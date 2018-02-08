Владимир Сунгоркин: Нынешний список кандидатов в Президенты - меню для всех сословий

8 Февр. 2018 2018-02-08T13:20:22+03:00

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А. Яковлев:

- Здравствуйте. Это программа «Что будет». В студии главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин и я, Александр Яковлев. Владимир Николаевич, ответ на вопрос «что будет?» - это, конечно же, предстоящие выборы президента России 18 марта. Как вы оцениваете ход предвыборной кампании и все то, что происходит с кандидатами в президенты?

Что будет. Владимир Сунгоркин о событиях в стране и мире.Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин обсуждает с ведущим Александром Яковлевым главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше. Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) А также присылать сообщения на WhatsApp и Viber: номер +7-967-200-97-02 Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/

В. Сунгоркин:

- Осталось 40 дней. Я думаю, уже впору на разных тотализаторах принимать ставки. По-моему, очень интересное занятие. Может быть, и нам на Радио «Комсомольская правда» начинать принимать ставки, кто точнее угадает проценты. На деньги, по-моему, мы не можем играть, но на подарки…

А. Яковлев:

- А главная интрига в чем? Какой процент будет у человека, который займет первое место, или явка, или кто займет второе место?

Владимир Сунгоркин: Нынешний список кандидатов - меню для всех сословий 00:00 00:00

В. Сунгоркин:

- Я надеюсь, что интриги просматриваются по всем фронтам. Одна из главных интриг, безусловно, Грудинин. Потому что действует одновременно целый набор факторов (почему я считаю, что угадать сложно). Ну, именно угадать легко – взял и написал: 72. Просто угадал. А на самом деле действует огромное количество самых разных факторов, если говорить о том, что не угадать, а вычислить, что будет.

Вот смотрите. Мы получили впервые за очень долгий период очень интересный набор предложений в избирательном бюллетене, 8 фамилий. Эти 8 фамилий… Такого я и не припомню с 96-го года, с выборов Ельцина, когда там было, по-моему, фамилий 20, включая Горбачева. Потом фамилии были достаточно пародийные. Можно вспомнить, что у нас были выборы, когда Жириновский выставлял своего охранника.

Посмотрите, что сейчас. 8 фамилий. Если пройтись по всем 8 фамилиям, получается, что мы имеем некое меню на любой вкус, на любые представления о прекрасном. Ну, Путин – все понятно, лидер гонки, всем нам известный, во всеми его минусами, со всеми его плюсами. Собчак – для любителей либерализма и того самого образованного меньшинства, которое очень любит повыпендриваться, скажем так. Грудинин – тоже такая адская смесь. Он тебе и для тех, которым самодержавия, православия, народности не хватает, он тебе и для коммунистов, он тебе и для любителей Сталина, и для тех, кому китайский путь мерещится.

Пошли дальше. Бабурин будет в списке.

А. Яковлев:

- Политический ветеран, надо сказать.

В. Сунгоркин:

- Да. Щекастый такой любимец женщин бальзаковского возраста. Сам он образованный-образованный, всегда хорошо выглядящий. У Чехова были такие персонажи типа профессора. Он и правда профессор.

А. Яковлев:

- Был ректором университета.

В. Сунгоркин:

- Вот для любителей всяких профессорских красот у нас есть Бабурин.

А. Яковлев:

- Еще Титов и Явлинский.

В. Сунгоркин:

- Для ценителей прекрасной речи и Февральской революции, которая когда-то была совершена, пожалуйста, вам Явлинский. Для любителей поддержать предпринимательство у нас есть Борис Титов, крупный бизнесмен, возродивший прекрасное хозяйство Абрау-Дюрсо с великолепным шампанским.

А. Яковлев:

- Еще молодой Максим Сурайкин, представляющий коммунистов России.

В. Сунгоркин:

- Его тоже важно назвать. Потому что некоторым не нравится Грудинин в роли коммуниста. Они говорят: нас не проведешь, никакой ты, Грудинин, не коммунист, ты мироед. Если Грудинин – мироед, вот вам, товарищи, Сурайкин.

Саша, скажи, какую нишу в российском народе, в российском избирателе мы этим списком не охватили?

А. Яковлев:

- Разве что монархисты не представлены.

В. Сунгоркин:

- Грудинина бери.

А. Яковлев:

- Есть еще один кандидат, которого не зарегистрировали в соответствии с законодательством, который предлагает бойкотировать выборы, - Алексей Навальный.

В. Сунгоркин:

- Это ошибка со стороны Навального, чисто арифметическая ошибка. Потому что даже если те самые 2 процента его сторонников не придут на выборы, то кто их определит, вычислит, чтобы тот же Навальный мог потом предъявить: смотрите, какой я авторитетный лидер. Он даже не может их предъявить. Все политологи и все, кому не лень, будут сравнивать любые выборы, накопившийся математический материал за время с 1996 года. Что накопилось? Всегда те самые примерно 40% не идут на выборы. Ну, будет не 40, а 41,5. А учитывая, что у нас 8 вполне реальных кандидатур, сейчас, несмотря на все эти предложения Навального бойкотировать, может оказаться так, что посещаемость даже увеличится. Ошибся Навальный, мне кажется.

А. Яковлев:

- Нам дозвонился Юрий из Волгограда.

Юрий:

- Владимир Николаевич, вы называете кандидатов, даете им краткие характеристики и не назвали одного – Жириновского.

В. Сунгоркин:

- Да, слона-то мы и не приметили. Ну да, Жириновский – это для тех, кому все варианты не нравятся. Остался Владимир Вольфович, который не подведет, не даст нам скучать.

А. Яковлев:

- Один из самых опытных политиков с точки зрения количества участия в президентских выборах. Он теперь обогнал Зюганова.

В. Сунгоркин:

- Сейчас ВЦИОМ дает, что он на 3-м месте, Грудинин его обошел.

А. Яковлев:

- Александр из Щелково нам дозвонился.

Александр:

- Я выслушал все оценки главного редактора Сунгоркина. Всем он дал свою оценку как заправский аналитик, политолог и пр. Все плохие…

В. Сунгоркин:

- Почему все плохие? Наоборот, все годятся для того или иного «болельщика». Это мое личное мнение.

Александр:

- А такое впечатление от вашей оценки складывается, как будто мы – неправильный народ, неправильный выбор делаем.

В. Сунгоркин:

- Боже упаси. Я этого не хотел сказать. Наоборот, для каждого сословия есть свой кандидат. Вообще всё это напоминает чем-то пьесу Николая Васильевича Гоголя «Женитьба». Там Агафья Тихоновна выбирает: вот у этого бы авантажность, а этому бы нос другой… Просто я хотел вас, может быть, немножко развлечь, не говорить протокольными формулировками. Но я как раз абсолютно с уважением отношусь ко всем, кто попал в итоговый список, я считаю, что у всех есть какие-то плюсы. Это вполне достойные люди, для того чтобы за них голосовали те или иные «болельщики».

А. Яковлев:

- Еще раз скажем: Жириновский, Грудинин, Путин, Бабурин, Собчак, Сурайкин, Титов и Явлинский, 8 кандидатов в президенты. Шестеро собирали подписи, двое были освобождены от сбора подписей: Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин. Их выдвинули парламентские партии.

Борис из Московской области нам дозвонился.

Борис:

- Владимир Николаевич, я думаю, выскажу не только свою личную просьбу, а, наверное, и других радиослушателей. У вас в программе частенько бывает господин Сванидзе. Программа построена таким образом, что, к сожалению, нет обратной связи с радиослушателями. Я изучил большое количество документов по истории Второй мировой войны, периоды Советского Союза с 17-го по 53-й год. И мне бы хотелось задать вопрос. Нет такой возможности. Вот последняя передача показала, кто есть кто. Слушая его от передачи к передаче, меня поражает, что эта ложь, которую он несет, от передачи к передаче прогрессирует не то что в арифметической, а уже в геометрической прогрессии. Если есть возможность, сделайте такую программу, чтобы у нас была с ним обратная связь.

В. Сунгоркин:

- Спасибо. Я слушаю Сванидзе, и периодически у меня возникает похожее ощущение. Я не могу себя называть профессиональным историком и т.д., но какие-то довольно известные вещи он как-то оригинально трактует. Что с этим делать? Чтобы ему звонили слушатели? Мне кажется, это может превратиться в некий базар. Хотя то, что происходило у него с Максимом Шевченко и завершилось дракой, и если драку за скобки убрать, мне кажется более правильным вести некую дискуссию по спорным вопросам. Если мордобой убрать за скобки, мне кажется, это более продуктивная вещь. У меня тоже неоднократно были такие же ощущения, что Николай Карлович немножко карты передергивает. Но согласитесь, что его слушают, людям интересно. Но мы будем стараться чаще его в дискуссию запускать. Вообще по многим вопросам надо иметь в виду, и я это имею в виду как главный редактор, что есть реально много спорных вопросов. История у нас действительно так устроена, что каждое следующее руководство страны, приходя к власти (в советский период уж точно), увлекалось переписыванием истории. Волна всей этой белиберды, я бы сказал, более-менее закончилась примерно к 2006-2007 годам. Потому что уже заревели наши новейшие историки, и руководители сказали: куда все это идет, в том числе и в политическом аспекте. Потому что слишком много было манипуляций историческими фактами, нацеленных против России.

А. Яковлев:

- Нам дозвонился Дмитрий из Белгорода.

Дмитрий:

- У меня есть представление, кто такой Максим Сурайкин, так как это бывший мой руководитель. Я возглавлял белгородское отделение, мы участвовали в выборах губернатора. Максим Сурайкин, честно скажу, не очень хороший человек, он торгаш. Он поссорил нас с администрацией Белгородской области, не допустив нас к участию в выборах, так как он не договорился, мягко говоря, с администрацией Белгородской области. Зная его характер, хочу сказать, если вы посмотрите на его балансы, сколько он потратил на свою предвыборную кампанию (800 с чем-то тысяч рублей), и остальные ближайшие (6 миллионов рублей), я не удивлюсь, если завтра-послезавтра Сурайкин скажет: я оказываюсь от выборов.

А. Яковлев:

- Я хотел бы вернуться к тем вопросам, которые пришли к нам. Что бы вы отметили, Владимир Николаевич?

В. Сунгоркин:

- Один нам пишет: «Гоните Сванидзе с «КП», и всё встанет на свои места». Другой тут же пишет: «Не обижайте Сванидзе». Третий говорит: «Когда матч-реванш?» Четвертый: «Сванидзе очень интересен, я считаю, что он очень точный, зря на него льют помои». И так до бесконечности, чего ни коснись. Многие слушатели уверены, что если он высказывает некое мнение, то эта точка зрения единственно правильная, поддерживая всеми остальными. Мы шли по оценкам Сванидзе, но дальше то же самое идет и по оценкам возможного президента. Самые экзотические конфигурации, уверенность лютая у наших слушателей в том, что вот этот вариант правильный.

В чем экзотика? Кто-то за Жириновского голосует, кто-то за Путина, кто-то за Грудинина. Меня впечатлил слушатель Сергей. Он говорит: президент Путин, а премьер – Собчак. Одно из распространенных в нашем народе суждений: да ладно, всё ерунда, ни один не подходит в президенты. Слушайте, что значит ни один не подходит в президенты? Мы же его избираем не наследным царем, а главным государственным служащим, который должен выполнять некие функции. В стране живет 145 или 147 миллионов. Уважаемый товарищ, кто тогда подходит из этих 8, уже прошедших достаточно серьезные муки (кто счета закрывал, кто подписи собирал)? И все эти люди не годятся. А кто годится? Можно до бесконечности дискутировать. На самом деле надо идти на выборы, надо выбирать своего кандидата. Еще раз подчеркнем, на этот раз меню как никогда великолепное.

А. Яковлев:

- Давайте еще один звонок примем. Владимир из Владимира нам дозвонился.

Владимир:

- Мне очень понравилось сравнение Владимира Николаевича, что для каждого сословия есть свой претендент. Я отношусь к самому большому сословию, я простой гражданин, работяга, россиянин. Мы, трезвомыслящие и ясно видящие люди, прекрасно понимаем, что 80% россиян проголосуют за одного всем известного кандидата. Этот кандидат, к сожалению, не станет президентом. Президентом станет тот кандидат, за которого проголосуют 5% казнокрадов и дармоедов, которые нас грабят.

В. Сунгоркин:

- Вы нас заинтриговали. Кто же этот герой?

Владимир:

- Это совершенно ясно. Надо голосовать за тех, кто работает и дела свои показывает лицом, а не одними обещаниями. Всех достали уже, одни обещания, нам сказки 18 лет рассказывают.

В. Сунгоркин:

- За кого же 80% проголосуют?

Владимир:

- Вам все звонят и говорят одну кандидатуру, за кого будут голосовать.

В. Сунгоркин:

- Да с чего вы взяли, что вся страна…

Владимир:

- Вся страна будет голосовать за Грудинина.

В. Сунгоркин:

- С чего вы взяли 80%, если сейчас ВЦИОМ дает ему 7%?

А. Яковлев:

- Да, Грудинин – 7%.

В. Сунгоркин:

- Возможно, ВЦИОМ не прав, но не может он с 80 до 7 свалиться. Вот вы говорите: он единственный работяга, трудяга и т.д. К Грудинину, как вы, наверное, знаете, уже есть огромное количество вопросов, выдвигаемых в той самой логике внутриполитической борьбы. Вообще Грудинин мог бы быть немножко подготовленнее, собираясь на такую огнедышащую должность, как президент, на очень конкурентную. Мне кажется, он на огромное количество граблей наступил в эти дни.

Допустим, Грудинин прав, когда он заявляет (а он о себе очень высокого мнения), что не меньше 15. Это, кстати, хороший знак, когда он говорит: не меньше 15. А если меньше, он собрался сбрить усы. Ну, допустим, еще 10 накинем, получается 25. Здесь где-то простирается на сегодня фантазия Грудинина. Сказать, что кругом мухлюют и что-то припишут… Ну, приписки у нас есть в традициях, но я не думаю, что будут такие уж свирепые приписки, которые превратят цифру 80, как сказал наш слушатель, в те самые 15, при которых ему не придется сбривать усы.

А. Яковлев:

- Я бы еще добавил. Очень любопытный опрос ФОМа (Фонда общественного мнения): слышали ли вы когда-нибудь о Грудинине или слышите о нем впервые? 33% процента ответили «знаем», а 66% сказали «слышу сейчас впервые». То есть у нас страна еще плохо знает, кто это такой вообще.

В. Сунгоркин:

- Ну да. Я, например, Грудинину желаю только успехов. Для него будет прекрасной эта выборная кампания, он набьет кучу шишек, но его все узнают. Впереди 24-й год. Почему ему с этим багажом не двигаться в 24-й год?

А. Яковлев:

- Я бы хотел обсудить то, что происходит в Дагестане. Там с января продолжается масштабная проверка чиновников. Ряд крупных чиновников уже находится под арестом. Такая зачистка, по большому счету, региона, и особого региона.

В. Сунгоркин:

- Тут еще вопрос. Почему нет в списках претендентов успешных губернаторов? Их не может быть. Потому что губернатор это должность, относящаяся к президентской вертикали. Это все равно, что подчиненный идет конкурировать со своим начальником. Так устроена власть, структура власти.

А. Яковлев:

- Как и члены правительства.

В. Сунгоркин:

- Да. Я глубоко убежден, что у нас и в правительстве, среди министров и крупных руководителей, среди губернаторов, безусловно, есть яркие люди, которые могли бы баллотироваться, но они не могут по определению – должность у них такая. Им надо было уйти в отставку и после этого вступать в предвыборную борьбу.

Что касается Дагестана. Я тут открыл интернет, чтобы посмотреть, что такое Дагестан с точки зрения статистики. Две цифры очень интересные. В Дагестане живет всего 3 миллиона населения. И эти 3 миллиона поделены на 117 национальностей. При этом есть еще одна цифра. В 2018 году Дагестан получит дотаций из федерального бюджета 60 миллиардов рублей. При этом в отличие от Чечни, которая тоже получит 30 миллиардов, но в которой живет 400 тыс. населения… Можно сказать, что Чечня была разрушена войной, а в Дагестане войны не было. Эти ключевые цифры, мне кажется, стоят в основе того, что там происходит. Заворовались зверски.

А. Яковлев:

- У нас на связи Александр из Санкт-Петербурга.

Александр:

- Вот сейчас было такое мнение, что никто недостоин. Если по-честному разобраться, народ никого и не выдвигал. Другой момент. Один кандидат в президенты на «прямой линии» с действующим президентом в декабре 2017 года задал такой странноватый вопрос: почему Россия не исполняет свои международные обязательства? Я бы понял, если бы этот вопрос задал иностранный журналист. Но когда местный журналист задает такой вопрос, как-то странновато.

А. Яковлев:

- Наверное, надо пояснить, что речь идет о вопросе Ксении Собчак Владимиру Путину про Крым.

В. Сунгоркин:

- Да. Ну, во-первых, тезис «народ никого не выдвигал» неправильный. Допустим, если наш слушатель соберется баллотироваться в президенты, ему надо будет либо выступать от зарегистрированной партии, имеющей опыт и группу своих депутатов в Думе, либо он должен собрать 300 тысяч подписей. Все эти подписи в буквальном смысле слова с увеличительным стеклом в руках проверяются в Центральной избирательной комиссии. У Ксении Собчак, по-моему, было порядка 2 процентов брака. 300 тысяч подписей, мне кажется, достаточный барьер, для того чтобы можно было сказать, что этот человек имеет поддержку от народа.

А. Яковлев:

- Или 100 тысяч, но тогда должна выдвинуть какая-то непарламентская партия.

В. Сунгоркин:

- Да. Это партии, которые зарегистрированы, но не имеют своего представительства в Государственной Думе.

Возвращаемся к Дагестану. Там арестована вся верхушка правительства, там идут замены правительства за счет приезжих людей. Премьер-министром становится человек из Татарстана. Это тоже имеет свое простейшее объяснение. Татарстан – мусульманская страна, и логичнее в мусульманскую территорию отправлять человека, который может сказать: я мусульманин.

То, что сейчас происходит, страшно интересно. Потому что за всем происходящим в Дагестане, безусловно, с большим интересом и вниманием следит Чечня и руководство Чечни. Потому что в Дагестане 60 миллиардов дотаций, 30 миллиардов ежегодных дотаций получает Чечня. И там и там до сих пор реализовывалась некая очень интересная политика. Федеральная власть, Москва особо не вмешивалась в дела Дагестана (или Чечни), а за это Дагестан обещал… Мы не просто не вмешивались, но еще и платили. Некоторые горячие головы говорят, что мы Кавказу некую дань платим за то, чтобы они не бузили, не устраивали терактов, всяких антироссийских демонстраций во всех смыслах и т.д. Насколько я понимаю, Москве уже осточертела вся эта ситуация, когда идет год за годом, а вся благодарность властного Кавказа заключается только в том, что вы нам деньги, а мы будем более-менее себя хорошо вести. Хорошо они себя не ведут, потому что выходцы из Дагестана… У нас постоянно какие-то конфликты происходят, все эти миллиарды разворовываются, ничего там особо не строится. И вот Москва провела такой интересный эксперимент, она прислала в Дагестан генерал-губернатора из России, как при царе-батюшке, им стал бывший замминистра внутренних дел (а далее он был депутатом) Владимир Абдуалиевич Васильев. Он немного огляделся, и сейчас все закончилось это силовой операцией.

Мне кажется, в целом очень интересный опыт будет получен, очень интересный эксперимент происходит в Дагестане, который должен привести в чувство и большое количество других наших феодалов в разных углах страны. Единственное, во всем нужна мера, мне кажется, чтобы это не привело к некому параличу в управлении в Дагестане. Люди просто оцепенеют и не будут принимать правильных решений о строительстве, о создании инфраструктуры, об обеспечении людей хлебом, электричеством, водопроводом и канализацией. Ну, жизнь покажет. В любом случае то, что сейчас происходит, это история очень революционная. У нас много аналитиков, которые говорят: в стране ничего не происходит. Слушайте, если посмотреть, что у нас было в стране в 2000-м, 2005-м, 2011-м году, - очень многое меняется. Просто, наблюдая за этим, у нас нет такого свежего взгляда, что называется. Было постоянное ворчание в адрес Путина, что Москва закрывает глаза на то, что творится на Кавказе. Ну вот, совершен такой интересный акт – практически вся верхушка правительства привезена в Басманный суд, где ознакомилась на своем примере с басманным правосудием пресловутым, и сейчас она вся под арестом. Конечно, слава и Владимиру Васильеву – главе Дагестана. Насколько я слышал, уже взята под охрану его семья, живущая в Москве. Конечно, все это очень необычно. Почему еще Васильев героическая личность? Ему 68 лет. В 68 лет я, например, от него такого подвига не ждал. Когда его назначили, я говорил: все-таки 68 лет человеку…

А. Яковлев:

- Причем это назначение выбивалось из всех остальных.

В. Сунгоркин:

- Да. Все же молодые реформаторы, а этот… И вот он такие подвиги Геракла начал совершать. Дай бог, чтобы у него все получилось. Это такая почти военная ситуация. Но при этом надо подчеркнуть, что вряд ли происходящее в Дагестане угрожает авторитету Москвы, вряд ли это угрожает какими-то народными волнениями в Дагестане. Потому что сам дагестанский народ, широкие народные массы тоже очень устали от всего, что там происходило последние годы – повального казнокрадства, повального взяточничества. Были массовые мечты этих дагестанских 117 национальностей – пришлите нам кого-то из Москвы, потому что любой местный назначенец в условиях, когда там 100 национальностей… Конечно, они мечтали о московском руководителе, который был бы, как в старину, как и в советское время, неким справедливым и беспристрастным судьей.

А. Яковлев:

- Равноудаленным от всех.

В. Сунгоркин:

- Да. Что он не дагестанец, не аварец, не кумык, не калмык, не чеченец и не ингуш.

А. Яковлев:

- Большое спасибо за этот разговор.