заправляет. Уж я не знаю, насколько успешно, но тем не менее.

На фото сегодняшний Ритун перед садиковским фотографированием.

Ритун перед садиковским фотографированием.

Ритун перед садиковским фотографированием.

Не знаю, что символизирует её костюм, но барышня явно довольна.

***

Очередной ролик, исчерпывающе описывающий расстановку сил в семействе, а также характеры персонажей. Опять самопроизвольное «ми-ми-ми» - никто не учит, не принуждает. Всё идёт так, как идёт. Снова меня рвёт от счастья это наблюдать.

Продолжение следует.

См. предыдущие части.

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