Дневник трижды мамы: ”Иван включил режим "единственный ребёнок в семье"”

7 Февр. 2018 2018-02-07T19:23:20+03:00

Изменить размер текста: A A

См. предыдущие части.

***

Купила в фикс-прайсе зелёного, уродливого крокодила. У него из гузки торчит верёвочка. Ежели за неё потянуть, крокодил бежит и позвякивает. Мне как-то неловко даже предположить, чем именно он позвякивает. Крокодила я про себя называю соответствующим нецензурным словом. Привела двоих из садика домой, показываю. Рита в ужасе зашкерилась в угол, тыкая пальцем в самоходную, пластиковую рептилию: "Папа! Папа!" Радуюсь. Устами младенца не всегда глаголет истина, но все равно это ужасно смешно.

***

Кашляющий Иващенко включил режим "Единственный ребёнок в семье". Волочится за мной по квартире, вцепившись в ногу.

Самый больной в мире человек! Иван.

Постоянно ноет, что-то требует, предъявляет длинный список претензий, большую часть которых я не в состоянии расшифровать.

***

Жду на днях детей в раздевалке садиковской. Слышу голос воспитательницы: “Рита, бери Федю за руку, идите на выход - мама пришла”. И точно: через тридцать секунд Ритунишка притащила осоловевшего ото сна и полдника Помидорку. Вот, мол, мальчика заказывали? Так я вам его не отдам - у вас с собой документов нету. И попыталась обратно в группу увести.

Сама надела Федин комбинезон, крайне собой довольна.

***

Новый образ от девицы Маргарин. Жёлтые трусы, зелёные лосины – их не видно, но они есть, брюки в цветочек. Комбинезон джинсовый - мотайте на ус, так теперь носят. Сверху флисовый комбинезон. Рита Ивановна рыдает, потому что он не застёгивается поверх всего прочего буйства стиля и харизмы в четыре слоя. Всё это надето на босу попу.

Мотайте на ус, так теперь носят.

Хорошо, что за меня стирает машинка. Да здравствует технический прогресс, на службе у всех матерей планеты.

***

Бабушка наша едва не пала жертвой домашнего насилия. Привела я двоих бандюков из садика. Точнее будет сказать - приволокла. Федя на посторонних женщин оглядывался всю дорогу, часто спотыкался. А Маргарита Ивановна в принципе домой идти была не расположена: по привычке радовалась моему приходу в садик, но выражала ровно столько же энтузиазма при виде воспитательницы. По пути к дому периодически висла безвольно и кричала, как пьяная: громко, невнятно, но явно с запросом "хлеба и зрелищ". Бабушке обрадовалась - можно эксплуатировать. Тем более, что один из конкурентов - Ванятко - валяется безвольной тряпочкой с температурой.

Найди мальчика на фото. Температурящий Иван уселся у батареи.

Ритунишко на бабушку вскарабкалась, угнездилась как в любимом кресле. Вот в этом месте пожилая женщина и пострадала. От рук возмущённого Теодора. Тот был чрезвычайно недоволен, что посадочных мест оказалось недостаточно, а он хоть и без билета, но у него абонемент и вообще - чо ЭТА без очереди влезла? Когда стало понятно, что стоять, отвесив губу до пола, неэффективно, Фёдор залез на диван рядом с бабушкой, и как даст ей пощечину. А потом ещё пасть порвать попытался. И моргалы выколоть.

Бабушка наша не робкого десятка, служила когда-то в военном госпитале, где за суровый характер получила наименование "Багира Михайловна". Она на такое Федино поведение только дважды моргнула. Да и зачем лишний раз дёргаться, когда есть Марго? Двинувшая Федю в ответ кулачком в грудь. Феде осталось только разразиться гневной тирадой. Мама говорит, что это явно была специальная, детская, матершина - её ни с чем не перепутаешь, не смотря на хаотичное использование звуков и слогов.

Я в это время в магазине покупала рулон одноразовых тряпок. Воспитательную работу, не отходя от кассы, провести не могла. А когда домой вернулась, Помидорка уже весело гонялся за самоходным крокодилом, пытаясь на ходу скинуть подгузник с сопревшей в садике попы.

Кстати, новость. Маргарита Ивановна сама в садике кровать заправляет. Уж я не знаю, насколько успешно, но тем не менее.

На фото сегодняшний Ритун перед садиковским фотографированием.

Ритун перед садиковским фотографированием.

Не знаю, что символизирует её костюм, но барышня явно довольна.

***

Очередной ролик, исчерпывающе описывающий расстановку сил в семействе, а также характеры персонажей. Опять самопроизвольное «ми-ми-ми» - никто не учит, не принуждает. Всё идёт так, как идёт. Снова меня рвёт от счастья это наблюдать.

Продолжение следует.

См. предыдущие части.