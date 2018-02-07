«Проклятье Пырьева»: за отказ во взаимности, актрисы лишались ролей

7 Февр. 2018 2018-02-08T00:58:29+03:00

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В последние годы о шестикратном обладателе Сталинской премии ходит такое количество легенд и слухов, что если им верить, его впору назвать «русским Вайнштейном». При его жизни большинство актрис молчали - слишком всесильным был тогда режиссер. Только после его ухода из кинематографической власти, стали вплывать истории о мести Ивана Александровича женщинам, отказавшим ему в притязаниях.

Кинорежиссер Иван Пырьев, 1945 год. Фото С. Иванова - Аллилуева (Фотохроника ТАСС)

Екатерина Савинова

Молоденькую, но уже замужнюю актрису Екатерину Савинову после окончания ВГИКа утвердили в роли Любочки в картине «Кубанские казаки», что было безумной удачей для «зеленой» выпускницы. Но вскоре всесильный режиссер картины стал проявлять к молоденькой девушке недвусмысленный интерес. Однажды Иван Пырьев позвал ее для «работы над ролью», но когда актриса поняла, что это лишь предлог, влепила главному советскому постановщику пощечину. И заплатила за нее дорого - 10 лет Савинову не брали на роли, отдавая лишь эпизоды, многие даже без указания в титрах. Об этом негласном «запрете» рассказывал муж актрисы Евгений Ташков, который в 1963 году выпустил фильм «Приходите завтра», прославивший Екатерину ролью Фроси Бурлаковой. Увы, на съемках этой картины актриса выпила парное молоко и, как считается, заразилась бруцеллезом - болезнью, разрушающей мозг. Екатерина Савинова покончила с собой в 43 года.

Актрисы Екатерина Савинова (слева) и Клара Лучко в фильме "Кубанские казаки".

Марина Ладынина

Эту актрису не случайно называют второй «Любовью Орловой». Марина Ладынина не уступала ей ни в таланте, ни в красоте. Она снялась в главных фильмах Ивана Пырьева «Свинарка и пастух», «Трактористы», «Кубанские казаки», - всего в девяти картинах. Была его музой и второй законной женой. Ради нее режиссер бросил актрису Аду Войцек, правда, не разводился до последнего, и сына Андрея Ладынина родила Пырьеву до их официального брака. Благодаря Пырьеву Ладынина стала звездой всесоюзного масштаба. Но любвеобильная натура мужа снова взяла верх - он начал изменять и ей. Ладынина потребовала развод, но официально расторгать брак Иван Александрович противился - всеми силами пытался вернуть жену. Развод все-таки состоялся, а вместе с мужем и сыном, которого забрал Пырьев, Марина Ладынина лишилась всех ролей в кино и театре. Последний фильм с ее участием вышел на экраны в 1954 году. Марина Алексеевна выступала только в Театре-студии киноактера, в последние жила одна и почти ни с кем не общалась.

Актрису Марину Ладынину называют "второй Любовью Орловой".

Людмила Марченко

Популярность к студентке ВГИКа пришла с первой ролью. После показа фильма «Отчий дом» Льва Кулиджанова на кинофестивале в Локарно, актрису сравнивали с Одри Хэпберн. Иван Пырьев заметил красавицу и позвал ее сыграть Настеньку в «Белых ночах». Когда женатый режиссер начал ухаживать за Людмилой, неопытная девушка испугалась сказать мэтру «нет» и вселила надежды. Влюблен кинематографист был безумно, тратился на подарки, даже снял для нее квартиру. Но Марченко отказалась выйти за него замуж. Сестра актрисы, Галина Дорожкина, вспоминала: «Отвергнуть самого Ивана Пырьева - всесильного режиссера, создателя Союза кинематографистов, да он любую прачку мог сделать кинозвездой! А мог любимую народом актрису уничтожить, задвинуть в тень, что не раз делал». В итоге Пырьев воспользовался своей властью и запретил снимать Марченко. Роли у актрисы появились роли лишь после его смерти.

Клара Румянова

Творческая судьба актрисы, напрямую связана с ее неповторимой способностью подражать детским голосам. Когда в 18 лет Клара Румянова поехала из Ленинграда «учиться на Любовь Орлову» (как сама сказала маме), то голос был очень низким. Во время учебы во ВГИКе Клара слегла в больницу с пневмонией и полностью потеряла голос. Его чудом восстановили фониаторы, но он поменял тембр. Детский голосок кормил актрису, озвучившую 150 мультфильмов, ведь ее резкость чуть не закрыла ей двери в профессию. В 23 года, после окончания театрального, ее позвал в картину Иван Пырьев. Но Румянова, прочитав сценарий, заявила ему, что от роли она отказывается, сценарий ей не интересен, а фильм «Испытание верности» обречен на провал. Но провал в карьере обеспечили ей самой. И пока Пырьев возглавлял «Мосфильм», ни одна роль актрисе не досталась.

Анатолий Папанов и Клара Румянова озвучивают мультфильм "Ну, Погоди!".

Ия Арепина

«В нее влюблена вся Россия» - так говорил о Ие Арепиной премьеры «Капитанской дочки». В середине 60-х, когда об исполнительницы роли Маши Мироновой мечтали тысячи мужчин, один влиятельный режиссер воспылал к ней чувствами. Утверждают, что это был Иван Пырьев. Во время съемок постановщик предложил артистке отношения, на что Ия ответила уверенным отказом, в гневе покинула съемки, да еще и написала жалобу дирекции. Она сохранила собственное достоинство, но отверженный режиссер Ию не простил. За сорванные съемки она получила выговор, а заодно и скандальную славу актрисы, с которой никто не хочет работать. И лишь спустя 14 лет после «Капитанской дочки» она снялась в фильме «Калина Красная» Василия Шукшина. Других заметных работ в ее карьере больше не случилось.

Ия Арепина в фильме "Под стук колес", 1958 год.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Лионелла Стриженова: "Сказки про Пырьева выдумывали актрисы-неудачницы"

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Последняя супруга великого режиссера считает, что никакого харассмента в его жизни не было.

Лионелле Скирде было 22 года, когда они познакомилась - Пырьев отчитал молоденькую актрису за опоздание на съемки. Они жили в одном доме, она - в комнате общежития, а он - в квартире. Так и завязалась их дружба, которая переросла в брак. Началось с того, что они делились переживаниями от проблем на личном фронте: Скирда тогда крутила «тяжелый» роман с Олегом Стриженовым, который в последствии стал ее вторым мужем; Пырьев в ту пору был женат на Ладыниной и влюблен в Марченко. Официально они поженились в за год до смерти Ивана Александровича. Актрисе было 30 лет, когда режиссер скончался от инфаркта.

Актриса Лионелла Скирда в фильме "Свет далекой звезды" режиссера Иван Пырьева, 1964 г. Фото Льва Портера (Фотохроника ТАСС)

- Мы прожили шесть лет, не расставаясь, до 7 февраля 1968 года, - рассказывает Лионелла Стриженова. - Я помню каждую секунду, каждый его взгляд. Иван Александрович имел огромное значение в моей жизни. Он вложил в меня все, что только можно было вложить в человека, которого любишь.

- Вас не смущала 37 летняя разница в возрасте?

- Сейчас и 60 лет разницы не останавливают! Это не чувствовалось совершенно. В первое время, конечно, робела, называла его по имени-отчеству. Но потом его друг прекратил это безобразие.

Режиссер фильма "Братья Карамазовы" Иван Пырьев в перерыве между съемками в районе Истры, 1957 год. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС

- О романах Пырьева ходят легенды...

- Я могу поклясться, что это все неправда, выдумки. Клара Румянова рассказывала, мол, когда он пригласил ее на одну из ролей и дал почитать сценарий., она зашла в кабинет и сказала: «Возьмите ваш плохой сценарий, я сниматься у вас не желаю!». Вы можете себе представить такое? Такого быть не могло! Все мечтали хоть какой-нибудь эпизодик получить у него в картине. Актеры, уже со со званиями, умоляли взять на пробу. Это был скромнейший, порой стеснительный, застенчивый человек. Я другого не знаю.

- А как же оплеуха Савиновой?

- Это ее муж, Женя Ташков, рассказывал. Я ему сказала: «Нельзя так! Зачем? Ты Бога не боишься?». Как это могло быть: его жена Марина Ладынина снималась в главной роли, а он пристает к Кате Савиной? Очень смешно!

- «Мог уничтожить любую актрису» - говорила сестра Людмилы Марченко...

- Так это естественно. Марченко хотела его вернуть. Она могла стать Пырьевой, но не захотела. Не верю ни в одну сказку ни одной актрисы, потому что это, как правило, рассказывали актрисы-неудачницы. Ничего у них не получалось, ну надо же что-то выдумать. И выдумывали для своей значимости всякие истории. А на самом деле этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Если и были у него романы, так они были на виду, все знали ( про отношения с Людмилой Марченко - Ред.).

- Говорят, что вы воспользовались ситуацией, когда Пырьев остался один, и заняли место рядом с могущественным режиссером...

- Я не обращала внимание на это все. Я ушла к Ивану Александровичу, когда во мне еще было живо чувство к Олегу Стриженову. Я почувствовала, что ему я нужнее. А то, что он снимал и думал дальше меня снимать, это было его право художника, режиссера. А не мое давление. Я регулярно бываю на Новодевичьем кладбище - в даты, без дат. Могила у Ивана Александровича самая ухоженная. Так что я не забыла, не бросила. Вот так и прошли 50 лет...