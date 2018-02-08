Дарвин 2.0

8 Февр. 2018 2018-02-08T01:50:06+03:00

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За эти годы у теории, конечно, появилось множество сторонников, но, даже помимо религиозных, противников у эволюции тоже немало.

«ЭВОЛЮЦИЯ. НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

«Альпина нон-фикшн», 2018

Конспирологи и лженаучные гуру не дремлют и проявляют всевозможную суету, которая, кстати, является их главным аргументом. За время наблюдений (фраза из арсенала метеорологов) эволюции на земле не обнаружено, говорят они. Еще не одна обезьяна не стала на наших глазах даже прямоходящей и умелой, не говоря уже, о неандертальском состоянии. Это и есть бестолковая суета. Попытки «засунуть» процесс, которому нужны миллионы лет, в ничтожные тысячи и даже сотни лет. Гордыня и даже труд человека из обезьяны не сделают. Зато теории о цивилизации рептилоидов и об их соперничестве с крылатыми птицелюдьми популярны просто невероятно.

В книге Джерри Койна собраны последние, в значении: «самые современные» и безусловно, не последние аргументы, доказывающее существование эволюционных процессов в развитии всего живого на нашей планете. Для этого автор последовательно разбирает все, известные широкой аудитории читателей, яркие эпизоды эволюции: обретение рыбами конечностей и возникновение амфибий, появление птиц, морских млекопитающих. Ни одной идеи не подброшено в воздух, только факты, находки остатков скелетов, генетические экспертизы, исследования эмбрионов и рудиментов.

Конечно, автор не мог обойти вопросы человеческой эволюции, хотя существование конспирологов и других лженаучных лидеров мнений явно доказывает эволюционные сбои. Расы и другие нетолерантные нюансы эволюции изложены потрясающе увлекательно, а, кроме этого, в книге есть простейшие примеры многовековой эволюции и генетических мутаций. По современным данным, молоко вошло в рацион человека не ранее 9000 лет назад, а значит, до этого момента человеческие особи после отрыва от материнской груди иного молока даже в рот не брали. Так зачем же нам фермент, расщепляющий лактозу на более усваиваемые формы глюкозы, если в жизни это нужно лишь на очень ограниченном этапе? Вот поэтому неусваиваемость лактозы у некого процента современных людей – это рудимент от очень древних предков, вынуждено предпочитавших безмолочное меню в постгрудничковом возрасте. Доказательств, с которым не поспоришь у Джерри много. Для не специалиста в генетике, все они звучат, как неопровержимые, а для атеиста – тем более. Ознакомьтесь с доводами науки, которая начавшись даже раньше теории Чарльза Дарвина, сегодня эволюционирует значительно быстрее, чем на это способны люди. Если бы я вел регулярный читательский дневник, то об этой книге я бы написал так: удовольствие, полученное научным путем.