2018-02-08T06:41:26+03:00
Спорт

Россия уступила США 3:9 в первой игре олимпийского турнира в смешанном керлинге

Тренер нашей команды сказал, что в поражении виноваты сами
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments6
Россиянка Анастасия Брызгалова во время поединка против США в смешанном керлинге.Россиянка Анастасия Брызгалова во время поединка против США в смешанном керлинге.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане взяли старт первые российские спортсмены. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, чемпионы мира 2016 года в смешанном керлинге, провели свой поединок первого тура в Пхенчхане. Их соперниками были американцы. К сожалению, россияне уступили со счетом 3:9 в стартовой игре турнира.

Тренер российской команды Василий Гудин после окончания поединка прокомментировал его исход:

- Причина только в нервах. Процент точности очень низкий из-за этого. Должен быть не менее 80, а у нас в районе 60 в некоторых эндах. Переломить матч было реально. Надо было сделать первый бросок. Здесь все очень зависит от первого броска. Наши ошибки были настолько грубы, что, конечно, шансов не оставили. Что ж, сейчас они немножко попереживают и придут в себя, - приводит слова нашего тренера портал олимпийской сборной России.

Второй поединок олимпийского турнира россияне проведут уже сегодня в 14:05 по москосковскому времени. Соперниками нашей команды станут норвежцы.

Турнир по смешанному керлингу, где в составе команды выступают мужчина и женщина, впервые был включен в программу олимпийских игр. Россияне в 2016 году одержали победу на чемпионате мира, который проходил в Казани.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Новости 24
Эрдоган заявил о намерении Турции войти в сирийский Идлиб
Три человека погибли при пожаре в подмосковных Мытищах
В московском метро появился поезд, посвященный творчеству Маршака
Составлен список лучших обладательниц "Оскара" за роль второго плана
Минфин предложил запретить букмекерам принимать ставки на итоги выборов в РФ
Путин признался, что у него нет смартфона
Житель Таиланда покончил с собой после потери счастливого лотерейного билета
ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах
Ростуризм выпустил памятку по сдаче в аренду жилья на время чемпионата мира по футболу
Скончался советский актер Геннадий Гарбук
ЦИК отменил решение Мособлизбиркома о «школьном референдуме»
Баста назвал драку Шевченко и Сванидзе на радио "КП" лучшим баттлом
В Венесуэле за последний год инфляция превысила 4000%
В Госдуму внесли законопроект о выплатах необоснованно отстраненным от Олимпиады-2018 спортсменам
Сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей и прокуроров
Роскомнадзор проинформировал Facebook о проверке во второй половине 2018 года
Новый ГОСТ разделил полукопченные колбасы на пять категорий
CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде 2018
Поздняков рассказал о дискриминации российских спортсменов на Олимпиаде
Тело героически погибшего в Сирии Романа Филипова доставлено в Воронеж
Дамаск назвал удары возглавляемой США коалиции по сирийской армии открытой агрессией
"Одноклассники" проведут прямые трансляции соревнований ОИ-2018
В регионах появится аналог МАДИ
Вердикт CAS по делам 47 российских спортсменов будет объявлен 9 февраля
ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов в президенты
Сейм Латвии одобрил перевод всех школ на латышский язык обучения
Команду «Звездных войн» обвинили в расовой дискриминации
«Нафтогаз» планирует возобновить закупки газа у России в марте
В Лондоне сотни пассажиров были эвакуированы из загоревшегося поезда