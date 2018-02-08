2018-02-08T15:24:08+03:00
Звезды

Анна Нетребко продемонстрировала роскошные формы

Оперная дива дала концерт в Москве вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым
Оксана ФОМИНА
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Анна блеснула не только талантом, но и роскошными формами. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССАнна блеснула не только талантом, но и роскошными формами. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Лишний билетик спрашивать начали еще в метро. В огромных мужчинах с косой саженью в плечах было сложно заподозрить любителей оперы. Но, кажется, спекулянтам в этот день не очень-то повезло: билеты были раскуплены полностью и очень заранее, хотя верхняя ценовая планка достигала 150 тысяч рублей! Обладателям самых дорогих билетов гарантировали фуршет в антракте и после него, что несколько примиряло с ценником.

ФАЛЬШИВЫЕ БИЛЕТЫ И ДВЕРИ ПОД ЗАМКОМ

У входа в зал имени Чайковского стояли не только счастливые обладатели контрамарок, но и те, кто приобрел фальшивые билеты на концерт. Естественно также за много тысяч. Что с ними делать, никто не знал, но мошенники, похоже, в этот вечер неплохо «наварились». В самой же филармонии предприняли особые меры безопасности. На все двери внутри помещения за день до концерта поставили электронные замки, пройти сквозь которые можно только при помощи электронного пропуска. А у каждой двери стояли по два внушительных охранника.

Оперная дива дала концерт в Москве Фото: Оксана ФОМИНА

Оперная дива дала концерт в МосквеФото: Оксана ФОМИНА

Концерт задержали на 15 минут. Ожидая третьего звонка, публика фланировала по фойе, рассматривала друг друга и бриллианты в витринах, выставленных спонсором концерта.

Среди гостей - Валерия и Иосиф Пригожин, Глеб Матвейчук, Владимир Урин.

Вопреки ожиданиям (билеты за такую цену!) публика была одета весьма скромно. Ни каких тебе ультрамини, декольте и высоченных каблуков. Многие пришли в повседневных свитерах. «Смелые модели перевелись» - заметил один из пожилых джентльменов, пристально рассматривавший дам сквозь бифокальные очки.

Первый вокальный номер — дуэт из оперы «Отелло». Появление Юсифа и Анны (она вышла в черном пышном платье с шикарным декольте) публика встретила такими аплодисментами, словно уже был финал вечера и следовало расходиться по домам. Критики не раз отмечали, что исполнение любовных арий у этой у этой пары выходит потрясающе. Вот и сейчас чувства пары были заметны в каждом жесте, взгляде и в каждой ноте. Увы, дуэтов в концерте было всего два. Остальные номера артисты исполняли сольно.

Увы, дуэтов в концерте было всего два. Остальные номера артисты исполняли сольно Фото: Оксана ФОМИНА

Увы, дуэтов в концерте было всего два. Остальные номера артисты исполняли сольноФото: Оксана ФОМИНА

ТАНЦЫ БОСИКОМ ОСТАВИЛА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦАМ

Петь, просто стоя на сцене? Это скучно. Помните, Анна скидывала туфельки и танцевала на сцене босиком? Сейчас этот трюк дива оставила артисткам, идущим по ее стопам. На сей раз, исполняя арию Леди Макбет из одноименной оперы Верди, она прочитала письмо, смяла его и бросила в зал. Скомканный лист тотчас же подобрали поклонники. Может быть, всплывет где-то на аукционе? Или займет почетное место в коллекции?

Потом Анна приобняла блистательного маэстро Спивакова, а затем пустилась кружиться по сцене. Если кто-то из публики и пришел на этот концерт из-за престижа, то Анна и ее вокал наверняка заставили их влюбиться в оперу. Второе отделение Нетребко пела в еще более декольтированном платье винного цвета. Вместе с Юсифом они исполнили лучшие арии из опер Леонкавалло, Каталани, Масканьи, Верди, Джордано и Римского-Корсакова. В программке был заявлен также бис. Однако примадонна, получив порцию своих бурных аплодисментов, удалилась отдыхать.

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