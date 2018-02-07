2018-02-08T00:29:24+03:00
Звезды

Препати «Жары»: Лепс в красном, «Фабрика» в нижем белье, похудевшая вдвое главред Vogue

Звезды выбрали претендентов на новую музыкальную награду
Кира БУЛЫЧЕВА
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Григорий Лепс с супругойГригорий Лепс с супругой
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Вчера на препати музыкальной премии «Жара», прошедшем в ресторане Backstage, было много звезд. Артисты приняли участие в голосовании: надо было выбрать семерку лучших певиц, певцов и групп, прогремевших в прошлом году. На мероприятии у Эмина Агаларова (именно он является идейным вдохновителем премии и последующего летом феста в Баку) собрались его близкие друзья.

Эмин Агаларов

Эмин Агаларов

Катя Лель

Катя Лель

Григорий Лепс пришел с супругой Анной, которая вернула свой цвет волос, перекрасившись из брюнетки в блондинку. Но удивительней был наряд самого Григория Викторовича - он ответственно подошел к дресс-коду черный и красный). Но, видимо, решил не умрачнять образ, выбрав одежду в своем гардеробе исключительно в красной гамме. В черном была его жена, как раз идеально дополнив картинку.

Группа «Фабрика» удивила и порадовала гостей вечера. С одной стороны, красный лифчик, кокетливо выглядывающий из-под пиджака Ирины Тоневой, смотрелся «модно стильно молодежно». С другой - в тот день на улице было аж минус 20, поэтому такой смелости можно было только позавидовать. Но это еще что - Яна Кошкина, ведущая шоу «Короли фанеры» на Первом канале и просто пришла в мини без колготок. Мы как завороженные наблюдали, как девушка идет на своих высоченных каблуках к авто по снегам, и страшно волновались - уже бежать ловить или продолжать любоваться? Но в итоге все закончилось благополучно.

Группа "Фабрика"

Группа "Фабрика"

Но настоящий фурор в тот вечер произвела Мария Федорова. Если кто не знает - долгие годы женщина возглавляла журнал Glamour. И вот в эту среду ее назначили главредом российского Vogue. Как раз совпало с препати премии «Жара». Многие просто не верили своим глазам, не узнавали Машу. Все предыдущие годы работы в модном бизнесе Федорова радовала общественность своим спокойным отношением к весу - не стремилась в угоду индустрии менять себя. Долгое время Маша носила 58-60 размер одежды. И вот, буквально за последние полгода главред гламурного издания уменьшилась примерно до 48-го. И сейчас вся светская тусовка пытается понять - как же удалось руководителю модного журнала так похудеть? Спорт и диета, или модные ныне эстетические процедуры, или тот самый любимый нашими звездами баллон? Есть те, кто говорит, что Федорова сбросила вес на «жидкой диете» - когда питаешься только смузи и пюрешками. Другие видели женщину в спортзале, где она активно занималась на кардиотренажерах. Сама Маша загадочно улыбается и не комментирует свою обновленную фигуру.

Маша Федорова и Елена Летучая

Маша Федорова и Елена Летучая

Мария Федорова в июле 2017 года и сейчас. ФОТО Борис КУДРЯВОВ + Пресс-служба "Жара"

Мария Федорова в июле 2017 года и сейчас. ФОТО Борис КУДРЯВОВ + Пресс-служба "Жара"

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