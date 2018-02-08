«Если МОК не выполнит решение суда, его чиновников накажут»

8 Февр. 2018 2018-02-08T03:00:25+03:00

В эфире Радио «КП» (97,2 FM) спортивный юрист Евгений Морозов рассказал, почему МОК не может не исполнить решения арбитражного суда

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- Наивный вопрос, но все-таки: кто главнее - МОК или CAS?

- Это две совершенно разные структуры. МОК организует и проводит соревнования. Спортивный арбитражный суд в Лозанне разбирает все спорные моменты между субъектами в спорте. Но решения CAS являются обязательными для МОК, в силу того что это напрямую прописано в Олимпийской хартии - уставе Международного олимпийского комитета.

- Что будет, если CAS примет решение в пользу российских спортсменов, а МОК откажется его исполнять?

- С юридической точки зрения это невозможно. Это будет прямое нарушение устава МОК. В любом правовом государстве это подпадает под действие национального законодательства, в данном случае Швейцарии, так как штаб-квартира МОК находится в Лозанне. Лица, которые нарушают международное право, могут быть подвергнуты как административному, так и правовому преследованию.

- Каковы шансы россиян выиграть это дело в CAS?

- Очень неплохие. Предыдущие решения по нашим спортсменам показали, что арбитры лозаннского суда рассматривают дела тщательно, выслушивают все доводы, принимают во внимание все доказательства. До сих пор все было объективно.

- Томас Бах очень резко прошелся по арбитражному суду. Это может повлиять на следующее решение CAS?

- Исходя из высказываний Томаса Баха и ответа председателя суда можно было сделать вывод, что между ними промелькнула искра напряжения. Но я думаю, что арбитры будут принимать решение с холодной головой, исходя из того, что чистые спортсмены не должны пострадать.