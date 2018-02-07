Западные допингеры на Олимпиаде Пхенчхане

7 Февр. 2018 2018-02-07T20:08:20+03:00

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Наши спортсмены с допинговым прошлым уже точно не выступят на Олимпиаде. Дела конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, Татьяны Бородулиной из шорт-трека и прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева просто не успеют рассмотреть. Их иски о дискриминации по признаку гражданства могут удовлетворить уже после Игр. Шанс очистить свое имя и выступить на следующей Олимпиаде у них есть. Ведь по правилам МОК спортсмены, уже отбывшие наказание, имеют право выступать снова. И «отсидевшие» допингеры из других стран на Олимпиаде в Пхенчхане участвуют. Среди них мы можем назвать шесть «звезд», кто тоже отбыл дисквалификацию, некоторые за жесткие нарушения.

МАРТИН ЙОНСРУД СУНДБЮ (лыжные гонки, Норвегия)

Как и большинство норвежских спортсменов, оказался «астматиком». Но загремел за то, что принимал не запрещенный в малых дозах сальбутамол лошадиными дозами. В 2016 году получил дисквалификацию всего на два месяца.

ЮСТИНА КОВАЛЬЧИК (лыжные гонки, Польша)

Двукратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках попалась еще в 2005 года - в ее пробе был обнаружен запрещенный дексаметазон. Она якобы лечила сухожилие... Сначала ей дали два года. Потом дисквалификацию сократили до года. А потом наказание и вовсе «усохло» до 6 месяцев.

ДЕНИЗА ХЕРМАНН (биатлон, Германия)

Призер Олимпиады в Сочи в лыжной эстафете попалась на кленбутероле еще более 10 лет назад, когда выступала в лыжных гонках.

КЛАУДИА ПЕХШТАЙН (коньки, Германия)

У 45-летней немецкой конькобежки были проблемы с паспортом крови и ей в 2009 году влепили два года дисквалификации. Сократить срок отлучения от спорта ей так и не удалось.

КАРОЛИНА КОСТНЕР (Фигурное катание, Италия)

Костнер пострадала из-за своего возлюбленного. Она скрывала своего бойфренда ходока Алекса Швацера от допинг-контроля, за что ее дисквалифицировали на 16 месяцев. Говорили, что еще хорошо отделалась - в Италии очень жесткий антидопинговый закон.

КРИСТОФЕР ДЕЛЬ БОСКО (фристайл, Канада)

В 18-летнем возрасте попался на курении марихуаны. Был дисквалифицирован, проходил лечение от алкоголизма. Вернулся в спорт, став чемпионом мира в ски-кроссе.

Российские спортсмены с допинговым прошлым, которых не пустили на Олимпиаду:

ПАВЕЛ КУЛИЖНИКОВ (Коньки, Россия)

В 2012 году после завоевания золота и серебра на чемпионате мира среди юниоров в допинг-пробе Кулижникова были обнаружены следы запрещённого препарата метилгексанамина, за что он получил двухлетнюю дисквалификацию. Вернувшись, стал рекордсменом мира.

ДЕНИС ЮСКОВ (Коньки)

В 2007 года, у перспективного юниора Юскова в пробах нашли следы марихуаны. Потом, с оговора другого спортсмена, ему стали шить чуть ли не распространение наркотиков. Но потом оговор открылся, и Юскову, которого дисквалифицировали на четыре года, удалось оправдаться и все обвинения с него были сняты.

АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ (Биатлон)

Проба Логинова, взятая в ноябре 2013 года.показала наличие запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина. В итоге Антидопинговый комитет принял решение дисквалифицировать Александра Логинова на два года с момента повторного анализа пробы, которая тоже дала положительный результат.

ИРИНА СТАРЫХ (Биатлон)

В 2013 году была дисквалифицирована на два года за положительный анализ на допинг в пробе А. Пробу Б даже вскрывать не стали. В прошлом году на чемпионате мира показала 4-й результат.

ТАТЬЯНА БОРОДУЛИНА (шорт-трек)

Еще на заре карьеры пропустили три допинг-теста, что тоже считается серьезным нарушением.

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ (прыжки с трамплина)

Еще в начале своей карьеры, в 2001 году, у него был обнаружен безобидный фурасемид. Как потом рассказывал Васильев, его принимали чуть ли не все в команде, не зная что он запрещен. И вот эта историю 17-летней давности лишила Васильва шансов выступить на своей четвертой Олимпиаде.