Хождение по Поднебесной: Учитесь есть палочками! Часть 16

8 Февр. 2018 2018-02-08T02:20:16+03:00

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Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять. См. Предыдущие части

Кто следил за нашим бесконечным путешествием и умудрился дочитать до этих строк, вероятно, помнит, как полурусский дедушка Анатолий Николаевич из Порт-Артура попросил нас найти в России родственников и некоего Клюева. Когда-то они вместе снимались в китайском шпионском фильме, сдружились, но вот 25 лет не виделись…

Вернувшись в Москву, мы кинулись этого Клюева искать. И им оказался - египетская сила! - ведущий актер Малого театра, народный артист России Борис Клюев.

- Толик! - разглядывал Анатолия Николаевича на нашем видео Клюев. - Я во время съемок все удивлялся - где он водку берет? Оказалось, он своему руководству говорил, мол, это русский артист ящик заказал.

Борис Клюев был первым из российских актеров (после «культурной революции»), кто рискнул сняться в Китае.

- В 1991 году зазвонил телефон, - рассказал нам артист. - Какой-то китаец приглашает сниматься в кино. Ну я подумал: какая сволочь меня разыгрывает! И бросил трубку.

Через месяц актер сидел с пластинкой Рахманинова в самолете, полном челноков.

- Все они были пьяны в стельку и постоянно дрались, - вспоминает Клюев. - В то время были модными черные шелковые рубашки... Сначала летели доллары, потом рвались рубашки. Десять часов мы так летели. Думаю, боже мой! Куда я лечу?! Что я делаю?! В первый же день в Китае мне устроили банкет: гора еды - чем больше тарелок, тем ты больше уважаем. И палочки и пиалушки. Я говорю - буду водку. Они принесли вонючку. А вилки, спрашиваю, ложки есть? Палочками, говорят, учитесь есть. А иначе голодный будете.

С коммунистическими порядками Клюев столкнулся неожиданно.

- Они на съемочной площадке все стоят, курят, харкают и растирают по полу. Однажды не выдержал - отругал их всех. Перестаньте, говорю, хоть иногда плевать! Это же сцена. Святое понятие. Что тут было! Они устроили партсобрание. Поставили вопрос в повестку, выступили с самобичующей речью, приняли резолюцию. Первую неделю и правда не курили, потом потихоньку вернулись к изначальному поведению. Как у них сейчас с этим?

- Так же.

- В Китае, на все смотришь уже по-другому, - вспоминает Клюев. - Первое слово я выучил «нихао» (привет), а потом втянулся и через три месяца к своему ужасу осознал, что понимаю, о чем говорят китайцы. И вообще - стал понимать их…

- Серьезно?! - удивились мы. - И что именно?

- Для них главное, - актер пощупал пальцами воздух, - деньги. У нас, у русских, все-таки это не так. Возможно, это нас отличает.

- И это все, что вы поняли?

- Да, - вздохнул Борис Владимирович. - А большее нам, европейцам, недоступно. Но я часто вспоминаю этот странный Китай. Иногда даже, кажется, я по нему скучаю.

Наша экспедиция - из России в Китай и обратно - закончена. Мы честно рассказали все, что видели. А что думают по этому поводу читатели «Комсомолки» - читайте справа.

ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ

«У России должен быть свой путь»

Внимательно следя за передвижением наших корреспондентов по Поднебесной, читатели делились своими впечатлениями и мыслями на нашем сайте.

Иван:

А вы спросили бы у сибиряков да уральцев и дальневосточников: кому нужен «китайский путь»? Ведь он невозможен без их тесного и мощного присутствия на наших сибирских просторах. Может, все же у России свой путь?

Ростов-на-Дону.

Скептик:

Работа по 16 часов в сутки без перекуров, отсутствие пенсий и много всякого, что для славян уму непостижимо. Везде, где нужно вкалывать в России, вкалывают азиаты. А коренное население - белая кость. Вот отсюда все и происходит.

Берн, Швейцария.

Из личного опыта:

Как раз в ноябре 2017 года посещали несколько частных предприятий в индустриально развитой зоне Китая, видели цеха и совершенно жуткие условия для работяг, нищета просто неописуемая. Китай реально очень разный, есть и отличные автострады, и много новых машин, но есть и такие ужасные условия работы, которых в России нет даже в захолустной деревушке.

Милан, Италия.

Вера:

Китайский «рай» только издалека кажется заманчивым. Второе место в мире по уровню экономического развития, но только кому это развитие на руку? Наш вечно бунтующий народ вряд ли согласится с таким путем. Если вы отразите в своих репортажах истинную китайскую действительность, то тогда у наших появится желание развиваться только по своему пути, и думаю, что наши перестанут с завистью заглядывать за китайский кордон.

Москва.

Гость:

Меня просто бесит, когда утверждают, что русские работать не могут. Вот лично морду набью. Русские не хотят работать за бесплатно!!!

Республика Саха (Якутия).

Alan:

В мою бытность американцы ломанулись в Поднебесную, технологии потекли рекой, немножко смекалки - и Китай рванул с места как спринтер, потихонечку используя доверчивых янки. Соблюдая дистанцию, китайцы умудряются ладить со всем миром и не лезут на рожон, при этом пытаются извлечь максимальную выгоду - вот у кого надо учиться политикам.

Иллинойс, США.