Россия уступила США 3:9 в первой игре олимпийского турнира в смешанном керлинге

8 Февр. 2018 2018-02-08T06:41:26+03:00

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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане взяли старт первые российские спортсмены. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, чемпионы мира 2016 года в смешанном керлинге, провели свой поединок первого тура в Пхенчхане. Их соперниками были американцы. К сожалению, россияне уступили со счетом 3:9 в стартовой игре турнира.

Тренер российской команды Василий Гудин после окончания поединка прокомментировал его исход:

- Причина только в нервах. Процент точности очень низкий из-за этого. Должен быть не менее 80, а у нас в районе 60 в некоторых эндах. Переломить матч было реально. Надо было сделать первый бросок. Здесь все очень зависит от первого броска. Наши ошибки были настолько грубы, что, конечно, шансов не оставили. Что ж, сейчас они немножко попереживают и придут в себя, - приводит слова нашего тренера портал олимпийской сборной России.

Второй поединок олимпийского турнира россияне проведут уже сегодня в 14:05 по москосковскому времени. Соперниками нашей команды станут норвежцы.

Турнир по смешанному керлингу, где в составе команды выступают мужчина и женщина, впервые был включен в программу олимпийских игр. Россияне в 2016 году одержали победу на чемпионате мира, который проходил в Казани.