2018-02-08T01:50:06+03:00
Дом. Семья

Дарвин 2.0

С момента публикации книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов», в которой он поведал миру свою теорию эволюции, прошло почти 160 лет
Олег ЖДАНОВradiokp@radio_kp
Поделиться:
В книге Джерри Койна собраны последние, в значении: «самые современные» и безусловно, не последние аргументы, доказывающее существование эволюционных процессов в развитии всего живого на нашей планете.В книге Джерри Койна собраны последние, в значении: «самые современные» и безусловно, не последние аргументы, доказывающее существование эволюционных процессов в развитии всего живого на нашей планете.
Изменить размер текста:

За эти годы у теории, конечно, появилось множество сторонников, но, даже помимо религиозных, противников у эволюции тоже немало.

«ЭВОЛЮЦИЯ. НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

«Альпина нон-фикшн», 2018

Конспирологи и лженаучные гуру не дремлют и проявляют всевозможную суету, которая, кстати, является их главным аргументом. За время наблюдений (фраза из арсенала метеорологов) эволюции на земле не обнаружено, говорят они. Еще не одна обезьяна не стала на наших глазах даже прямоходящей и умелой, не говоря уже, о неандертальском состоянии. Это и есть бестолковая суета. Попытки «засунуть» процесс, которому нужны миллионы лет, в ничтожные тысячи и даже сотни лет. Гордыня и даже труд человека из обезьяны не сделают. Зато теории о цивилизации рептилоидов и об их соперничестве с крылатыми птицелюдьми популярны просто невероятно.

В книге Джерри Койна собраны последние, в значении: «самые современные» и безусловно, не последние аргументы, доказывающее существование эволюционных процессов в развитии всего живого на нашей планете. Для этого автор последовательно разбирает все, известные широкой аудитории читателей, яркие эпизоды эволюции: обретение рыбами конечностей и возникновение амфибий, появление птиц, морских млекопитающих. Ни одной идеи не подброшено в воздух, только факты, находки остатков скелетов, генетические экспертизы, исследования эмбрионов и рудиментов.

Конечно, автор не мог обойти вопросы человеческой эволюции, хотя существование конспирологов и других лженаучных лидеров мнений явно доказывает эволюционные сбои. Расы и другие нетолерантные нюансы эволюции изложены потрясающе увлекательно, а, кроме этого, в книге есть простейшие примеры многовековой эволюции и генетических мутаций. По современным данным, молоко вошло в рацион человека не ранее 9000 лет назад, а значит, до этого момента человеческие особи после отрыва от материнской груди иного молока даже в рот не брали. Так зачем же нам фермент, расщепляющий лактозу на более усваиваемые формы глюкозы, если в жизни это нужно лишь на очень ограниченном этапе? Вот поэтому неусваиваемость лактозы у некого процента современных людей – это рудимент от очень древних предков, вынуждено предпочитавших безмолочное меню в постгрудничковом возрасте. Доказательств, с которым не поспоришь у Джерри много. Для не специалиста в генетике, все они звучат, как неопровержимые, а для атеиста – тем более. Ознакомьтесь с доводами науки, которая начавшись даже раньше теории Чарльза Дарвина, сегодня эволюционирует значительно быстрее, чем на это способны люди. Если бы я вел регулярный читательский дневник, то об этой книге я бы написал так: удовольствие, полученное научным путем.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Фантастическая человечность
Братья Стругацкие сделали для русской литературы фантастически много. В их книгах советская научная фантастика вырвалась из-за занавеса во вселенную мировой литературы и стала в ней обитаемой галактикой наряду с мирами Рэя Брэдбери, Айзека Азимова, Станис
Когда болеют дети
Дети болеют и эту картину любящим родителям пережить всегда значительно сложнее, чем собственные недуги и неприятности. Ослабевший, хворающий ребенок всегда звучит напоминанием о хрупкости человеческой жизни, но болеют дети не только физически.
Новости 24
Собчак заявила, что сама может дать полезный совет Трампу
Коалиция во главе с США нанесла удар по армии Сирии
Генсек ООН призвал к перемирию на Корейском полуострове на время ОИ-2018
На молитвенный завтрак с Трампом придут 50 россиян
В ФРГ коалиция пришла к договоренности по формированию правительства
«Роскосмос» считает запуск Falcon Heavy с автомобилем на борту промоакцией
Трамп назвал переписку агентов ФБР «бомбой»
В Киеве суд разрешил заочно расследовать дело против Януковича
Арнольд Шварценеггер сыграет в сериале-вестерне
В Сеть выложили трейлер продолжения "Дэдпула"
Россиянина в США обвинили в сговоре для интернет-мошенничества
"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению сервисов онлайн-заказа такси
В Германии предупредили об опасности мастурбации
Немецкий депутат рекомендовал послу Украины в ФРГ поучиться дипломатии
Министр обороны Украины прокомментировал обвинения в «сдаче Крыма»
Тело сбитого в Сирии пилота Су-24 доставили в Россию
В интернете появилась информация о террористе, обстрелявшем российский Су-25
МИД РФ: антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям