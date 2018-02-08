Зачем норвежские спортсмены взяли на Олимпиаду 6000 доз лекарств от астмы

8 Февр. 2018 2018-02-08T13:12:17+03:00

Bсего в составе норвежской делегации 108 спортсменов. Это значит, что если на каждого из них приходится больше, чем 55 доз Фото: REUTERS

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Норвежские спортсмены привезли с собой на Олимпиаду 6000 доз лекарств против астмы, и 10 ингаляторов. Для обычных спортсменов эти препараты являются допингом. Для норвежских олимпийцев – разрешенным лекарством. Но 6000 доз! Даже повидавшие многое соперники теперь в шоке.

«Это правда, что количество доз выглядит для многих очень большим. Я это понимаю. Но если разделить их, цифра не будет выглядеть такой большой», - заявила руководитель медицинской службы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг. Мы все сделали за нее - разделили это количество на всю норвежскую делегацию. Цифры не стали менее впечатляющими.

6000 доз на 16 дней, что длятся Олимпийские игры. Это значит, что каждый день норвежцы собираются использовать препарат до 375 раз. Или вот еще статистика: всего в составе норвежской делегации 108 спортсменов, включая хоккеистов и керлингистов. Это значит, что если на каждого из них приходится больше, чем 55 доз! Но в таком случае они должны быть все поголовно астматиками. Если в норвежской команде эти недугом страдает только половина спортсменов, то на каждого больного приходится свыше 100 доз – 8-9 на день на человека! Если они там действительно так больны, их надо спасать.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) пока никак не прокомментировало 6000 норвежских доз того, что обычно называется допингом. Формально все по правилам – до 70% норвежских лыжников и биатлонистов официально имеют диагноз «астма». А значит, имеют право на так называемые «Терапевтические исключения» (TUE), то есть использовать запрещенные антидопинговым кодексом препараты как лекарство. Но система выдачи TUEкрайне непрозрачна. Ссылаясь на врачебную тайну, ВАДА отказывается публиковать списки спортсменов, имеющих медицинские показания к применению лекарств-допинга.

Есть только статистика за 2016 год. Он кстати тоже был олимпийским, только тогда были летние игры. 398 терапевтических исключений было вписано спортсменам из США, 372 – атлетам из Италии, 207 – из Франции. России было выписано 15 таких разрешений.

Терапевтические исключения важны и нужны. Они необходимы, если спортсмен получил травму, а в обезболивающем есть такие вещества, что пробы на допинг окажутся положительными. Но в таких случаях, как астма, их применение очень сомнительно. Хотя бы потому, что это так называемая «спортивная астма», это не совсем то, чем болеют обычные люди. Если объяснять популярно, то недуг норвежских спортсменов может проявляться только при высоких физических нагрузках, обычный человек зачастую никогда не узнает, что у него может быть такое заболевание. Иными словами именно занятие спортом может развивать такую болезнь. Или не может – как ставят норвежцам диагнозы, никто не знает. Но в то же время препараты, которые используют для лечения астмы, очень неплохо влияют на общую физическую готовность.

Иногда норвежцев ловят за руку. Летом 2016 года на превышении максимально разреенной дозы лекарства от астмы был пойман один из лучших норвежских лыжников Мартин Сундбю. Два месяца дисквалификации стали ему наказанием. Он приехал и на эти Олимпийские игры – это только российским спортсменом с «допинговой историей» пусть сюда заказан.

Да, и еще. Кажется, спортивная астма – заразительна. Чтобы картина была полной, стоит отметить, что по десятку ингаляторов захватили с собой сборные Швеции и Финляндии. А немцы привезли целых 30 штук.