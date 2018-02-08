ВЦИОМ: Рейтинг Грудинина упал, а у Путина и Собчак подрос
Традиционный предвыборный опрос россиян провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи спрашивали: «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, за кого из этих кандидатов в ближайшее воскресенье, за кого бы вы, скорее всего, проголосовали?» Кстати, готовы прийти на выборы – 79,3% опрошенных россиян.
«КП» приводит результаты опроса избирателей по данным на 29 января по 4 февраля.
«КП» приводит результаты опроса избирателей по данным на 29 января по 4 февраля.
Результат опроса прокомментировал эксперт ВЦИОМ Михаил Мамонов:
«Предэлекторальная ситуация в целом стабильная. Колебания по всем показателям – в рамках устоявшихся коридоров значений. Очевидно, наибольшее влияние на динамику значений оказывает ход кампании, резонансность активности кандидатов и отдельные события, присутствующие в информационном пространстве. Колебания носят консервативный характер и связаны с динамикой так называемых периферийных групп, то есть тех, чье электоральное поведение неустойчиво. Именно они активнее других реагируют как на ход кампании, так и на информационный фон. Крайне высокой является и декларируемая явка избирателей: 79,3% с разной степенью уверенности заявляют о намерении принять участие в выборах. Высокий уровень декларируемого участия свидетельствует о том, что данное поведение является социально одобряемым. Это служит значимым фактором мобилизации избирателей».
Электоральные предпочтения россиян: Санкт-Петербург - Иркутск.18 марта страна будет выбирать своего президента. "Комсомолка" отправилась на улицы разных городов узнать, как россияне готовятся к выборам
Электоральные предпочтения россиян: Челябинск - Калининград.18 марта страна будет выбирать своего президента. "Комсомолка" отправилась на улицы разных городов узнать, как россияне готовятся к выборам