Негритянка, гомосексуалист и немая в «Форме воды»: команда потерпевших наших

8 Февр. 2018 2018-02-08T14:13:15+03:00

«Форма воды»: триллер и лав-стори в ретро-интерьере, как обещает реклама Фото: кадр из фильма

На примере ленты «Форма воды», наш обозреватель Ульяна Скойбеда рассуждает о фильмах, которые культивируют чувство вины и толерантность, вызывают отторжение, а их количество ужасает

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Доктор, у меня проблема. С некоторых пор масса фильмов (западных) и западных же книг кажется мне написанной и снятой по единому сценарию.

Вот премьера, «Форма воды»: триллер и лав-стори в ретро-интерьере, как обещает мне реклама. Ретро я люблю, смотрю: главная героиня немая и изуродованная в детстве шрамами. Ну, что же, бывает.

Сюр-праайз: подруга изуродованной – негритянка, которую отчетливо унижает за цвет кожи и «нацию» начальник, а сосед немой – лысый пожилой гомосексуалист-неудачник, ах, такой несчастный.

И вся эта команда потерпевших начинает сражаться за спасение из пыточной лаборатории подопытного получеловека-полуящерицы, верно узрев в нем товарища по несчастью: того, кого белые брезгливо ставят ниже себя, а противостоит инвалидной компании как раз тот начальник, офицер-садист, красавец.

В конце шрамы на шее немой открываются и оборачиваются жабрами, так что одной крепкой семейкой ящериц в океане становится больше, но послевкусие от фильма – будто зрителю дали протухшей жабьей икры.

Разве нельзя, - так, в порядке бреда, - чтобы хоть один раз начальник-садист был гомосексуалист, а положительный герой – добрый и несчастный натурал?

Разве это не ближе к правде жизни, ведь самые садистские убийства – именно в ЛГБТ-среде, она славится этим?

Но, главное, зачем двуручной пилой выпиливать в мозгу белых здоровых людей чувство вины: вы презираете пациентов с сексуальными перверзиями, вы сторонитесь граждан с другим цветом кожи, плохо уживаетесь с ними – так вот, вы фашисты, а они – бедные милашки.

И таких западных произведений масскульта: про «разные, но равные» - десятки и сотни. Все, от детских мультиков («Зверополис») до, прости Господи, графомана Стивена Кинга, работает на одну идею: уживайтесь. Геи совсем не страшные. Посмотрите, какие вы жестокие и гадкие в своей ненависти к людям другой биологии (ориентации, расы).

Нет сомнений, что имеет место «госзаказ», цивилизационный заказ: элиты программируют стадо в нужном им направлении, ведь целенаправленное насаждение гомосексуализма как нормы прослеживается в американской культуре с 70-х годов, устранение последствий рабства, примирение бывших черных рабов и бывших белых рабовладельцев – с еще более раннего времени. Теперь и Европа мучается под нашествием африканцев и арабов, и все эти массовые изнасилования, выросшую уличную преступность, возмущения местных жителей и факельные шествия радикалов надо замазывать, смазывать елеем, или, прости Господи еще раз, лубрикантом, как мореплаватели льют в разбушевавшееся море бутылку с маслом.

Кстати, и белые протестанты Америки в штыки приняли недавнее (несколько лет назад) признание однополых браков: штаты протестовали, срочно принимали собственные законы, но, как говорил Льюис Керролл, восстание было подавлено.

Короче, я все понимаю.

Необходимость заставить физиологически ненавидящих друг друга людей жить вместе - главная западная проблема, основная повестка, тема дня намба ван.

Вопрос – нам это зачем?

Национальное «нашествие», о котором кричали наши «уайт пауэр», в связи с кризисом, как я понимаю, сократилось: приезжих из Таджикистана и Кыргыстана мало. Среди оставшихся желательно вести работу не на тему: «Плохие местные за людей вас не считают», - а объяснять, что, да, москвичи шарахаются от хиджабов, и желательно мимикрировать под местный облик. Умные приезжие это понимают.

Или мы тоже насаждаем геев: кушать не можем, хотим, чтобы голые мужики в розовых боа целовались на Тверской взасос?

У нас в стране запрещена идеология, а, как показали последние скандалы с кинопрокатом, запрещена и киноцензура: Минкульт выдает прокатные удостоверения всем западным лентам, где не нарушается российское законодательство (критерии минимальны).

Соседа за стеной обрабатывают психотропными препаратами, а мы это потребляем.